自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

王宏仁國際專欄》越南，是台灣下一個可以深耕的區域合作夥伴

越南決策菁英認為，台灣在科技、教育、供應鏈與經濟治理上，非常值得他們學習，也希望台灣高科技產業能進一步進入越南市場，協助其在關鍵技術與產業升級上的發展。正因如此，筆者也表示，越南或許不是台灣目前外交布局中最受矚目的焦點，但很可能是未來最值得長期經營的方向之一。
王宏仁國際專欄

王宏仁國際專欄

2026/05/27 19:00

◎ 王宏仁

筆者認為，台灣社會低估了越南，也低估了台越關係未來可能發展出的戰略價值；示意圖。（路透）筆者認為，台灣社會低估了越南，也低估了台越關係未來可能發展出的戰略價值；示意圖。（路透）

近日筆者前往越南進行智庫交流，有一個非常深刻的感受：台灣社會其實低估了越南，也低估了台越關係未來可能發展出的戰略價值。

現在在台灣的越南人口，已經接近三十萬人，包含移工、新住民、學生與專業人士，越南早已成為台灣社會的一部分。另一方面，在越南的台商與台籍人士，也超過六萬人。從1988年至今，台灣累積對越投資金額已超過423億美元，在所有外資來源中排名第四，僅次於韓國、新加坡與日本。更重要的是，台商長期以來的投資，其實深度參與並協助了越南製造業、加工出口、電子供應鏈以及地方工業體系的發展。如今的越南，更希望台灣高科技產業能進一步進入越南市場，協助其在關鍵技術與產業升級上的發展。當然，這其中仍有許多問題需要克服，例如人才、供應鏈完整性、法規制度與基礎建設等，這又是另一個值得深入討論的議題。

很多人提到越南，第一個想到的往往仍是廉價勞力市場，但這其實可能很快就不再完全符合現實。在各國外資持續進入、彼此競爭的情況下，越南原本的低廉工資其實也正在逐步提高。此外，現在的越南，正進入一個新的國家發展階段。蘇林政府上台後，強調權力集中、提升行政效率與全力發展經濟，某種程度上，確實讓人聯想到中國改革開放初期的發展模式。然而，越南並不打算完全複製中國模式。這次與越南多個部門交流時，可以非常清楚地感受到，越南其實同時也在觀察日本、韓國，甚至台灣的發展經驗。

在各國外資持續進入、彼此競爭的情況下，越南原本的低廉工資也正在逐步提高；示意圖。（美聯社）在各國外資持續進入、彼此競爭的情況下，越南原本的低廉工資也正在逐步提高；示意圖。（美聯社）

不過，由於筆者本身的專業較偏向國際關係與安全議題，因此我更關注的，其實是台越之間未來在外交與安全層面的合作可能性。這次交流也讓我發現，台灣與越南之間，其實存在許多外界過去較少注意到的共同利益。

首先，雙方都希望維持區域穩定與現狀

越南雖然與中國同為共產體制國家，但越方內部對中國其實抱持高度戒心。越南對中國最大的擔憂，不只是南海主權問題，而是中國正逐漸透過經濟影響力、灰色地帶行動與資訊操作，去改變區域秩序。這一點，其實與台灣目前面對的處境極為相似。

這次交流中，越方多次提到，中國近年在南海透過海警、海上民兵與島礁軍事化，不斷改變現狀；而台灣則面對中國在台海的軍事壓力逐漸常態化。對越南而言，台海問題早已不是單純的兩岸問題，而是會直接影響越南經濟安全、海上航運與供應鏈穩定的重要區域議題

此外，台灣與越南之間，也存在共同的漁業與海洋利益

雖然雙方在南海主權問題上仍有歧見，但這並不代表彼此不能合作。事實上，越方也明白，海洋治理、漁業管理、海上搜救、災難預防以及海洋科學研究，都是未來可以逐步建立互信的重要方向。某種程度上，越南其實也希望透過與台灣及其他區域國家的合作，來牽制中國在南海日益擴張且強勢的行動

更值得注意的是，越南現在對台灣的開放程度，其實比許多台灣人想像得還高

很多人習慣將東南亞國家簡化成「親中」或「反中」，但實際上，每個國家都有自己的國家利益與歷史脈絡。相較於新加坡或泰國，越南雖然與中國有更深的歷史與制度連結，但越南對中國的警覺其實也更深。越方多次提到，他們不可能與中國脫鉤，但也不願意被中國控制。因此，越南現在真正採取的策略，是「多元化」、「獨立」與「自主」

這也是為什麼越南近年對日本、韓國、歐洲，甚至台灣的互動，都比過去更加積極。

越南與日本同意深化雙邊合作，將能源與關鍵礦產列為重點領域，以因應地緣政治風險帶來的供應鏈不確定性（上圖）；越南與南韓簽署12份關於能源、基礎設施、技術等領域的合作備忘錄（下圖）。（法新社，本報合成）越南與日本同意深化雙邊合作，將能源與關鍵礦產列為重點領域，以因應地緣政治風險帶來的供應鏈不確定性（上圖）；越南與南韓簽署12份關於能源、基礎設施、技術等領域的合作備忘錄（下圖）。（法新社，本報合成）

這次交流中，我也明顯感受到，越南決策菁英其實高度關注台海局勢。他們非常在意台美中三邊關係的變化，也持續觀察台灣如何面對中國的軍事施壓、經濟脅迫與資訊戰。他們某種程度上，也希望從台灣經驗中找到反制中國影響力操作的方法。甚至可以說，他們比很多台灣人更清楚，中國現在如何透過資訊操作，去塑造周邊國家對台灣的認知。

例如，每當中國對台軍演後，越南國內許多新聞報導往往會刻意淡化此類軍事行動。而當國民黨主席鄭麗文訪問北京後，部分越南媒體呈現出的訊息，更被包裝成「台灣可能即將回歸中國」，甚至影響越南民眾赴台旅遊、留學與投資的信心。中國這些資訊戰，早已不只是針對台灣內部，而是對整個印太區域社會所進行的認知塑造。

但同時我也觀察到，越南真正具有影響力的政策圈、外交圈與智庫圈，其實並沒有完全接受中國敘事。他們仍然高度關注台灣，也認為台灣在科技、教育、供應鏈與經濟治理上，具有非常值得越南學習的地方。這也是為什麼我認為，越南或許不是台灣目前外交布局中最受矚目的焦點，但很可能是未來最值得長期經營的方向之一。

外交從來不是今天努力、明天就會立刻有成果，而是一種長期累積的信任工程。現在的越南，正處於最需要外部合作與產業升級的階段，也是對台灣最有興趣的時期。若現在不積極投入，未來很可能會錯失建立深層連結的重要機會。

這次在越南，也能感受到劉世忠大使與駐越代表處同仁兢兢業業的努力。從過去在匈牙利，到現在在越南，劉大使處理的都不是外界眼中「天然友台」的國家。但也因為是政治任命出身，他反而比較不受傳統外交框架限制，更願意透過智庫外交、政策交流與社會互動，去逐步建立雙方互信

我國駐越南代表劉世忠。（中央社）我國駐越南代表劉世忠。（中央社）

台灣外交的這條路，其實很辛苦，也不會立刻看到成果。但真正有價值的外交，本來就不是靠一次突破，而是靠長期累積。面對越南，台灣現在最大的優勢，其實不只是半導體，而是我們仍然有能力被區域國家視為值得合作、值得信任、值得學習的夥伴。越南目前對台灣的期待，也不只是資金，而是希望台灣能協助其建立能力、培養人才、發展科技並提升治理能力。

這樣的機會，對台灣而言，其實非常難得。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書