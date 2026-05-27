王宏仁國際專欄》越南，是台灣下一個可以深耕的區域合作夥伴

越南決策菁英認為，台灣在科技、教育、供應鏈與經濟治理上，非常值得他們學習，也希望台灣高科技產業能進一步進入越南市場，協助其在關鍵技術與產業升級上的發展。正因如此，筆者也表示，越南或許不是台灣目前外交布局中最受矚目的焦點，但很可能是未來最值得長期經營的方向之一。

◎ 王宏仁

筆者認為，台灣社會低估了越南，也低估了台越關係未來可能發展出的戰略價值；示意圖。（路透）

近日筆者前往越南進行智庫交流，有一個非常深刻的感受：台灣社會其實低估了越南，也低估了台越關係未來可能發展出的戰略價值。

現在在台灣的越南人口，已經接近三十萬人，包含移工、新住民、學生與專業人士，越南早已成為台灣社會的一部分。另一方面，在越南的台商與台籍人士，也超過六萬人。從1988年至今，台灣累積對越投資金額已超過423億美元，在所有外資來源中排名第四，僅次於韓國、新加坡與日本。更重要的是，台商長期以來的投資，其實深度參與並協助了越南製造業、加工出口、電子供應鏈以及地方工業體系的發展。如今的越南，更希望台灣高科技產業能進一步進入越南市場，協助其在關鍵技術與產業升級上的發展。當然，這其中仍有許多問題需要克服，例如人才、供應鏈完整性、法規制度與基礎建設等，這又是另一個值得深入討論的議題。

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很多人提到越南，第一個想到的往往仍是廉價勞力市場，但這其實可能很快就不再完全符合現實。在各國外資持續進入、彼此競爭的情況下，越南原本的低廉工資其實也正在逐步提高。此外，現在的越南，正進入一個新的國家發展階段。蘇林政府上台後，強調權力集中、提升行政效率與全力發展經濟，某種程度上，確實讓人聯想到中國改革開放初期的發展模式。然而，越南並不打算完全複製中國模式。這次與越南多個部門交流時，可以非常清楚地感受到，越南其實同時也在觀察日本、韓國，甚至台灣的發展經驗。

在各國外資持續進入、彼此競爭的情況下，越南原本的低廉工資也正在逐步提高；示意圖。（美聯社）

不過，由於筆者本身的專業較偏向國際關係與安全議題，因此我更關注的，其實是台越之間未來在外交與安全層面的合作可能性。這次交流也讓我發現，台灣與越南之間，其實存在許多外界過去較少注意到的共同利益。

首先，雙方都希望維持區域穩定與現狀

越南雖然與中國同為共產體制國家，但越方內部對中國其實抱持高度戒心。越南對中國最大的擔憂，不只是南海主權問題，而是中國正逐漸透過經濟影響力、灰色地帶行動與資訊操作，去改變區域秩序。這一點，其實與台灣目前面對的處境極為相似。

這次交流中，越方多次提到，中國近年在南海透過海警、海上民兵與島礁軍事化，不斷改變現狀；而台灣則面對中國在台海的軍事壓力逐漸常態化。對越南而言，台海問題早已不是單純的兩岸問題，而是會直接影響越南經濟安全、海上航運與供應鏈穩定的重要區域議題。

此外，台灣與越南之間，也存在共同的漁業與海洋利益

雖然雙方在南海主權問題上仍有歧見，但這並不代表彼此不能合作。事實上，越方也明白，海洋治理、漁業管理、海上搜救、災難預防以及海洋科學研究，都是未來可以逐步建立互信的重要方向。某種程度上，越南其實也希望透過與台灣及其他區域國家的合作，來牽制中國在南海日益擴張且強勢的行動。

更值得注意的是，越南現在對台灣的開放程度，其實比許多台灣人想像得還高

很多人習慣將東南亞國家簡化成「親中」或「反中」，但實際上，每個國家都有自己的國家利益與歷史脈絡。相較於新加坡或泰國，越南雖然與中國有更深的歷史與制度連結，但越南對中國的警覺其實也更深。越方多次提到，他們不可能與中國脫鉤，但也不願意被中國控制。因此，越南現在真正採取的策略，是「多元化」、「獨立」與「自主」。

這也是為什麼越南近年對日本、韓國、歐洲，甚至台灣的互動，都比過去更加積極。

越南與日本同意深化雙邊合作，將能源與關鍵礦產列為重點領域，以因應地緣政治風險帶來的供應鏈不確定性（上圖）；越南與南韓簽署12份關於能源、基礎設施、技術等領域的合作備忘錄（下圖）。（法新社，本報合成）

這次交流中，我也明顯感受到，越南決策菁英其實高度關注台海局勢。他們非常在意台美中三邊關係的變化，也持續觀察台灣如何面對中國的軍事施壓、經濟脅迫與資訊戰。他們某種程度上，也希望從台灣經驗中找到反制中國影響力操作的方法。甚至可以說，他們比很多台灣人更清楚，中國現在如何透過資訊操作，去塑造周邊國家對台灣的認知。

例如，每當中國對台軍演後，越南國內許多新聞報導往往會刻意淡化此類軍事行動。而當國民黨主席鄭麗文訪問北京後，部分越南媒體呈現出的訊息，更被包裝成「台灣可能即將回歸中國」，甚至影響越南民眾赴台旅遊、留學與投資的信心。中國這些資訊戰，早已不只是針對台灣內部，而是對整個印太區域社會所進行的認知塑造。

但同時我也觀察到，越南真正具有影響力的政策圈、外交圈與智庫圈，其實並沒有完全接受中國敘事。他們仍然高度關注台灣，也認為台灣在科技、教育、供應鏈與經濟治理上，具有非常值得越南學習的地方。這也是為什麼我認為，越南或許不是台灣目前外交布局中最受矚目的焦點，但很可能是未來最值得長期經營的方向之一。

外交從來不是今天努力、明天就會立刻有成果，而是一種長期累積的信任工程。現在的越南，正處於最需要外部合作與產業升級的階段，也是對台灣最有興趣的時期。若現在不積極投入，未來很可能會錯失建立深層連結的重要機會。

這次在越南，也能感受到劉世忠大使與駐越代表處同仁兢兢業業的努力。從過去在匈牙利，到現在在越南，劉大使處理的都不是外界眼中「天然友台」的國家。但也因為是政治任命出身，他反而比較不受傳統外交框架限制，更願意透過智庫外交、政策交流與社會互動，去逐步建立雙方互信。

我國駐越南代表劉世忠。（中央社）

台灣外交的這條路，其實很辛苦，也不會立刻看到成果。但真正有價值的外交，本來就不是靠一次突破，而是靠長期累積。面對越南，台灣現在最大的優勢，其實不只是半導體，而是我們仍然有能力被區域國家視為值得合作、值得信任、值得學習的夥伴。越南目前對台灣的期待，也不只是資金，而是希望台灣能協助其建立能力、培養人才、發展科技並提升治理能力。

這樣的機會，對台灣而言，其實非常難得。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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