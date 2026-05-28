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自由開講》從農業援助到科技合作 巴拉圭總統訪台透露的國際戰略訊號

2026/05/28 18:00

◎ 楊聰榮

巴拉圭總統貝尼亞以國是訪問身分來到台灣，與我們簽署人工智慧、資安、投資與貿易等多項合作協議。（總統府提供）巴拉圭總統貝尼亞以國是訪問身分來到台灣，與我們簽署人工智慧、資安、投資與貿易等多項合作協議。（總統府提供）

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）以國是訪問身分來到Taiwan，並與台灣簽署人工智慧、資安、投資與貿易等多項合作協議。表面上，這是一場友邦元首訪問。更深層來看，這場訪問其實反映出台灣當前最核心的國際處境，也就是在全球權力重組與美中對抗升高之際，台灣如何在有限外交空間中維持國際存在感與戰略價值

台灣外交長期有一種很尷尬的現實，邦交國數量不斷減少，但國際影響力卻不一定同步下降。北京過去10多年持續以經濟規模、市場准入與基礎建設貸款作為槓桿，要求各國在「一中原則」下與台灣斷交。對許多發展中國家而言，中國代表的是龐大市場與即時資金，台灣則是有限但穩定的技術、制度與產業合作。這場競爭從來不是單純的外交禮儀，而是兩種國際秩序模式的競爭

巴拉圭之所以重要，並不只是因為「南美唯一友邦」這個象徵意義，而是因為在中國壓力持續升高下，巴拉圭仍選擇維持與台灣關係。這代表部分國家開始重新評估，中國提供的利益是否真的足以取代長期制度互信與民主陣營合作。

過去幾年，中國對拉丁美洲的影響力快速擴張。從港口、電網、電信到礦產投資，北京逐漸建立起一套經濟依附網絡。許多拉美國家雖然獲得大量中國投資，卻也開始面臨債務壓力、產業失衡與政治依賴問題。巴拉圭內部當然也存在要求轉向中國的聲音，尤其農業出口與牛肉市場長期受到中國市場吸引。問題在於，國際政治不是只有「能不能賣東西」這麼簡單。

巴拉圭內部也存在部分要求轉向中國的聲音，尤其農業出口與牛肉市場長期受到中國市場吸引。（彭博社）巴拉圭內部也存在部分要求轉向中國的聲音，尤其農業出口與牛肉市場長期受到中國市場吸引。（彭博社）

對巴拉圭而言，與台灣維持關係其實具有另一層戰略意義。當全球供應鏈逐漸區分「可信任體系」與「高風險體系」，能與台灣、日本、美國及民主陣營建立穩定連結，反而可能帶來更長期的制度利益與產業合作機會。這也是為何此次訪台重點已經不再只是農業援助，而是人工智慧、資安與數位轉型

這裡其實透露出台灣外交正在發生的重要轉型。過去台灣邦交外交多半建立在醫療援助、農業合作與基礎建設協助。現在全球競爭焦點已經進入半導體、AI、網路安全與供應鏈安全。換句話說，台灣的國際價值正在從「援助提供者」逐漸轉向「科技體系關鍵節點」。

這也是台灣當前最大的機會與最大風險。機會在於，全球民主陣營愈來愈需要台灣。從半導體到AI伺服器，從高階晶片到可信任供應鏈，台灣在全球科技體系中的角色比過去任何時期都更重要。美國、日本與歐洲近年持續強調「去風險化」與供應鏈安全，本質上都讓台灣的重要性快速提升。

風險則在於，台灣的重要性愈高，北京施加壓力的強度也會同步增加。中國現在對台策略已不只是軍事恫嚇，而是全面性的外交孤立、經濟滲透、灰色地帶施壓與資訊戰。對北京而言，只要能讓台灣國際空間逐步縮小，就能持續塑造「台灣終將被孤立」的國際印象。

在這種局勢下，巴拉圭總統訪台的意義，其實遠超過一場友邦互訪。這代表即使在中國經濟影響力如此龐大的情況下，仍有國家願意公開與台灣深化合作。這種合作不只是理念支持，更是一種風險判斷。巴拉圭其實也在下注，押注民主供應鏈、科技合作與未來國際秩序的重組方向。

在中國加大對台施壓之際，巴拉圭仍力挺台灣；示意圖。（路透）在中國加大對台施壓之際，巴拉圭仍力挺台灣；示意圖。（路透）

對台灣而言，更重要的是不能再把邦交國視為單純的「數字保衛戰」。過去外交論述太容易陷入「斷交幾國」的焦慮，卻忽略真正重要的是合作深度與戰略價值。現在全球已經進入「陣營化供應鏈」時代，台灣若能把半導體、AI、教育、資安與數位治理整合成完整合作體系，即使正式邦交數量有限，仍能維持高度國際影響力

台灣目前最大的挑戰，其實不是完全沒有朋友，而是如何把現有優勢轉化為可持續的國際戰略能力。國際政治從來不相信情緒，只相信價值與利益能否長期結合。69年的台巴邦誼之所以能延續，不只是因為歷史情感，而是因為雙方在不同時代都能找到新的合作基礎。

從冷戰時代的反共合作，到今日AI與供應鏈安全連結，台巴關係其實正反映出台灣外交的一條生存主線，也就是當國際秩序不斷重組時，台灣必須持續證明自身不可取代的價值。

這也是台灣真正需要面對的現實。世界不會因為同情而支持台灣，但會因為台灣在全球體系中具有不可替代性，而選擇與台灣站在一起。某種程度上，這比口號更殘酷，但也更真實。人類的國際政治一向如此，嘴巴談理想，最後還是用供應鏈、科技能力與安全利益投票。

世界不會因為同情而支持台灣，但會因為台灣的供應鏈、科技能力在全球體系中具有不可替代性，而選擇與台灣站在一起；示意圖。（路透）世界不會因為同情而支持台灣，但會因為台灣的供應鏈、科技能力在全球體系中具有不可替代性，而選擇與台灣站在一起；示意圖。（路透）

（作者為時事評論員，公督盟評審委員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台灣師範大學）

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