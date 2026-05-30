自由開講》當川普被反覆問「是否保護台灣」 答案早已出現

◎ 嶼明

川習會後，美國總統川普頻頻被媒體追問：若中國攻打台灣，美國是否會出兵保護？（法新社檔案照）

川習會後川普被媒體反覆追問「如果中國攻打台灣，美國是否會出兵保護？」許多人總希望從一句話裡找到絕對答案。但真正的答案，其實早已藏在這個問題為何會不斷被提出。

如果台灣對美國毫無重要性，美國總統根本不需要一次又一次回應這個問題。因為美國總統的核心職責，始終是維護美國人民的安全與利益。若台灣只是遙遠且無關緊要的地方，美國沒有理由冒著與核武強權衝突的風險反覆討論是否介入。

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正因為台灣對美國具有重要戰略價值，這個問題才會成為全球焦點。

台灣位於第一島鏈核心，牽動西太平洋海權平衡，也涉及日本、菲律賓與整個印太安全架構。同時，台灣在全球半導體供應鏈中占據關鍵位置，更是民主制度在華人世界的重要存在。對美國而言，台灣不只是「一座島」，而是國際秩序、盟友信任與地緣戰略的重要節點。

因此，美國不可能完全放棄台灣。

但另一個現實同樣清楚：美國也不希望直接與中國爆發全面戰爭。

因為美中一旦正式軍事衝突，其代價將遠超過過去任何區域戰爭。那不只是台海問題，而可能是全球供應鏈斷裂、金融市場劇烈震盪、印太軍事升級，甚至核威懾失控的風險。

所以，美國逐漸形成一套更現實的戰略邏輯：

台灣很重要，但台灣必須先展現自我防衛的能力與意志。

這也是近年美方持續強調不對稱作戰、後備改革、民防韌性與國防投資的原因。對美國而言，最理想的狀態不是「美軍代替台灣作戰」，而是讓中國認知到侵略成本高到難以承受，進而避免戰爭發生。

對美國而言，台灣很重要，但台灣必須先展現自我防衛的能力與意志；示意圖。（取自中華民國陸軍官方臉書）

而許多人忽略的一點是：短期內中共突然崩潰的可能性其實不高。

中國雖面臨經濟放緩、人口老化、地方財政與房地產危機，但其龐大體量、本身的工業基礎與高壓維穩能力，仍具備強大慣性。大型威權體制往往不會迅速崩塌，而是透過行政控制、資訊壓制與民族主義動員延長系統壽命。

因此，美國真正的戰略主軸，並不是主動推翻中共，而是長期威懾。

透過科技限制、軍事部署、盟友合作與供應鏈重組，提高中國擴張的成本，讓「維持現狀」變成相對划算的選擇。同時，中國若因內部問題與外部壓力承受不起冒進代價，也可能被迫延後甚至調整路線。

而在這場長期競爭中，真正重要的，除了軍事力量，更是社會韌性與戰爭意志。

因為現代衝突早已不只是飛彈與軍艦的對抗，而是制度穩定、經濟承受力、資訊戰與心理防線的全面競爭。一個缺乏防衛意志的社會，再多外援也可能迅速崩潰；反之，一個願意承擔代價並維持秩序的社會，外部支援效果則會被大幅放大。

現代戰爭早已不只是飛彈與軍艦的對抗，而是資訊戰、經濟承受力與心理防線的全面競爭；示意圖。（法新社檔案照）

所以，當川普被反覆問及是否保護台灣時，答案其實早已出現。

台灣很重要，因此美國不可能忽視；但也因為戰爭代價極高，所以台灣必須先證明自己願意捍衛自己。

而這，正是台灣面對的真正挑戰。

（作者為開業建築師）

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