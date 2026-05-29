自由開講》封殺台灣加入WHO 北京才是公衛秩序破壞者

◎ 馨娜

5月18日，第79屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦召開。（法新社）

第七十九屆世界衛生大會五月十八日於日內瓦揭幕，台灣再度被排除在外。北京援引聯合國第二七五八號決議，聯合巴基斯坦在程序上封殺友邦提案，讓二千三百萬台灣人民連續第十年被擋在全球公共衛生治理體系之外。北京一再以政治凌駕專業、以霸權壓制合作，不只傷害台灣，更破壞國際公共衛生秩序。

北京聲稱台灣屬於中國，無須以獨立身分參與國際衛生機制，但這套說法經不起檢驗。二○○三年SARS爆發時，中國延誤通報、封鎖資訊，釀成疫情擴散；二○一九年底武漢出現不明肺炎群聚，北京同樣未能即時透明揭露。這種習慣性隱匿是威權體制的結構性問題：對內壓制真相，對外操弄話語，卻反過來阻止台灣發聲，這種雙重標準令人不齒。

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相較之下，台灣在SARS後建立完整防疫體系，COVID-19初期更在二○一九年十二月三十一日即向WHO示警。台灣不僅有能力，也有意願為全球衛生治理作出實質貢獻。巴拉圭衛福部次長歐德亞多（José Ortellado）也指出，台灣在疫情期間建立早期偵測機制，並與多國分享防疫經驗，卻長期被排除於WHO體系之外，已造成全球衛生網絡的結構性缺口。北京愈是封殺台灣，愈證明自己不是制度維護者，而是公衛體系的破壞者。

不只巴拉圭，英國在台辦事處等9個外國駐台機構也於5月21日一同重申，支持台灣有意義地參與WHO，並以觀察員身分份參與WHA。（擷取自英國在台辦事處臉書）

尤須正視的是，北京對聯合國第二七五八號決議的引用，根本是刻意擴張解釋。該決議處理的是中國在聯合國的代表權，從未授權將台灣排除於任何專門機構之外。北京長年扭曲國際法、濫用多邊機制，把國際組織變成單邊施壓工具，對國際規則的公然踐踏，不容苟同。

美國雖已退出WHO，仍公開支持台灣有意義參與國際組織，顯示國際社會對北京操弄多邊機制的不滿正在升高。此一態勢，正是台灣擴大外交縱深的著力點。台灣除了持續推動務實外交，更應在每一次國際場域中主動反擊錯誤敘事，讓世界看清：破壞全球衛生秩序的，從來不是尋求貢獻的台灣，而是以以霸權阻斷合作的北京。

（作者為國外業務）

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