法操》【司想評論】從馬前總統的「失智疑雲」看法律上的輔助宣告

假設長輩確實出現失智徵兆，家屬向法院聲請「輔助宣告」是非常正確且理性的作法。依據《民法》第15-1條第1項規定：「對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。」

◎ 法操司想傳媒

圖由馬英九基金會提供。（取自貼文）前總統馬英九日前指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，此事引發軒然大波。隨後，馬英九的妻子周美青與胞姊馬以南共同發表聲明，期盼馬前總統能正式退休、安享晚年。此外，外界盛傳馬以南已於上週五向台北地方法院遞狀，據了解其聲請案由為「輔助宣告」，而台北地院隨後也證實該案已分案完畢。

然而，馬英九本人卻在隔日發布聲明，堅決否認罹患失智症。馬英九基金會更隨之公開一段影片，強調其平日對談流暢、毫無障礙；影片中，馬英九在用毛筆簽名後，還詢問身旁的律師：「這樣可以證明我沒有失智吧？」

不過，長者是否罹患失智症，其實很難單從外表判斷，特別是像馬前總統這樣長年維持運動習慣、保養得宜的長輩。再者，失智症患者的認知功能並非處於持續且穩定的異常狀態，因此要證明當事人在做出特定行為的「當下」是否具備完全的意思能力，確實相當困難。若想確認長輩的身體狀況，仍應前往神經內科、高齡醫學科或老人記憶門診，由專業醫師進行評估與診斷。

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假設長輩確實出現失智徵兆，家屬向法院聲請「輔助宣告」是非常正確且理性的作法。依據《民法》第15-1條第1項規定：「對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。」

但必須注意的是，輔助人並不能代替受輔助宣告者決定所有大小事。輔助人的同意權，僅限於《民法》第15-2條第1項所列的重大行為：

一、 為獨資、合夥營業或擔任法人之負責人。

二、 進行消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。

三、 進行訴訟行為。

四、 進行和解、調解、調處或簽訂仲裁契約。

五、 處分不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產，或對其設定負擔、買賣、租賃及借貸。

六、 進行遺產分割、遺贈、拋棄繼承權或其他相關權利。

七、 法院依聲請權人或輔助人之聲請，所指定之其他行為。

至於上述項目以外的日常瑣事，受輔助宣告者仍與一般的完全行為能力人無異，皆可全權自主決定，無需他人介入把關。當然，若長輩的病情往後持續惡化，則應進一步向法院聲請「監護宣告」，改由監護人全權代理其所有的法律與生活事項。

當家中長輩出現失智疑慮時，首要任務是盡快陪同就醫，以利提早控制病情。而在法律層面上，及時聲請輔助宣告或監護宣告，能有效防止長輩在認知狀態異常時遭有心人士利用或誘騙移轉財產，這才是守住長輩養老老本、保障其權益的關鍵策略。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】從馬前總統的「失智疑雲」看法律上的輔助宣告

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