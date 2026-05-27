自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【司想評論】從馬前總統的「失智疑雲」看法律上的輔助宣告

假設長輩確實出現失智徵兆，家屬向法院聲請「輔助宣告」是非常正確且理性的作法。依據《民法》第15-1條第1項規定：「對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。」
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2026/05/27 08:30

法操司想傳媒

圖由馬英九基金會提供。（取自貼文）圖由馬英九基金會提供。（取自貼文）前總統馬英九日前指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，此事引發軒然大波。隨後，馬英九的妻子周美青與胞姊馬以南共同發表聲明，期盼馬前總統能正式退休、安享晚年。此外，外界盛傳馬以南已於上週五向台北地方法院遞狀，據了解其聲請案由為「輔助宣告」，而台北地院隨後也證實該案已分案完畢。

然而，馬英九本人卻在隔日發布聲明，堅決否認罹患失智症。馬英九基金會更隨之公開一段影片，強調其平日對談流暢、毫無障礙；影片中，馬英九在用毛筆簽名後，還詢問身旁的律師：「這樣可以證明我沒有失智吧？」

不過，長者是否罹患失智症，其實很難單從外表判斷，特別是像馬前總統這樣長年維持運動習慣、保養得宜的長輩。再者，失智症患者的認知功能並非處於持續且穩定的異常狀態，因此要證明當事人在做出特定行為的「當下」是否具備完全的意思能力，確實相當困難。若想確認長輩的身體狀況，仍應前往神經內科、高齡醫學科或老人記憶門診，由專業醫師進行評估與診斷。

假設長輩確實出現失智徵兆，家屬向法院聲請「輔助宣告」是非常正確且理性的作法。依據《民法》第15-1條第1項規定：「對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。」

但必須注意的是，輔助人並不能代替受輔助宣告者決定所有大小事。輔助人的同意權，僅限於《民法》第15-2條第1項所列的重大行為：

一、 為獨資、合夥營業或擔任法人之負責人。

二、 進行消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。

三、 進行訴訟行為。

四、 進行和解、調解、調處或簽訂仲裁契約。

五、 處分不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產，或對其設定負擔、買賣、租賃及借貸。

六、 進行遺產分割、遺贈、拋棄繼承權或其他相關權利。

七、 法院依聲請權人或輔助人之聲請，所指定之其他行為。

至於上述項目以外的日常瑣事，受輔助宣告者仍與一般的完全行為能力人無異，皆可全權自主決定，無需他人介入把關。當然，若長輩的病情往後持續惡化，則應進一步向法院聲請「監護宣告」，改由監護人全權代理其所有的法律與生活事項。

當家中長輩出現失智疑慮時，首要任務是盡快陪同就醫，以利提早控制病情。而在法律層面上，及時聲請輔助宣告或監護宣告，能有效防止長輩在認知狀態異常時遭有心人士利用或誘騙移轉財產，這才是守住長輩養老老本、保障其權益的關鍵策略。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】從馬前總統的「失智疑雲」看法律上的輔助宣告

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書