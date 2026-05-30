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自由開講》一片茶葉的代價：名間焚化爐爭議中的產地信任風險

2026/05/30 11:30

◎ 陳孟可

當設施選址進入茶葉主要產區時，議題便不再只是工程技術是否可行，而是是否完整評估對農業品牌與市場信心的衝擊；示意圖。（南投縣環保局提供）當設施選址進入茶葉主要產區時，議題便不再只是工程技術是否可行，而是是否完整評估對農業品牌與市場信心的衝擊；示意圖。（南投縣環保局提供）一片茶葉，看似只是日常飲品，背後卻承載著整個產地多年累積的信任。名間焚化爐選址爭議之所以引發關注，問題其實不只是環境污染，而是公共決策是否已充分理解「產地信任受損」可能帶來的長期代價。垃圾處理是必要公共服務，焚化設施也有其功能性。然而，當設施選址進入茶葉主要產區時，議題便不再只是工程技術是否可行，而是是否完整評估對農業品牌與市場信心的衝擊。

名間是台灣重要茶產地，更是手搖飲與食品供應鏈的重要來源。茶葉的價值，不只來自產品本身，也來自消費者對產地安全與品質的信任。一旦產地與污染風險產生連結，使尚未出現實質污染，市場與消費信心也可能提前轉向。對消費者而言，印象往往比檢驗數據更快形成，而信任一旦流失，往往需要多年才能修復。

名間是台灣重要茶產地，更是手搖飲與食品供應鏈的重要來源。（資料照）名間是台灣重要茶產地，更是手搖飲與食品供應鏈的重要來源。（資料照）因此，爭議核心並非單純「反對焚化爐」，而是替代方案是否已被充分比較與公開轉譯說明，包括既有焚化量能升級、跨區合作或分散處理等可能性，是否都經過一致標準評估。若資訊仍不完整，社會自然難以理解，為何必須由名間承擔這樣的風險。

公共政策的正當性，不只來自程序完成，更來自社會是否理解其風險分配。當決策可能影響整個產地品牌時，需要回答的，不只是「能不能蓋」，而是是否已窮盡更低社會成本的可能。因為一片茶葉失去的，可能不只是價格，而是地方多年累積的集體信用。

（作者為環境教育工作者）

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