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自由開講》新北將迎首位女首長 北北桃性別天花板即將瓦解！

2026/05/29 08:30

◎ 岳日明

近日與幾位心繫台灣未來的友人餐敘，席間論及新北市長選情，眾人皆看好蘇巧慧委員有望成為新北首位女市長，進而打破「北北桃」長年以來未曾出現女性市長的歷史紀錄。

學經歷亮眼的「阿慧」，以年輕、勤奮、接地氣的形象深植人心。律師出身的她，辯才無礙且言之有物；為了這場選戰，她已扎根基層五百多個日子。面對幅員遼闊的新北29區，她早已走過數輪，磨破的鞋底正是她踏實耕耘的證明。

新北市長選情，立委蘇巧慧（前排右三）被看好有望成為新北首位女市長。（資料照）新北市長選情，立委蘇巧慧（前排右三）被看好有望成為新北首位女市長。（資料照）近期無論是廟會、宗親會或同鄉會，阿慧皆成為眾所矚目的焦點。她在社群平台上以優質歌喉「以歌會友」，成功拉近與選民的距離。那種走入人群、打躬作揖的親和力，在台灣選舉史上實屬罕見，也展現出她強大的親民渲染力。

冥冥之中，阿慧似乎展現出一股「沛然莫之能禦」的氣勢。相較之下，在野黨於立法院擋軍購、拒預算等行為令選民失望，黨主席的傾中立場更讓中間選民焦慮，這種不滿情緒極可能轉化為選票，教訓特定的候選人。

反觀李四川，原本對黃國昌的勢力不屑一顧，日前卻公開力挺涉及貪污案的柯文哲，企圖收編「小草」選票，此舉恐將流失更多重視清廉的中間選民。此外，兩位候選人年紀相差近20歲，民調顯示年輕與婦女選票已明顯向蘇巧慧傾斜。

國民黨新北市長參選人李四川（中間白襯衫者），日前公開力挺涉及貪污案的柯文哲，企圖收編「小草」選票。（資料照）國民黨新北市長參選人李四川（中間白襯衫者），日前公開力挺涉及貪污案的柯文哲，企圖收編「小草」選票。（資料照）六都之中，中、高皆曾有女性當政，台南亦可能迎來女市長，唯獨人口合計九百萬的北北桃尚未有此紀錄。隨著婦女意識覺醒，站在浪頭上的蘇巧慧承載著「給女性一個機會」的呼聲，這場選舉極具指標意義。

近期民調顯示，蘇李的支持度已拉平，呈現五五波，街頭堵麥民調及網路民調，蘇巧慧大幅領先對手兩成以上。觀察家進一步分析，在賴總統、蔡前總統及蘇貞昌前閣揆等超重量級助選員的「分進合擊」下，鴨子划水般深入大街小巷。大勢所趨，新北首位女市長的誕生，態勢已愈發清晰。

（作者為新北市民）

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