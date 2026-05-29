自由開講》從美起訴Meta談起 當「看到本人說話」都不再可信

◎ 沈言

美國加州聖塔克拉拉郡日前正式起訴Meta。根據路透與相關訴訟文件，Meta被指控每年可能從高風險詐騙廣告中獲利高達七十億美元，約新台幣兩千多億元。訴訟更指出，Meta內部甚至曾設置避免影響廣告收益的「收入保護欄（guardrails）」，限制平台打擊詐騙廣告造成的營收衝擊。

這場訴訟真正值得注意的，不只是 Meta 被告，而是全球開始重新思考：當大型平台收入來自廣告，它們是否真有動機減少這些能帶來流量與收益的內容？

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美國加州聖塔克拉拉郡日前正式起訴Meta。根據路透與相關訴訟文件，Meta被指控每年可能從高風險詐騙廣告中獲利高達七十億美元。（路透檔案照）問題也早已不只出現在Meta。

近年YouTube上大量出現AI深偽投資影片，TikTok上則充斥真假難辨的財經短影音與情緒推播。許多詐騙集團甚至直接透過Telegram 投資群、假名人影片與 AI 聲音導流。過去需要攝影棚與剪輯團隊才能完成的假代言，如今只需要一台電腦與生成工具。

但AI真正危險的地方，恐怕不只是技術本身，而是它開始讓網路世界失去最基本的常識判斷。明明是股市名嘴，卻突然開始推銷保健食品；明明是名廚，卻在影片裡向你推薦虛擬貨幣。更荒謬的是，很多人甚至已經分不清，那到底是不是本人。

AI 其實只是這個時代新的詐騙外皮。

真正的問題，仍然是平台如何透過演算法、廣告系統與推播機制，將這些內容大量送進人們的手機裡。沒有平台流量與廣告收益，再逼真的深偽影片，也很難變成今天這種規模的產業。

這也是為什麼，台灣真正需要面對的，恐怕不只是詐騙犯罪本身，而是大型平台對詐騙廣告與AI深偽內容究竟該負多少責任。

尤其是投資、金融、醫療與名人代言等高風險商業內容，未來或許應建立更明確的AI合成揭露義務。若影像、聲音或人物經AI修改，平台與廣告方就必須清楚標示。這更接近菸盒警語與食品標示，重點不是禁止，而是揭露風險。

此外，面對疑似詐騙或AI深偽廣告，民眾恐怕也不能再只依賴平台內建檢舉。比起單純向平台反映，透過165與官方通報系統進入正式處理流程，往往更容易形成實際壓力與下架機制。

AI生成的網路交友示意圖，非真有其人，肉眼卻很難辨別有假。（美編組製圖）否則未來最危險的事情，不是詐騙技術越來越進步，而是整個社會開始失去對公開資訊的基本信任。

（作者為評論員）

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