自由開講》掛鉤技術恐嚇的「政治扈從論」—談現代國防韌性與嚇阻之必要

◎ 顏瑞宏

現在網路上流傳一種「技術決定論」，甚至有文章把戰爭講得像小學生算術，列個清單說你這沒了、那斷了，最後得出一個結論：台灣除了投降或屈從不放棄武力犯台的中國共產集團外，別無他法。這哪是在分析軍事？這是在搞政治算命！他們把敵人的飛彈講得像長了眼睛的繡花針，卻把我們的國防講得像紙糊的燈籠。這種「只看著地圖噴唾沫，卻忘了地圖不是戰場」的論述，它背後的骨子裡，其實就是想用一套看似專業的術語，把你的膝蓋給說軟了。但別忘了，戰爭是活人的較量，不是死機器的數據對抗，我們不該被那些「紙上談兵」的恐嚇給誤導。

三問死亡閉環真偽

一問：通訊癱瘓真是「不可逆」的嗎？

那些說C5ISR一下子就會全盲的人，顯然對現代網路的韌性一無所知。現在講究的是「野火燒不盡」，衛星被干擾了還有低軌衛星接手，大電台毀了還有無數個小通訊點散在田野巷弄間。把通訊系統講成一根保險絲，一燒就斷，那是活在五十年前的舊思維。

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二問：共軍「觀測－打擊」鏈沒有成本與局限嗎？

參謀總長梅家樹上將日前在總統府記者會上說明C5ISR系統，指可大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（資料照，取自總統府官方直播）要把我們昂貴的建軍成果通通打掉，敵人得先「看得到、對得準」。要在幾百公里的干擾與硝煙中，精準定位在公路上狂奔的海馬士發射車，那需要多高的偵察代價？文章裡把共軍的打擊講得像神蹟，卻不提擊殺鏈（Kill Chain）只要斷了一環，那些火箭彈就只是在對著大海打水漂。

三問：後勤斷鏈是「必然」還是「課題」？

批評後勤斷鏈很容易，但別忘了，台灣防衛的本質是「主場作戰」。我們在自家的巷口藏彈藥、在熟悉的橋頭設據點，這種在地優勢是客場進攻者永遠的噩夢。把交通受阻直接等同於戰敗，這叫自亂陣腳。

三論嚇阻戰力建構

一論：機動與去中心化是「不對稱戰力」的關鍵

海馬士（HIMARS）這種裝了輪子的重火力和傳統陣地不一樣，它的價值在於「你猜不到我在哪」。這種高度靈活的移動能力，會讓進攻方的偵察成本呈幾何級數跳升。只要這拳頭還在跑，敵人就不敢輕舉妄動，這就是最實質的嚇阻。

二論：建構跨域整合的防空與反干擾網

我們要做的不是蓋一座鋼鐵長城，而是編織一張充滿韌性的網。結合電子干擾、低空防禦與分散指揮，讓敵人的精準武器在各種干擾下失去準頭。防禦的藝術不在於硬碰硬，而在於讓對方每前進一步都要付出他承受不起的代價。

三論：建立「數位與實體共存」的指揮體系

國軍內部現在常在講：「不知道會怎麼輸，才是最危險的地方」，每天都在檢視哪裡不足、哪裡有錯，所以，根據這樣邏輯設計的國防預算、建軍規劃與部隊訓練，本來就是要去填補那些被看衰的坑洞。如果我們因為害怕被攻擊就什麼都不做，那才是真正的死亡閉環。買對武器、練好戰術，就是為了讓敵人的「技術優勢」在實戰中變成一場空。

結語

看問題要看本質，國防不是卑躬屈膝，更不是靠幾篇宏大敘事就能定生死。台灣近年推動的國防特別條例，規劃採購機動性極強的海馬士系統，以及強化那一套能看清戰場的C5ISR指管體系，說穿了都是在為台灣的尊嚴托底。我們要的是一種實打實的嚇阻戰力，讓對岸那些想動歪腦筋的人明白，這片土地不是隨便就能吞下的硬骨頭。

台灣近年推動的國防特別條例，規劃採購機動性極強的海馬士多管火箭系統。（資料照）如果我們今天因為那些失敗主義的「必敗論」而縮手縮腳，放棄了對現代化戰力的投資，那才是真的自掘墳墓。國防的急迫性就在於，我們得在暴雨來臨前把傘撐好，而不是在那裡研究傘骨會不會斷，最後淋成落湯雞才後悔莫及。台灣要的是腰桿挺直的和平，而實現這份理想的唯一真理是實力，只能靠我們自己一塊錢一塊錢、一台車一台車地建構起來，這是台灣人民不容動搖的戰略毅力與決心。

（作者為政治學博士/兩岸觀察員）

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