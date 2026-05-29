自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》掛鉤技術恐嚇的「政治扈從論」—談現代國防韌性與嚇阻之必要

2026/05/29 18:00

◎ 顏瑞宏

現在網路上流傳一種「技術決定論」，甚至有文章把戰爭講得像小學生算術，列個清單說你這沒了、那斷了，最後得出一個結論：台灣除了投降或屈從不放棄武力犯台的中國共產集團外，別無他法。這哪是在分析軍事？這是在搞政治算命！他們把敵人的飛彈講得像長了眼睛的繡花針，卻把我們的國防講得像紙糊的燈籠。這種「只看著地圖噴唾沫，卻忘了地圖不是戰場」的論述，它背後的骨子裡，其實就是想用一套看似專業的術語，把你的膝蓋給說軟了。但別忘了，戰爭是活人的較量，不是死機器的數據對抗，我們不該被那些「紙上談兵」的恐嚇給誤導。

三問死亡閉環真偽

一問：通訊癱瘓真是「不可逆」的嗎？

那些說C5ISR一下子就會全盲的人，顯然對現代網路的韌性一無所知。現在講究的是「野火燒不盡」，衛星被干擾了還有低軌衛星接手，大電台毀了還有無數個小通訊點散在田野巷弄間。把通訊系統講成一根保險絲，一燒就斷，那是活在五十年前的舊思維。

二問：共軍「觀測－打擊」鏈沒有成本與局限嗎？

參謀總長梅家樹上將日前在總統府記者會上說明C5ISR系統，指可大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（資料照，取自總統府官方直播）參謀總長梅家樹上將日前在總統府記者會上說明C5ISR系統，指可大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（資料照，取自總統府官方直播）要把我們昂貴的建軍成果通通打掉，敵人得先「看得到、對得準」。要在幾百公里的干擾與硝煙中，精準定位在公路上狂奔的海馬士發射車，那需要多高的偵察代價？文章裡把共軍的打擊講得像神蹟，卻不提擊殺鏈（Kill Chain）只要斷了一環，那些火箭彈就只是在對著大海打水漂。

三問：後勤斷鏈是「必然」還是「課題」？

批評後勤斷鏈很容易，但別忘了，台灣防衛的本質是「主場作戰」。我們在自家的巷口藏彈藥、在熟悉的橋頭設據點，這種在地優勢是客場進攻者永遠的噩夢。把交通受阻直接等同於戰敗，這叫自亂陣腳。

三論嚇阻戰力建構

一論：機動與去中心化是「不對稱戰力」的關鍵

海馬士（HIMARS）這種裝了輪子的重火力和傳統陣地不一樣，它的價值在於「你猜不到我在哪」。這種高度靈活的移動能力，會讓進攻方的偵察成本呈幾何級數跳升。只要這拳頭還在跑，敵人就不敢輕舉妄動，這就是最實質的嚇阻。

二論：建構跨域整合的防空與反干擾網

我們要做的不是蓋一座鋼鐵長城，而是編織一張充滿韌性的網。結合電子干擾、低空防禦與分散指揮，讓敵人的精準武器在各種干擾下失去準頭。防禦的藝術不在於硬碰硬，而在於讓對方每前進一步都要付出他承受不起的代價。

三論：建立「數位與實體共存」的指揮體系

國軍內部現在常在講：「不知道會怎麼輸，才是最危險的地方」，每天都在檢視哪裡不足、哪裡有錯，所以，根據這樣邏輯設計的國防預算、建軍規劃與部隊訓練，本來就是要去填補那些被看衰的坑洞。如果我們因為害怕被攻擊就什麼都不做，那才是真正的死亡閉環。買對武器、練好戰術，就是為了讓敵人的「技術優勢」在實戰中變成一場空。

結語

看問題要看本質，國防不是卑躬屈膝，更不是靠幾篇宏大敘事就能定生死。台灣近年推動的國防特別條例，規劃採購機動性極強的海馬士系統，以及強化那一套能看清戰場的C5ISR指管體系，說穿了都是在為台灣的尊嚴托底。我們要的是一種實打實的嚇阻戰力，讓對岸那些想動歪腦筋的人明白，這片土地不是隨便就能吞下的硬骨頭。

台灣近年推動的國防特別條例，規劃採購機動性極強的海馬士多管火箭系統。（資料照）台灣近年推動的國防特別條例，規劃採購機動性極強的海馬士多管火箭系統。（資料照）如果我們今天因為那些失敗主義的「必敗論」而縮手縮腳，放棄了對現代化戰力的投資，那才是真的自掘墳墓。國防的急迫性就在於，我們得在暴雨來臨前把傘撐好，而不是在那裡研究傘骨會不會斷，最後淋成落湯雞才後悔莫及。台灣要的是腰桿挺直的和平，而實現這份理想的唯一真理是實力，只能靠我們自己一塊錢一塊錢、一台車一台車地建構起來，這是台灣人民不容動搖的戰略毅力與決心。

（作者為政治學博士/兩岸觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書