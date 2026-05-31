自由開講》退休後，不是先被照顧 而是先被重新啟動

◎ 謝旻憲

樂齡學習應成為高齡政策的前端工程

台灣邁入超高齡社會後，政府近年積極推動高齡者社會參與。從鼓勵高齡志工、設置社區照顧關懷據點，到推動高齡人力再運用，希望延緩失能、促進健康老化，政策方向值得肯定。然而，現場卻存在一道明顯斷層。

許多剛退休的族群，並不願意走進關懷據點或日照中心。即使活動免費、課程豐富，參與意願仍然有限。原因並非他們不需要社會連結，而是他們仍認為自己健康、有能力，尚未進入「需要被照顧」的人生階段。這也是目前高齡政策最容易忽略的問題。

請繼續往下閱讀...

現在退休的世代，與過去的老人已大不相同。他們受教育程度更高、身體狀況更好，也更重視自主感與人生價值；圖為外籍教師教樂齡中心長者學英語。（南市府提供）現在退休的世代，與過去的老人已大不相同。他們受教育程度更高、身體狀況更好，也更重視自主感與人生價值。很多人退休時，仍保有專業能力、人際經驗與行動力。如果一離開職場，就被導向「被關懷」、「被服務」的場域，自然容易產生心理距離。因此，高齡者的社會參與，不能只從照顧體系思考，而需要一套「退休後重新轉化」的機制。而這個關鍵，就是樂齡學習。

樂齡學習的重要性，從來不只是上課打發時間，而是透過學習重新建立生活節奏、人際互動與人生目標。許多人退休後，因為參與學習，重新走入人群、培養新能力，甚至進一步投入志工服務與社區工作。換句話說，高齡志工並不是憑空產生的，而是經過「學習轉化」後，才逐漸形成願意投入社會的行動力。

若少了這段歷程，政策就容易出現落差。一方面，政府期待更多高齡者投入志工與社區服務；另一方面，大量健康退休族群卻始終無法被有效接引。於是，一邊喊缺志工、缺照服人力；另一邊，卻有大量退休人才停留在家中。問題並非高齡者沒有能力，而是缺少重新啟動他們的平台。

超高齡社會真正需要的，不只是更多照顧據點，而是建立介於「退休」與「被照顧」之間的轉化系統；示意圖。（資料照）因此，超高齡社會真正需要的，不只是更多照顧據點，而是建立介於「退休」與「被照顧」之間的轉化系統。讓健康與亞健康的退休族群，先透過學習重新找到生活動力，再逐步走向社會參與與志願服務。而樂齡學習，正是那座最重要的橋梁。

否則，台灣未來最大的問題，恐怕不是高齡人口太多，而是我們始終沒有真正理解：退休後的人生，不只是等待被照顧，而是仍然可以被重新開發。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法