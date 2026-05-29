自由開講》兩岸「分割」是常態 以「反對統一」作為維持現狀的最高國策

◎ 施文儀

中共與其附和協力者長期堅稱「臺灣是中國不可分割的一部分」。然而，翻開歷史與政治現實，這句話不過是中共安撫內部民族主義、維繫政權合法性的「內需」口號。在四百年的歷史縱深中，兩岸的「分割」與分治才是常態，更是當前的事實與現狀。

從歷史看，分割是先民的集體意志。

在四百年的歷史縱深中，兩岸的「分割」與分治才是常態，更是當前的事實與現狀。。（路透檔案照）不論是「六死三留一回頭」渡海墾臺，或是鄭成功、施琅的偏安與戰略考量，乃至清廷永久割讓、蔣介石播遷來臺、蔣經國的「三不政策」，無一不具備與中原帝國或威權政府「隔離與分割」的政治意涵。四百年來，中國歷經明、清、中華民國到中華人民共和國的政權更迭，而臺灣有大部分時間處於與之分離或分治的狀態。一九四九年至今，兩岸制度分途、主權互不隸屬已逾七十七年，這種實質分割的現狀，早已化為兩岸具體的政治現實與人民的國家認同。

當前，美國與國際社會主張的「維持現狀」，本質上就是維護這條實質「分割」的臺海防線。

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中共的「反臺獨」及「統一臺灣」都是「改變現狀」，其背後隱藏的大一統帝國焦慮與吞併臺灣，必然引發戰爭；同樣地，臺灣若躁進變更國號，也易給予中共動武藉口。因此，臺灣最智慧的戰略，是以「反對統一、維持現狀」取代所有的獨立訊息，並在民主及經濟上與美、日等民主陣營「不可分割」。

「反對統一」不是挑釁，而是防衛；它不僅符合臺灣的生存利益，更與美日等民主陣營的國際戰略完全一致。臺灣的軍購是為了拒絕被統一，臺灣的自由民主更是臺灣前途的唯一方向。建請賴總統應向國際與國內嚴正宣明：反對統一，中華民國存在，則民主臺灣存在；一被統一，中華民國臺灣即無死所。

臺灣的軍購是為了拒絕被統一，民間團體於5月23日發起「真和平，要國防」遊行活動，逾8000人參與，沿路高呼「挺軍購、救國防」等口號。（資料照）在天然臺海鴻溝與自由文化的生活分割下，強迫成一國必引發大亂。臺灣不必另行宣示獨立，但必須將「反對統一」提升為不可動搖的最高國策。只要臺灣堅守「反對統一」的戰略定力，時間就在臺灣這邊，中共頂多吃吃臺灣豆腐，多行不義必自斃

（作者為退休公務員）

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