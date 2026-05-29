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自由開講》王縣長 彰化不是你的三合一即溶咖啡

2026/05/29 09:30

◎ 彰化人

針對彰化縣人口流失，近日王縣長於議會答詢再度強調交通、產業與都市計畫三合一策略可挽回人口；彰化縣長王惠美。（資料照）針對彰化縣人口流失，近日王縣長於議會答詢再度強調交通、產業與都市計畫三合一策略可挽回人口；彰化縣長王惠美。（資料照）針對彰化縣人口流失，近日王縣長於議會答詢再度強調交通、產業與都市計畫三合一策略可挽回人口，並劍指中央與前朝，認為中央的限制及前任縣長政策造成人口外移。

數字會說話，依彰化縣政府的人口統計，王縣長2018年上任後，彰化人口流失加速，每年超過5000人，近五年平均每年流失超過11000人；近八年淨遷出人口每年平均8000人，113年及114年的年度淨遷出人口更破萬人。王縣長任內，彰化的人口遷出速度，連隔壁的雲林都望塵莫及，難道執政八年，還要把縣政經營不善的責任，說成都是they的錯？

近期縣府急著徵收的縣道148線溪湖外環道，為了不存在的交通問題，卻要徵收農地、住家與廠房。（資料照）近期縣府急著徵收的縣道148線溪湖外環道，為了不存在的交通問題，卻要徵收農地、住家與廠房。（資料照）王縣長執政以來，不斷強調交通、產業與都市計畫三合一策略，真的有為彰化人帶來生活的願景和幸福，讓人願意留下嗎？近期縣府急著徵收的縣道148線溪湖外環道，為了不存在的交通問題，卻要徵收農地、住家與廠房，可見所謂三合一策略根本是把人趕走、破壞生活、抹去地方的縣政即溶策略。

王縣長，彰化不是你的三合一即溶咖啡，隨沖隨泡就可以人口翻兩番。要讓人留下，就請好好正眼看待在彰化勤懇生活的每個人，否則只是大水沖進龍王廟，讓彰化人被沖得流離失所。

（作者為研究人員）

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