自由開講》川賴若越洋通話 台美關係將迎來大突破

◎ 林正二

川賴若通話，將是自1979年台美斷交以來，兩國最大的外交突破。（美聯社、資料照，本報合成）

舉世矚目的美台兩國領導人通話，已獲得川普總統的確認，他將致電賴清德總統，以了解台灣的情況，決定是否批准140億美元對台軍售。這是1979年台美斷交以來，兩國最大的外交突破，意義非凡。

川習會後，儘管川普有關台灣議題的談話，似乎被中國領導人習近平所誤導，受訪時表示台灣有人要台獨引發戰爭，他尚未批准對台軍售，是美中談判的好籌碼等；然而，川普兩次親口說出將致電賴總統，這是我向美國清楚說明台灣面對中國越來越嚴重的武力威脅，必須向美國持續購買先進武器，以維護台海與亞太地區和平安穩現狀的最好機會。

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賴總統已對外說明，台灣持續向美國購買武器是為了維護台灣自由民主以及台海與亞太地區安穩的現狀，根本就不存在「台獨」的問題。賴的說明已獲得美國福斯電視的完整報導，美國國會議員更是大力支持台灣，敦促川普批准140億美元的對台軍售，以遏阻共軍犯台，俾能維護台灣的自由民主體制。

雖然川普身旁的國務卿魯比歐是友台反共大將，但川普再度回鍋當美國總統後，由於在共和黨的聲望達到最高點、所向披靡，因此跟第一任比較，更有本錢依據個人想法、作風決定政策走向，以致反共強硬派魯比歐等人的意見，似乎只能配合川普的主觀意志提供個人看法。從川普對台灣與兩岸議題的看法，跟魯比歐的見解差距不小，可看出川普不受建制派影響的作風，導致他受到習近平的誤導。

有鑒於此，川普擬跟賴通電話，是我向川普清楚說明台灣的國防、兩岸政策與我國重要性的大好時機。因此，川賴通話時，建議賴總統除了表明持續購買美國武器，是為了遏阻武力越來越強大的中國侵奪台灣，以維護台灣自由民主現狀外，更要把握機會，向川普說明台灣對美國、日本、菲律賓、南韓與歐州等全球國家的重要性。

若川賴通話成真，是台灣向川普清楚說明國防、兩岸政策與我國重要性的大好時機；示意圖。（資料照）

依據外交部發言人蕭光偉的對外說明，如川賴通話，賴將指出：

一、台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。

二、中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，使印太區域緊張情勢升高。

三、台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平。

四、國防力量提升、對美軍事採購，是維護台灣安全，以及維護台海和平穩定的必要手段，希望這項軍購能夠持續進行。

因此，非常期待台美，以及台灣與民主國家能共同合作，促進台海和平穩定以及區域的和平安全。

除了上述賴總統擬向川普說明的內容，建議賴加強說明台灣的重要性以及未來擬加強對美國投資，建言如后：

要從川普最在意的「經濟利益」與「交易」角度，讓他清楚瞭解，比起美中短期的經濟利益，台灣若因他的延緩或擱置軍售而遭中共奪走，勢必重挫美國的戰略利益，更將嚴重影響美國的經濟與工業發展，並衝擊全球經濟。

要讓川普清楚了解「維持台海現狀」及「持續對台軍售」對於美國在亞太地區利益的維護與美經濟發展的重要性，是美國抗衡中國擴張、維護印太地區勢力均衡與經濟安全不可或缺的重要政策。

就全球化經濟觀點，台灣扼守住東北亞進入南海的兩個主要水道，而南海是東北亞各國最主要的能源補給線暨通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線；台灣也是日本連結印度不可或缺的中繼站，日本推動的新德里至孟買的高科技走廊，若無台灣參與，很難運行；台灣獨步全球的高科技產業，提供美國九成優質便宜的高階晶片，美國很清楚，缺少台灣將無法運作。

日本推動的新德里至孟買的高科技走廊（DMIC），若無台灣參與，很難運行；圖為德里-孟買工業走廊的一處工地。（彭博檔案照）

若因美國的輕忽而造成台灣遭中共奪走，將重創美國與全球的經濟，下降GDP百分之二以上，日本的海洋防線與日歐各國經貿輸送路線將遭中國操控在手，嚴重打擊美國在亞太的戰略與經濟利益。這些嚴重傷害，比起川習會達成的美中經貿合作等的經濟利益巨大許多，川普必須精算清楚。

此外，建議賴總統說明除將依川普的意見，提升我國防預算外，並將加強採購美國農產品、食品與天然氣以及開放更多美國產品進口；同時將獎助、擴大台灣知名企業對美國的投資，透過跟美國半導體、生技醫療、軍工複合體、能源石化等產業的全方位合作，建構台美更緊密的「互利共生」關係，台美雙贏。

賴總統如能依據川普「美國再次偉大」的政策，詳細說明台灣對維護美國在西太平洋利益的重要性外，並表明台灣將加強推動川普最在意的「在美投資」政策，不僅可讓川普持續增強對台軍售，亦可藉此提升台美關係。

（作者為退休駐美外交官員）

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