自由開講》一篇新聞稿的荒誕旅程

◎ 吳明

負責的同事不在，新來的經理臨時把一篇新聞稿交到我手上，特別叮囑要參考主管機關過往的格式。我遵循熟悉的套路：背景、計畫說明、成功案例、報名資訊，一項一項整理好，語氣平穩、內容清楚，很快便完成了初稿。

她看過後，認為內容過於保守、不夠吸睛，還特別提到一個詞：「CTA」。我後來查了一下，才知道是 call to action，要讓讀者「立刻行動」。於是我依照要求重新調整，甚至請AI協助潤飾。原本平實的內容，被改成了另一種語氣：企業要「衝出國門」、創業家要「征服國際舞台」、下一個「閃耀全球的企業可能就是妳」。讀起來不像新聞，倒像是一場不容遲疑的邀請。

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新聞稿畢竟不是廣告文案，過度煽情，反而容易失去可信度；示意圖。（圖取自freepik）坦白說，我並不喜歡這種寫法。新聞稿畢竟不是廣告文案，過度煽情，反而容易失去可信度。但既然主管要求，我還是照她的意思做了。事情卻沒有結束。她把原本負責的同事叫回來重寫。新版本出現了——那已經不像新聞稿，更像一場大型動員演說。句子裡滿是感嘆號，每一段都在強調夢想、國際化與成功機會。按下按鍵，就能被世界選中。這一版幾乎全是AI創作，同事可能連修改都省了。

稿件送交主管機關後，很快便被退回，要求「大幅修改」。最後定稿的版本，卻意外地熟悉。那些浮誇的語句幾乎全被刪除，多了幾句政策口號與合作單位名稱，內容基本上又回到了我最初的寫法。整件事繞了一大圈。

而當結果證明穩健才是正確方向時，沒有人願意承認失誤；ai工具示意圖。（彭博檔案照）。現在某些職場文化，特別容易把「浮誇」、「高調」、「大量新名詞」誤認為專業與創新。新上任的主管急於表現，每份文件都要氣勢驚人，似乎不用這種語氣，就不足以證明自己有能力。而當結果證明穩健才是正確方向時，沒有人願意承認失誤。我的那份草稿，彷彿從未存在過。而提出不同意見的人，也只會變得更加不受歡迎。

像我們這種銀髮再就業者，往往被認為保守、老派、缺乏企圖心。多年累積的經驗告訴我們：有些新聞稿，最重要的是清楚、穩定與可信，不需要過度渲染——但這種判斷，未必會被尊重。銀髮再就業者在職場上最大的困難，有時並不是能力不足，而是經驗本身，已經不再被視為價值。

（作者為銀髮再就業者）

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