自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》一篇新聞稿的荒誕旅程

2026/05/31 11:30

◎ 吳明

負責的同事不在，新來的經理臨時把一篇新聞稿交到我手上，特別叮囑要參考主管機關過往的格式。我遵循熟悉的套路：背景、計畫說明、成功案例、報名資訊，一項一項整理好，語氣平穩、內容清楚，很快便完成了初稿。

她看過後，認為內容過於保守、不夠吸睛，還特別提到一個詞：「CTA」。我後來查了一下，才知道是 call to action，要讓讀者「立刻行動」。於是我依照要求重新調整，甚至請AI協助潤飾。原本平實的內容，被改成了另一種語氣：企業要「衝出國門」、創業家要「征服國際舞台」、下一個「閃耀全球的企業可能就是妳」。讀起來不像新聞，倒像是一場不容遲疑的邀請。

新聞稿畢竟不是廣告文案，過度煽情，反而容易失去可信度；示意圖。（圖取自freepik）新聞稿畢竟不是廣告文案，過度煽情，反而容易失去可信度；示意圖。（圖取自freepik）坦白說，我並不喜歡這種寫法。新聞稿畢竟不是廣告文案，過度煽情，反而容易失去可信度。但既然主管要求，我還是照她的意思做了。事情卻沒有結束。她把原本負責的同事叫回來重寫。新版本出現了——那已經不像新聞稿，更像一場大型動員演說。句子裡滿是感嘆號，每一段都在強調夢想、國際化與成功機會。按下按鍵，就能被世界選中。這一版幾乎全是AI創作，同事可能連修改都省了。

稿件送交主管機關後，很快便被退回，要求「大幅修改」。最後定稿的版本，卻意外地熟悉。那些浮誇的語句幾乎全被刪除，多了幾句政策口號與合作單位名稱，內容基本上又回到了我最初的寫法。整件事繞了一大圈。

而當結果證明穩健才是正確方向時，沒有人願意承認失誤；ai工具示意圖。（彭博檔案照）。而當結果證明穩健才是正確方向時，沒有人願意承認失誤；ai工具示意圖。（彭博檔案照）。現在某些職場文化，特別容易把「浮誇」、「高調」、「大量新名詞」誤認為專業與創新。新上任的主管急於表現，每份文件都要氣勢驚人，似乎不用這種語氣，就不足以證明自己有能力。而當結果證明穩健才是正確方向時，沒有人願意承認失誤。我的那份草稿，彷彿從未存在過。而提出不同意見的人，也只會變得更加不受歡迎。

像我們這種銀髮再就業者，往往被認為保守、老派、缺乏企圖心。多年累積的經驗告訴我們：有些新聞稿，最重要的是清楚、穩定與可信，不需要過度渲染——但這種判斷，未必會被尊重。銀髮再就業者在職場上最大的困難，有時並不是能力不足，而是經驗本身，已經不再被視為價值。

（作者為銀髮再就業者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書