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自由開講》當家庭問題開始流進教室

2026/06/05 08:00

◎ 沈言

各縣市情況不盡相同，但不少教育現場都反映，巡迴輔導與特教支持人力長期吃緊。有些縣市甚至出現一名老師需要同時負責數十名個案的情況。表面上看起來像是老師不夠，但許多第一線教師真正感受到的，早已不只是教育問題，而是家庭功能失衡後留下的壓力。

現在不少巡迴輔導與支持申請，真正浮現的問題，未必是學生本身，而是家庭功能正在快速弱化。許多老師後來才發現，自己處理的早已不只是孩子的學習與發展，而是整個家庭失衡後留下的後果。

有些孩子已經五歲，進入教室後仍包著尿布。老師蹲下來教他們洗手、換褲子，但回到家後，一切又重新開始；示意圖，圖中人物與本文無關。有些孩子已經五歲，進入教室後仍包著尿布。老師蹲下來教他們洗手、換褲子，但回到家後，一切又重新開始；示意圖，圖中人物與本文無關。有些孩子已經五歲，進入教室後仍包著尿布。老師蹲下來教他們洗手、換褲子，但回到家後，一切又重新開始。有些孩子進入幼兒園後，面對需要互動、等待與回應的環境，反而顯得無所適從。長時間由平板陪伴長大的孩子，習慣的是立即反應與單向刺激，卻不習慣真正與人相處。也有孩子的父母因毒品與入獄缺席生活，只剩年邁的祖父母勉強接手。

這些問題最後都會進入教育現場。老師最早看到異常，也最早看到孩子的情緒、語言與生活能力開始出現落差。但教育系統能處理的，往往只有學習與發展，很難真正處理家庭功能崩裂後留下的空缺。

更讓人難過的是，這些孩子在巡迴老師與教育支持進入後，往往進步很快。這代表問題不一定出在孩子本身，而是孩子長期缺乏足夠的陪伴、刺激與穩定支持。但這樣的支持往往只存在於有限的課堂時間裡，孩子回到原本環境後，許多問題又會再次出現。

教育現場當然不是完全沒有機制。從個別化教育計畫（IEP）會議、親師溝通到醫療與早療轉介，第一線其實一直努力建立支持；示意圖。（資料照）教育現場當然不是完全沒有機制。從個別化教育計畫（IEP）會議、親師溝通到醫療與早療轉介，第一線其實一直努力建立支持；示意圖。（資料照）教育現場當然不是完全沒有機制。從個別化教育計畫（IEP）會議、親師溝通到醫療與早療轉介，第一線其實一直努力建立支持。但很多第一線人員心裡都知道，會議結束後，孩子還是得回到原本的生活裡。

更麻煩的是，許多案件其實沒有明確違法。沒有虐待、沒有暴力、沒有遺棄，但所有人都知道，孩子正在慢慢掉下去。社福系統並非完全沒有介入機制，但在尚未達到明確危害前，多數案件往往只能追蹤與關懷，很難真正提前承接。

IEP會議還會繼續開，巡迴老師也還會繼續跑下一個孩子，政府提供的資源也仍然存在。但很多第一線人員真正害怕的，不是孩子現在的狀況，而是孩子離開教室之後的生活。


（作者為評論員）

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