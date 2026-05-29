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自由開講》我們要完成建國的使命～台灣建國烈士詹益樺的遺志

2026/05/29 09:00

◎ 李欣芬

曾與鄭南榕一起為台灣民主打拚的醫師陳永興。（中央社資料照）曾與鄭南榕一起為台灣民主打拚的醫師陳永興。（中央社資料照）

「清德兄說台灣沒有獨立的問題，是因為台灣早已主權獨立了，只是頂著一個奇怪的國名；目前我們只有建國的問題，我們要完成建國的使命！」這是陳永興醫師五月十九日在「詹益樺烈士殉道三十七週年追思紀念會」上所說的話。

一九八九年五月十九日，這天是鄭南榕出殯的日子。一個多月前的四月七日，鄭南榕以自焚抵抗國民黨對言論自由的箝制，捍衛台灣人民喊出「台灣獨立」的自由。鄭南榕出殯的那天，當葬禮隊伍行經總統府前，行隊中的詹益樺拿出預留的汽油，追隨鄭南榕的腳步，引火自焚後倒在警方架設的拒馬上，為台灣建國運動留下沉痛而深刻的烙印

然而，一九五七年出生的詹益樺究竟是怎麼樣的人，秉持甚麼樣的信念，才會有如此壯烈的行動？身為黨外運動的基層志工，從反核遊行、桃園機場事件、蔡許台獨案到五二○農民運動，詹益樺幾乎無役不與，一九八九年他甚至投身左翼式的地方草根運動，開著宣傳車在舊高雄縣區趴趴走，協助擴散黨外運動的影響力

三十二歲的詹益樺殉道後，二○○七年五月十九日「詹益樺追思紀念委員會」將他的骨灰葬於其家鄉嘉義縣竹崎鄉的親水公園，並立碑文及銅像；他被尊稱為「台灣建國烈士」，每年的五月十九日來自全台各地的人士追思紀念他

今年（2026）是詹益樺殉道三十七週年，追思會加上了黃昭凱（民主運動先聲）、戴振耀（農民代言人）、詹三原（民主畫家）、林樹枝（白色恐怖受難者＆台獨運動與歷史書寫者）、陳婉真（台獨運動者）；主辦者為台灣基督長老教會嘉義中會，會中〈海洋國家〉、〈台灣翠青〉、〈勇敢个台灣人〉等歌曲響徹雲霄。

5月19日下午，數百名民眾齊聚嘉義竹崎公園詹益樺銅像前追思，也緬懷昔日為台灣民主打拚的前輩黃昭凱、戴振耀、詹三原、林樹枝及陳婉真。（中央社資料照）5月19日下午，數百名民眾齊聚嘉義竹崎公園詹益樺銅像前追思，也緬懷昔日為台灣民主打拚的前輩黃昭凱、戴振耀、詹三原、林樹枝及陳婉真。（中央社資料照）

追思會中嘉義縣翁章梁縣長特別前來致詞，他說以往都是陰雨綿綿的天氣，但今年（2026）放晴了，是與會人數最多的一年；立委蔡易餘上午在立院投下「彈劾賴清德總統」的反對票後，中午二點半即趕來與會，誠意滿滿。

追思會結束後，大家前往「名都觀光度假大飯店」用餐，那曾經是陳水扁總統國宴的場地，席開三十三桌，大家談笑風生。有人慨嘆起枝伯（林樹枝）來，嘆以往他是台北團的帶領者，如今成為被追思者，也有人說他幽默風趣，所以有好多位女朋友；大家紛紛說「明年還要再來！」，當然大家都認同陳永興醫師的結語「我們要完成建國的使命」，因為大家都相信這是「台灣建國烈士」詹益樺的遺志

（作者為台灣教授協會會員）

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