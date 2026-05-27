自由開講》發錢能救少子化？拆解5千元育兒津貼背後的「通膨陷阱」

◎ 蕭錫惠

總統賴清德於5月20日就職演說提出「0-18歲每人每月五千元成長津貼」政策。（資料照）

賴清德總統提出每年規模高達2,000億元的「0-18歲每人每月五千元成長津貼」，被支持者視為最有感的育兒政策。

但若從更深層的總體經濟角度來看，這不只是一張福利支票，更像是政府對過去18年「量化寬鬆（Quantitative Easing, QE）」後遺症的一次補償性修正。

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2008年金融海嘯後，全球長期低利率與貨幣擴張，雖然避免金融崩潰，卻也讓資產價格與薪資成長開始嚴重脫鉤。

尤其2020年疫情後的新一輪QE，更讓這種裂痕快速擴大。2020年至2025年間，台灣股市從約1萬2,000點一路攀升，一度突破4萬點，累積漲幅超過233%；全台房價也持續大幅上升。

但另一邊，基本工資從23,800元增加至2026年的29,500元，漲幅仍明顯落後於資產增值速度。真正被放大的，不是全民財富，而是「有資產的人」與「沒有資產的人」之間的差距。

目前全國房價所得比已超過10倍，台北市更高達16倍以上，遠遠超過國際合理範圍。即使青年薪資中位數有所增加，許多年輕人仍然發現，自己努力工作的速度，根本追不上資產膨脹的速度。

目前全國房價所得比已超過10倍，台北市更高達16倍以上，許多年輕人更發現，自己努力工作的速度，根本追不上資產膨脹的速度；示意圖。（資料照）

對年輕家庭而言，更沉重的是高房價與高育兒成本的雙重壓力。目前養育一名孩子至大學畢業，保守估計需要500萬至800萬元。雙薪家庭中，每位孩子的養育費甚至可能占家庭支出的三至四成。

這也是台灣2025年總生育率跌至約0.695的原因之一。

當「不生小孩」開始成為年輕世代的理性經濟選擇，問題就已經不只是家庭問題，而是整個國家的人口與未來問題。

因此，「0-18歲成長津貼」真正值得討論的，不只是發不發錢，而是它是否能成為一次「資源定向導回」。也就是透過財政重分配，把過去長期偏向資產市場的資源，重新導回承受最大育兒壓力的受薪家庭。

但這項政策能否成功，關鍵不只在金額，而在制度設計。如果2,000億元只是短期消費補貼，很可能被物價與市場漲價快速稀釋。但若部分資金能轉化為長期儲蓄、教育基金或兒少未來帳戶，其意義就會從社會救助，升級為真正的社會投資。

然而，最大的風險，在於「租值消散」。當家庭普遍多出5,000元購買力時，托育、補習、租屋市場都可能透過漲價，把補貼重新吸走。

若沒有同步進行住宅、托育與稅制改革，單靠現金補貼，其實很難真正逆轉少子化。真正重要的，不只是發多少錢。而是這筆錢，最後究竟留在人民手上，還是又重新流回資產持有者口袋。

「0-18歲成長津貼」的政策風險在於「租值消散」：當家庭普遍多出5,000元購買力時，托育、補習、租屋市場都可能透過漲價，把補貼重新吸走；托育示意圖。（資料照）

當努力不再足以改變階級，社會對未來的信任也會開始崩解。這不只是台灣的問題。

而是所有「QE世代」民主國家，共同面對的世代裂痕。這項政策，本質上是政府替過去18年貨幣政策失衡進行的一次修補。

能否成功，不只看錢發不發得出去，更看政府能否守住這5,000元真正的實質購買力，不讓它最後再次被通膨與資產市場吞噬。

（作者為自由撰稿人）

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