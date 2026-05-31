自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》警力逃亡現行記

2026/05/31 15:00

◎ 王翔正

今年警察專科學校錄取率已較2020年的6.55%，飆高至近40%，雖然不能直言警界素質下降，但取才變得寬鬆卻是不爭的事實，究其原因，除了少子化的影響，近年來警察工作多元繁雜，再加上高工時與高危險性，然而薪資與風險又不成正比，可能也是主因，讓這份警政工作的光環與榮譽感逐漸消失。

平時治安維護需要員警巡邏守望，交通執法也需要員警干涉取締，短時間皆無法倚靠AI人工智慧來取代。（新竹縣警察局提供）平時治安維護需要員警巡邏守望，交通執法也需要員警干涉取締，短時間皆無法倚靠AI人工智慧來取代。（新竹縣警察局提供）不可諱言的是，平時治安維護需要員警巡邏守望，交通執法也需要員警干涉取締，短時間皆無法倚靠AI人工智慧來取代，但身在網路爆炸的時代，員警工作卻未隨著輕鬆愜意，由於資訊流通迅速，犯罪型態快速轉型，連帶被害情狀也跟著劇變，尤其媒體輿情會影響員警偵辦案件，縱然當事人未尋求警方報案，僅是PO網抒發心情，然而訊息曝光後，警方還需在茫茫「網海」裡找出受害網民，三催四請麻煩其蒞所陳述案情，以至於民粹力量讓警察像極了高級的服務業。

有道是:「在台灣當警察，技能樹跟超商店員一樣，甚麼都要會點。」此話說起來莞爾，但做起來算是滿滿心酸，疊床架屋的勤業務搭配日新月異的新科技，讓員警已猶如「行走的百科全書」，平時執勤的危險情境不說，警察日常工作環境長年欠佳，經常是長期的日夜顛倒、高工時低加班費、不合理的績效要求與過多的行政協助，甚至民眾投訴風氣興盛，有時積非成是，日積月累之下，導致員警地位下降，原先從警初衷盡失，只剩下疲憊與無奈，促使許多員警開始無聲的集體告別。

但若此薪資待遇仍留不住人，代表青年學子有更好的選擇，或者寧願低薪也不願投身警界；圖為警察專科學校。（資料照）。但若此薪資待遇仍留不住人，代表青年學子有更好的選擇，或者寧願低薪也不願投身警界；圖為警察專科學校。（資料照）。許多人可能認為警察薪資很高，剛畢業員警每月能夠領取新台幣5至6萬元，但若此薪資待遇仍留不住人，代表青年學子有更好的選擇，或者寧願低薪也不願投身警界，媒體人陳文茜邇來曾在節目中表示，若軍公教被當成三流職業，台灣會自食其果，因為每個人都希望是最勇敢的人來保護你、最優秀的人來教你的小孩、最優秀的人在政府部門裡面，但現今不時出現公務人力的逃亡潮，不可不慎。

綜上，現階段以熱血號召已經不夠用，還必須真實地端出牛肉來，否則未來警力需求增高，新血又無法及時補上，不但青黃不接，極可能發生警力不足的危機，在人少事多的惡性循環之下，員警健康必亮紅燈，社會治安當然也會跟著亮起紅燈。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書