自由開講》警力逃亡現行記

◎ 王翔正

今年警察專科學校錄取率已較2020年的6.55%，飆高至近40%，雖然不能直言警界素質下降，但取才變得寬鬆卻是不爭的事實，究其原因，除了少子化的影響，近年來警察工作多元繁雜，再加上高工時與高危險性，然而薪資與風險又不成正比，可能也是主因，讓這份警政工作的光環與榮譽感逐漸消失。

平時治安維護需要員警巡邏守望，交通執法也需要員警干涉取締，短時間皆無法倚靠AI人工智慧來取代。（新竹縣警察局提供）不可諱言的是，平時治安維護需要員警巡邏守望，交通執法也需要員警干涉取締，短時間皆無法倚靠AI人工智慧來取代，但身在網路爆炸的時代，員警工作卻未隨著輕鬆愜意，由於資訊流通迅速，犯罪型態快速轉型，連帶被害情狀也跟著劇變，尤其媒體輿情會影響員警偵辦案件，縱然當事人未尋求警方報案，僅是PO網抒發心情，然而訊息曝光後，警方還需在茫茫「網海」裡找出受害網民，三催四請麻煩其蒞所陳述案情，以至於民粹力量讓警察像極了高級的服務業。

有道是:「在台灣當警察，技能樹跟超商店員一樣，甚麼都要會點。」此話說起來莞爾，但做起來算是滿滿心酸，疊床架屋的勤業務搭配日新月異的新科技，讓員警已猶如「行走的百科全書」，平時執勤的危險情境不說，警察日常工作環境長年欠佳，經常是長期的日夜顛倒、高工時低加班費、不合理的績效要求與過多的行政協助，甚至民眾投訴風氣興盛，有時積非成是，日積月累之下，導致員警地位下降，原先從警初衷盡失，只剩下疲憊與無奈，促使許多員警開始無聲的集體告別。

請繼續往下閱讀...

但若此薪資待遇仍留不住人，代表青年學子有更好的選擇，或者寧願低薪也不願投身警界；圖為警察專科學校。（資料照）。許多人可能認為警察薪資很高，剛畢業員警每月能夠領取新台幣5至6萬元，但若此薪資待遇仍留不住人，代表青年學子有更好的選擇，或者寧願低薪也不願投身警界，媒體人陳文茜邇來曾在節目中表示，若軍公教被當成三流職業，台灣會自食其果，因為每個人都希望是最勇敢的人來保護你、最優秀的人來教你的小孩、最優秀的人在政府部門裡面，但現今不時出現公務人力的逃亡潮，不可不慎。

綜上，現階段以熱血號召已經不夠用，還必須真實地端出牛肉來，否則未來警力需求增高，新血又無法及時補上，不但青黃不接，極可能發生警力不足的危機，在人少事多的惡性循環之下，員警健康必亮紅燈，社會治安當然也會跟著亮起紅燈。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法