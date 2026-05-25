黃澎孝練「孝」話》笑談喜樂島的統一「特定條件」——中國自古以來特別推崇「謀略」，連「契約」、「誠信」都只是謀略的「手段」之一

「港人治港、高度自治，一國兩制、五十年不變」的《中英聯合聲明》的結果為例，點明中國將香港拿到手後，中國就將墨瀋未乾的《中英聯合聲明》視若歷史廢紙，說廢就廢，英人、港人其奈他何？的事實，來提醒少數腦袋破空的喜樂島人士，不要重蹈香港故轍，而害到台灣人被中國統一！

◎ 黃澎孝

近日，中國「國台辦」要大開慶功宴了‼️因為，曾經旗幟鮮明主張台灣獨立的「喜樂島聯盟」，竟公開致函習近平，表示願意在「台人治台、高度自治」的「特定條件」下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分。

「喜樂島聯盟」公開致函習近平，表示願意在「台人治台、高度自治」的「特定條件」下調整台獨立場。（取自喜樂島聯盟）「台獨」而有此「政治白癡」簡直會讓習近平給活活笑死！

政治評論家汪浩在他臉書評論上，堪稱一針見血地以不久前香港的遭遇為例，直指：

請繼續往下閱讀...

《中英聯合聲明》寫「港人治港、高度自治，一國兩制、五十年不變」，這個國際條約，中國說廢就廢。

《中英聯合聲明》寫「港人治港、高度自治，一國兩制、五十年不變」，這個國際條約，中國說廢就廢。（路透檔案照）

喜樂島忘了，還是害怕想起來？

雅好「文言文」和中國文化著稱的北一女區桂芝老師應該要站出來教導台灣人如何學習堂堂正正的中國人如何看待白人白癡們崇尚的「契約精神」吧？

♦️盟約的「戰略欺騙性」♦️

中國人自古以來就特別崇尚「謀略」，孫子兵法直接點明「上兵伐谋」，漢之陳平、張良。三國之諸葛亮，都是以「足智多謀」而成為千古典範！

什麼是「謀」？說白了就是「陰謀詐騙」，為達目的不擇手段啦！甚至於連「契約」、「誠信」都只是謀略的「手段」之一，而有所謂「大謀不謀」之說。

事實上，中國歷史背信棄義以成大局的故事比比皆是！中共政權的建立過程乃至於今，從「反右鬥爭」毛澤東把鼓勵知識份子大鳴大放，再來個「秋後算賬」的騙局，毛澤東就洋洋得意自栩為「引蛇出洞」的智謀。

♦️ 楚漢相爭「鴻溝之約」的歷史示範♦️

相信教國文的區桂芝必然讀過《史記》楚漢相爭「鴻溝之約」的歷史故事。

相信教國文的區桂芝必然讀過《史記》楚漢相爭「鴻溝之約」的歷史故事。（資料照）為了投合「區老師們」逢中必爽的癖好，我特別抄錄中國官方認證的《百度百科》關於「鴻溝之約」的簡介與評論如下：

《鴻溝之約》

「鴻溝之約是公元前203年楚漢相爭時期項羽與劉邦簽訂的分割天下的盟約」。

楚軍糧草匱乏，劉邦派遣侯公求和，雙方約定以鴻溝為界，西屬漢、東屬楚。項羽歸還劉邦家屬後率軍東歸。

劉邦採納張良、陳平建議，聯合韓信、彭越追擊楚軍，最終在垓下圍殲項羽主力，奠定戰爭勝局。」

《歷史影響》

鴻溝之約的簽訂與隨後劉邦的毀約，直接導致了垓下之戰，並決定了楚漢戰爭的最終勝負。該事件深刻體現了古代政治軍事鬥爭中盟約的脆弱性與戰略欺騙性。

♦️以史為鑒，可知港台♦️

雖說中國人特別癖好「以史為鑒」之說，以上我所舉例的楚漢《鴻溝之約》故事，也許距今已太遙遠，所以，汪浩才舉1984年《中華人民共和國政府和大不列顛及北愛爾蘭聯合王國政府關於香港問題的聯合聲明》（Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong）

簡稱《中英聯合聲明》公開保證：

「港人治港、高度自治，一國兩制、五十年不變」的《中英聯合聲明》的結果為例，點明中國將香港拿到手後，中國就將墨瀋未乾的《中英聯合聲明》視若歷史廢紙，說廢就廢，英人、港人其奈他何？的事實，來提醒少數腦袋破空的喜樂島人士，不要重蹈香港故轍，而害到台灣人被中國統一！

「喜樂島聯盟」中居然有人會相信中共的「特定條件」？圖為中華人民共和國國旗。（美聯社檔案照）話又說回來，「喜樂島聯盟」居然還有人會相信中共的「特定條件」？如果不是頭殼壞掉，難道也和藍白一樣，被紅色病毒滲透了嗎⁉️ 著名主持人陳凝觀說：喜樂島這件事就是獨派被紅統滲透的案例！真是細思亟恐啊‼️

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法