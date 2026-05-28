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自由開講》全民瘋炒股 慎防「牛市」變成「熊市」

2026/05/28 08:30

◎ 常遇秋

總統賴清德在520發表執政兩周年談話。（資料照）總統賴清德在520發表執政兩周年談話。（資料照）總統賴清德在520發表執政兩周年談話，台股昨日（20日）先開出紅盤，股市隨即拉回，尾盤4收在40020點，守住4萬點大關。「護國神山」台積電下跌20元，收在2185元。這不是因為總統失言，而是「股市」本來就難測，國人謹慎理財，才是理財的王道！

對此，筆者提出幾點看法。

首先，全民瘋炒股，認為可以「穩賺不賠」，大撈一筆，不惜透過二次房貸、車貸，試圖透過更多資金，去賺更多錢。一旦股票沒有上漲，股民自己沒有獲利，就會把責任推到政府身上，認為是政府失職！筆者認為國人必須省思，天底下沒有「穩賺不賠」的股票，自己要評估投資風險，才可以避免社會悲劇重演！

筆者認為國人必須省思，天底下沒有「穩賺不賠」的股票，自己要評估投資風險，才可以避免社會悲劇重演！（資料照）筆者認為國人必須省思，天底下沒有「穩賺不賠」的股票，自己要評估投資風險，才可以避免社會悲劇重演！（資料照）其次，一旦股市從「牛市」變成「熊市」，國人即使「破財」，還未必能「消災」。因為債主咄咄逼人，徒增社會悲劇，甚至家破人亡，連累到「無辜的學生」！

回顧台灣在1988年，台灣股市「陷入瘋狂」，股民不管股票的本益比是否合理，也不可考慮EPS（每股盈餘）與產業的未來性，「借錢買股」與「賣房炒股」成為流行，許多人只好慘賠出場。

最後，一旦家長「賺錢夢醒」，不僅學生「家長受害」，「學生」也會無辜受累！我們不可重蹈覆轍，家長可以「投資」，但不能「投機」，要量力而為啊！

（作者為教育人員）

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