自由開講》AIT定錨台美 戳破藍白一中幻術

◎ 郭索

美國在台協會處長谷立言強調，美國對台政策並未改變，且美方已明確向北京表達立場。（資料照，本報合成）

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪時，再度清楚重申美國對台政策並未改變，並強調美方已明確向北京表達立場。這段談話之所以重要，不只是外交辭令，而是在當前台灣內部藍白陣營不斷操作「疑美論」、「棄台論」與「一中化」敘事的背景下，美國官方親自出面定錨，直接拆解了國民黨與民眾黨近來不斷扭曲的政治話術。

尤其當部分藍營人士持續將美國的一中政策偷換成中共的一中原則，甚至試圖營造「只要台灣不接受中國框架，美國就會放棄台灣」的恐嚇氛圍時，AIT這番談話，等同於給了這些論述一記響亮耳光。美國的對台政策從來不是建立在「台灣屬於中華人民共和國」的前提上，而是建立於《台灣關係法》、三個聯合公報與六項保證之上。

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這其中最關鍵的，便是六項保證明確指出，美國不會對台軍售設下終止日期、不會就對台軍售事宜事先徵詢北京意見，也不會強迫台灣與中國進行政治談判。這代表美國不接受中共對台灣的主權主張，亦未承認台灣是中華人民共和國的一部分。

然而藍白陣營長期刻意模糊這些差異，把「維持現狀」扭曲成「接受中國框架」，再把「避免戰爭」包裝成「對中國讓步」，實際上就是透過語言偷渡，逐步削弱台灣人民對自身主權的認知。更荒謬的是，當中共近年持續以軍機擾台、圍台軍演、法律戰與認知作戰威脅台灣時，藍白陣營卻把矛頭轉向台灣政府，聲稱是台灣「挑釁中國」才導致局勢升高。

面對中共近年持續以軍機繞台、圍台軍演與資訊戰等方式威脅台灣，藍白卻說是我們「挑釁中國」，才導致局勢升高。（資料照）

這種邏輯等同於把加害者與被害者完全顛倒。若真按照藍白的說法，台灣視主權、國防與國際合作為無物，中共就會停止威脅，那麼過去香港的下場便已證明這種幻想何其可笑。北京從來不是因為對方軟弱而收手，而是會因為對方退縮而更加進逼。今天AIT公開強調，美國認為穩定的美中關係與強健的美台關係並不衝突，實際上就是告訴全世界，美國不接受北京把台灣問題定義成單純的中國內政。

事實上，近年從美國國會跨黨派友台法案、對台軍援、半導體供應鏈合作，到國際社會對台灣民主價值的支持，都顯示出台灣早已不是冷戰時代那種被動等待安排的小角色，而是印太戰略中的核心夥伴。尤其在川普政府持續強調印太安全與供應鏈重組之際，台灣的重要性反而比過去更加突出。藍白卻仍沉迷於「只要對中國低頭，就能換來和平」的冷戰殘夢，甚至把中共的政治語言當成兩岸唯一解方，這不只是戰略錯亂，更是對國際現實的嚴重誤判。

在川普政府持續強調印太安全與供應鏈重組之際，台灣的重要性比過去更加突出；供應鏈示意圖。（資料照）

AIT表態，其意義正在於告訴台灣社會：國際現實並沒有朝藍白幻想中的「台灣必須接受一中」前進，相反地，世界正逐漸把台灣視為民主陣營的重要成員。真正危險的，不是台灣堅持自由民主，而是內部有人不斷替北京散播疑美、恐美與失敗主義。當國際社會正在強化與台灣的合作時，藍白卻還試圖把台灣重新拖回「中國的一部分」的政治框架裡。可惜的是，這套話術或許能欺騙部分支持者，卻終究敵不過國際政治的現實，也敵不過台灣人民對自由與主權的堅持。

（作者為自由評論者）

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