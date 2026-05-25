名家分享~林靖堂》毒駕聲量的背後 可能的一波國家危機

2026年台灣社會的毒駕，已經從交通違規，升級成為治安問題與跨境犯罪問題。然後，因為藍白紅的立法院預算爭議，以及中國若有似無放任黑市流竄，最後升級成政治攻防與國安問題。

◎ 林靖堂

近日毒駕新聞四起，造成民眾人心惶惶，筆者透過Google Trends對近五年的毒駕搜尋趨勢進行探查，赫然發現驚人的結果。（取自貼文）

這幾天毒駕新聞甚囂塵上，在好奇心驅使下，我透過Google Trends對近五年的毒駕搜尋趨勢進行探查，赫然發現驚人的趨勢。

這個搜尋趨勢圖的背後，似乎可以看見台灣社會在2026年的此刻，正式對毒駕這個社會現象開始感覺到恐懼，也開始發現事情不對勁，整體趨勢有從「偶發社會新聞」進入「全面治安焦慮」的狀態。

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根據趨勢圖，可以看到，毒駕的搜尋從2024的首次被突顯，後在今年（2026）突然直接衝上搜尋熱度目前的相對最高點。或許，這也意味著台灣的毒駕現象已從潛伏期開始擴散為不得不面對的問題。

一、2022–2023 社會還沒看見危機

從圖上看，2022到2023年，「毒駕」搜尋熱度幾乎貼近於零。此時不代表毒駕不存在，只是當時它還不被社會所意識到。

當時台灣社會比較熟悉的是酒駕，對毒駕還沒有明確概念。很多「酒測值為零，但駕駛明顯失控」的詭異車禍，可能被當成疲勞駕駛、精神狀態異常、一般危險駕駛處理。

也或許是因為這些新興毒品才剛開始流竄，因此一開始不是用「毒品」的樣子出現。它透過電子煙、社群私訊、短影音文化，慢慢滲進日常生活。

當社會還在用舊的毒品想像看世界時，此時，新的毒品市場可能早就已經換了包裝、換了通路、換了溝通交易的方式。

二、2024：喪屍煙彈第一次把毒駕推上社會新聞舞台

到了2024，曲線開始出現明顯變化。這是「喪屍煙彈」、依托咪酯、新興毒品電子煙化，第一次大規模進入台灣社會的媒體。

真正引爆輿論的，是大家開始發現毒駕的新聞畫面太恐怖。這些畫面一旦透過行車紀錄器、新聞台、短影音平台擴散，就會立刻把毒駕從「交通違規」升級成「隨機殺人的恐懼」。

民眾恐懼的是，以後走在路上、騎車上班、接小孩放學，會不會也突然被一台失控的車撞死？

2024年，喪屍煙彈第一次把毒駕推上台灣社會新聞舞台。（擷取自網路，本報合成）

三、2025：問題沒有被壓下來，反而變成降不下去的社會焦慮

進入2025，搜尋熱度開始維持在一個比較高的震盪期。此時，毒駕已經不再是幾個重大事故造成的短期現象，它成為一種持續性的社會焦慮。

這個時期，新興毒品與毒駕開始被意識的到了，而市場的交易也似乎變得更靈活。然而，即便著手修法與改變攔查檢測的方式，讓過去藏在黑數裡的毒駕逐漸浮出水面。不過，隨著案件愈來愈多，民眾的危機意識也愈來愈強。

但最關鍵的問題是，當黑數浮上來，國家需要更強的查緝、採驗、偵辦、溯源與矯治能力。偏偏這時候，藍白卻開始扯警政署的後腿。

四、藍白刪凍預算削弱了警政的防線

雖然毒駕的暴增，其源頭，主要還是因為新興毒品擴散，透過電子煙化的包裝，在跨境黑市、社群平台販售。以及，毒駕檢測的執行，讓黑數浮現。

但藍白主導的中央總預算大幅刪減與凍結，確實削弱了政府面對毒駕的能力。

緝毒從來都不是靠口號，你要有試劑，要有採驗經費，要有刑事證物耗材，要有警用裝備，此外，檢方偵辦的量能，以及追查上游毒品來源的經費與人力，還要有戒治、矯治、再犯預防的後端系統。

如果這些預算被刪除、被凍結、被拖延，第一線就會變成看得到問題，但工具不夠；抓得到人，但採驗卡住；有線索，但偵辦沒力。

然後，藍白紅就有機會，一邊砍國家預算，一邊罵政府無能；一邊削弱緝毒工具，一邊收割治安民怨。

假借所謂的正常監督，把政策工具拆掉之後，再拿毒駕的社會新聞，當作執政黨的失敗來當政治提款機。

藍白一邊大幅刪減與凍結中央總預算，一邊罵政府無能；一邊削弱緝毒工具，一邊收割治安民怨。（資料照）

五、2026社會恐懼開始出現

到了2026，搜尋聲量的曲線直接衝到目前的最高點。2024年大家以為「喪屍煙彈」已經夠可怕，但2026年的圖形告訴我們那只是前菜。

真正的全面爆發，是當毒品市場流竄，跨境供應鏈已在台灣建立供需，同時檢測黑數被突顯、重大事故又頻繁發生，再加上政府防治預算削弱，在野黨有機會政治卸責中央，全部疊在一起。

民眾開始發現，台灣人的生命安全可以被跨境的毒品黑市與藍白紅擋預算一起拖垮。

六、中國因素

毒駕問題雖然不能簡化成「中國直接指揮每一起毒駕」，但如果完全不談中國因素，也是在假裝看不見現實。

依托咪酯電子煙化，確實先在中國、香港一帶流行。中國列管後，相關黑市、製作技術、販售話術、電子煙供應鏈與短影音文化，都有往外流動的可能。

更重要的是，中國因素是一種結構性外溢，說不清楚是哪一道命令，但確實是整套系統在滲漏。它透過化學品供應鏈、電子煙零件與黑市、短影音文化、社群平台販售話術，以及跨境犯罪網絡與地下物流外溢。

這種灰色地帶問題，只需要讓風險自然流動，台灣就自然要承擔治安成本。

2026年1月，海巡署查獲1件運往馬祖的郵包中，夾藏1支中國製造的電子煙主機與煙油12盒等違禁品。（資料照，記者林嘉東翻攝）

七、這張圖真正揭露的，是治安危機背後的國安問題

如果只把毒駕當成交通問題，我們會得到很表面的答案，只要用加強取締、提高罰則、重判肇事者來處理。這些或許都需要，但從來都不夠。

這張圖告訴我們，毒駕已經從交通違規，升級成為治安問題與跨境犯罪問題。然後，因為藍白紅的立法院預算爭議，以及中國若有似無放任黑市流竄，最後升級成政治攻防與國安問題。

真正該問的問題，不會只是「毒駕要不要重罰」。也包括，毒品怎麼進來的？電子煙黑市誰在養？社群平台誰在放任？海關與檢警有沒有足夠設備？藍白紅為什麼一邊喊治安，一邊繼續砍預算以及死不審預算？這些問題，才是核心。

毒駕是台灣國家國安系統的警報

這張Google Trends圖顯示的是毒駕帶來的社會治安風險與國安隱藏危機。

從2022與2023年社會尚未發現病毒入侵；2024的首次意識，毒品開始在街頭製造死亡；2025的震盪，是問題開始成為常態；2026的垂直飆升，則是社會恐懼全面爆發。

對抗新興毒品，光靠政治人物在鏡頭前喊重判、零容忍，從來都完全不夠。沒有邊境攔截、平台治理、試劑更新、警政預算、檢方偵辦量能、毒品溯源、戒治與再犯預防，再漂亮的口號都只是災難。

藍白紅最該被追問的是，當中國灰色風險與新興毒品黑市正在升級時，為什麼選擇削弱國家的警政與緝毒能力？當第一線需要防彈衣與雷達時，為什麼忙著把預算鎖起來？當人民在路上害怕被毒駕撞死時，為什麼還要把這一切包裝成「監督政府」？

這張聲量圖早就是一個警訊，毒駕已經坐上駕駛座，人民開始恐懼上路，但國家的方向盤，卻被跨境黑市、預算杯葛與藍白紅的政治卸責一起拖垮。

#毒駕

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（作者為聲量看政治主編）

本文經授權轉載自聲量看政治臉書

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