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黑熊學院》現代戰爭每天消耗九億美金，錯誤決定就是賠進整個社會

部分所謂「反戰人士」會祭出「不想被大國操弄」、「不想看美國臉色」、「等距外交」這樣的論點。就算退一萬步來說不依靠別人，但「自主防衛」的代價我們是否付得起？黑熊學院首席顧問何澄輝一針見血地指出，以全歐洲最著名的中立國瑞士為例，他們全民皆兵，公民甚至能將槍枝帶回家保管。
黑熊學院

黑熊學院

2026/05/26 21:00

◎ 黑熊學院

很多人誤以為「保持中立」就能遠離戰爭，甚至認為保持中立、不挑釁，就能迎來和平。

但在國際經驗中，「真正的中立」代價其實非常高昂。

瑞典人口僅約千萬，卻能自主研發並製造頂尖的武器裝備

部分所謂「反戰人士」會祭出「不想被大國操弄」、「不想看美國臉色」、「等距外交」這樣的論點。

就算退一萬步來說不依靠別人，但「自主防衛」的代價我們是否付得起？

黑熊學院首席顧問何澄輝（右）一針見血地指出，以全歐洲最著名的中立國瑞士為例，他們全民皆兵。（取自貼文）黑熊學院首席顧問何澄輝（右）一針見血地指出，以全歐洲最著名的中立國瑞士為例，他們全民皆兵。（取自貼文）黑熊學院首席顧問何澄輝一針見血地指出，以全歐洲最著名的中立國瑞士為例，他們全民皆兵，公民甚至能將槍枝帶回家保管。

而瑞典人口僅約千萬，在過去維持中立的時期，卻無庸置疑建構了完完全全的防衛自主：能自主研發並製造頂尖的武器裝備（如JAS-39獅鷲戰機），從衛星到手槍子彈全部自己來，還甚至一度要發展核武計畫。

如果台灣想要「維持現狀、保持中立」，那絕對不是千億或幾兆國防預算能解決的，可能要乘以兩三倍都不見得能維持。

何澄輝強調：「哪有什麼從天而降的和平？想要和平，就要花更多代價備戰。」

平時做好準備，才是最理想的經濟戰略

瑞典能自主研發並製造頂尖的武器裝備，如瑞典紳寶集團的JAS 39E「獅鷲」戰機。（資料照，取自紳寶集團官網）瑞典能自主研發並製造頂尖的武器裝備，如瑞典紳寶集團的JAS 39E「獅鷲」戰機。（資料照，取自紳寶集團官網）如果敵人發現，即使炸了你的軍營，你的社會依然能正常發電、金融依然運作、人民依然有飯吃且意志堅定，那麼這場戰爭他的勝算非常低。

以過去一二戰為例，都是以「總體戰」模式，也就是：「將國家所有資源榨乾、集中在軍事部門」。

最後的結果就是導致民生與經濟崩潰，整個社會要在事後修復更是曠日費時。

現在的俄羅斯就是如此。他們為了維持戰爭大砍醫療預算，導致地方藥局連高血壓藥這種慢性病藥物都拿不到。

反觀現代北約各國與烏克蘭，逐漸轉向「全社會防衛韌性」，也就是追求軍事、經濟與民生均衡發展。

何澄輝說：「根據統計，現代戰爭每打一天就要消耗約九億美金。社會如果同步失去生產力、民生萎縮，那根本無法支持長期抗戰。」

北歐典範如芬蘭與瑞典的做法，是將民防法制化。

瑞典的做法，是將民防法制化。圖為新版民防手冊。（法新社檔案照）瑞典的做法，是將民防法制化。圖為新版民防手冊。（法新社檔案照）部分北歐國家會要求一般超市，在傳統倉儲之外再多增加15%的日常生活用品（如奶粉、尿布、衛生用品），平時不動它，災變時就是救命關鍵；政府當然也會提供相關補助。

例如芬蘭，他們不僅強制要求公私機構經理級以上人員接受民防訓練，將民防視為管理的一部分；更立法規定大型公共建築必須興建可在48小時內轉換的避難設施，內含水、電、藥品與通訊基地台。

簡而言之，各國都為了備戰做了充分的行動方案，就是為了「最壞狀況」做投資。到了危機或戰爭時期，什麼事情都「準備的剛剛好」的習慣會害死人。

關心民防，就是關心民生

台灣不論在經濟、人口或科技上都不輸北歐國家。尤其我們擁有深厚的「志工文化」根基，更是轉化為自衛與民防體系最好的起點。

風險管理的關鍵在於「用最小的成本，規避最大的災難」。當我們知道現代戰爭平均每日要燒掉300億台幣，最好的辦法就是「根本不要讓它發生」。

但這不代表可以什麼都不做。支持軍購、厚植國力，讓整個國家看起來不好欺負，就是最理想的投資方案。

芬蘭將民防視為管理的一部分，現有超過5萬個防空洞。（路透檔案照）芬蘭將民防視為管理的一部分，現有超過5萬個防空洞。（路透檔案照）#有BEAR來影片筆記

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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