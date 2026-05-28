自由開講》從民主韌性到民生治理：賴清德520演說所釋出的穩定訊號

◎ 郭索

總統賴清德於2026（115）年520就職兩週年演說中，外界固然聚焦於兩岸與朝野政治攻防，但若從國際戰略環境、國內經濟結構與民生治理角度觀察，這場演說其實更重要的意義，在於向國際社會與台灣人民釋放「穩定、可預測、持續深化改革」的訊號。在全球供應鏈重組、美中競爭持續、區域安全局勢緊張之際，一個能維持民主制度穩定運作、持續推動經濟與社會改革的台灣，本身就是國際社會高度重視的戰略資產。

總統賴清德於今年520就職兩週年發表演說，向國際社會與台灣人民釋放「穩定、可預測、持續深化改革」的訊號。（資料照）首先，在國際層面，賴清德演說延續「民主台灣」的核心定位，並未採取激進衝撞式語言，而是持續強調維持區域現狀、深化民主合作與提升經濟韌性。這種路線，實際上有助於降低國際投資市場對台海風險的疑慮。近年來，無論是半導體供應鏈、AI產業布局，或是無人機、資安與高科技製造業的全球合作，台灣都已成為國際不可或缺的一環。賴政府在演說中持續強調穩定發展與產業升級，對於美國、日本、歐洲等民主陣營而言，是一種高度可預測的合作訊號，也有助於台灣在國際經濟秩序中維持信任與關鍵地位。

其次，演說中對於民生議題的著墨，也反映政府開始將重心逐步轉向「家庭壓力」與「社會韌性」問題。包括育兒津貼、青年扶助、中小企業轉型、照顧產業與醫療體系等政策方向，其核心目的都是為了解決台灣當前最現實的問題：低薪、高房價、少子化與人口老化。尤其「0到18歲成長支持」概念，某種程度上已經不只是單純補助，而是試圖建立一套更長期的人口與家庭支持架構。對於面臨高育兒成本與教育壓力的年輕世代而言，這類政策至少代表政府開始正視結構性困境，而非僅停留在口號式治理。

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再者，賴清德此次演說也展現出台灣在經濟發展上的延續性。近年台灣在全球AI供應鏈、半導體、高階製造與科技出口上的表現持續成長，人均GDP甚至逐步逼近或超越部分傳統工業國家。這並非單一政黨的功勞，而是台灣長年累積的產業基礎與民主制度共同作用的結果。然而，一個穩定且持續推動產業升級的政府，仍然是企業願意投資、國際願意合作的重要條件。賴政府持續強調「經濟韌性」、「供應鏈安全」與「民主合作」，本質上也是在向全球資本市場保證，台灣仍是一個值得長期布局的民主經濟體。

近年台灣在全球AI供應鏈、半導體、高階製造與科技出口上的表現持續成長。（路透檔案照）當然，任何執政者都不可能沒有爭議，台灣社會也本就存在不同立場與政治競爭。但若回到民主政治本質，一位總統在國際局勢動盪之際，選擇強調穩定、產業、民生與民主制度延續，而非激烈對抗與極端動員，本身就是一種務實治理的表現。對台灣而言，真正重要的，從來不是政治口號的高低，而是能否在地緣政治壓力下維持經濟發展、社會安定與人民生活品質。從這個角度來看，賴清德此次520演說，至少向國內外傳遞出一個清楚訊息：台灣仍將以穩定民主體制、成熟經濟能力與自由社會價值，持續向前發展。

（自由評論者）

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