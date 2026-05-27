自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從戰車預算風波 看對美軍購的制度問題

2026/05/27 10:30

◎ 周宇平

近日陸軍「M1A2T戰車」軍購案因未經國會同意即變更發價書（LOA），導致預算爆增四十八億元，且意圖以台幣升值之「匯差」回補，引發朝野立委痛斥違法。做為曾在一線與美方談判、經手鉅額軍購案的過來人，筆者深感痛心。這不只是行政瑕疵，更暴露軍方可能在對美軍購上僵化的建案體制與專業斷層。

對美軍售（FMS）是結合政治、法律與財務的長周期專案，建議軍方應藉此從三面向進行調整或修正：

近日陸軍「M1A2T戰車」軍購案因未經國會同意即變更發價書（LOA），導致預算爆增48億元。（資料照）近日陸軍「M1A2T戰車」軍購案因未經國會同意即變更發價書（LOA），導致預算爆增48億元。（資料照）首先，檢討《建案作業規定》，賦予前線法制彈性。基層承辦人之所以鋌而走險「先簽」，往往是被僵化的制度所逼。現行《國軍軍事投資計畫建案作業規定》程序繁瑣，變更預算動輒耗時數月。然而，美方發價書具有報價時效，錯過恐上面臨產線關閉或攤費成倍暴增。國防部應推動修法，在合乎國會監督下，建立「對美軍購特殊變更快速通道」，給予軍種在一定比例內合法的財務調度與微調權限。唯有鬆綁體制，承辦單位才能在法治軌道上彈性應變。

其次，精算「前期隱藏攤費」，消弭匯差即預算心態。專案管理核心在於「變更控制」。陸軍前期因預算限制減購重型拖車，後期想恢復，絕非補上設備數量與單價即可，必須精算「非經常性工程與研發攤費（NC Cost）」及美方產線重開成本。此外，對美軍購以美元結算，動輒數百億台幣，匯率微調便牽動數億元增減。前幾年台幣強勢產生的「浮動賸餘」僅是未實現收益，當美元轉強，蜜糖隨即變毒藥。巨額採購必須建立動態匯率預警與財務避險機制，豈能把建軍預算當作外匯短線的賭注？

最後，打破經管輪調問題，解決專業傳承斷層。軍購專案門檻極高，一個動輒十年的大案，往往歷經多任專案經理。若承辦人剛培養好專業、讀透美國安援法規就面臨輪調，新接任者缺乏歷練，不僅容易被美方牽著走，甚至連前期增減項目原因、有多少前期攤費都弄不清楚。國防部應建立「長役期軍購專業軍官」或文官職系，人員調動必須通過對美談判與專案管理的嚴格檢定，確保專業百分之百傳承。

國防部應建立「長役期軍購專業軍官」或文官職系，人員調動必須通過對美談判與專案管理的嚴格檢定，確保專業百分之百傳承。（資料照）國防部應建立「長役期軍購專業軍官」或文官職系，人員調動必須通過對美談判與專案管理的嚴格檢定，確保專業百分之百傳承。（資料照）M1A2T戰車是國防現代化的關鍵。這次風波後，建議國防部必須透過修法給予軍種「法制支持」，並深化文官專業歷練。制度與時俱進，台灣才能在對美軍購中既買到強大戰力，又守住納稅人的血汗錢。

（前對美軍購專案人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書