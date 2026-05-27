自由開講》從戰車預算風波 看對美軍購的制度問題

◎ 周宇平

近日陸軍「M1A2T戰車」軍購案因未經國會同意即變更發價書（LOA），導致預算爆增四十八億元，且意圖以台幣升值之「匯差」回補，引發朝野立委痛斥違法。做為曾在一線與美方談判、經手鉅額軍購案的過來人，筆者深感痛心。這不只是行政瑕疵，更暴露軍方可能在對美軍購上僵化的建案體制與專業斷層。

對美軍售（FMS）是結合政治、法律與財務的長周期專案，建議軍方應藉此從三面向進行調整或修正：

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近日陸軍「M1A2T戰車」軍購案因未經國會同意即變更發價書（LOA），導致預算爆增48億元。（資料照）首先，檢討《建案作業規定》，賦予前線法制彈性。基層承辦人之所以鋌而走險「先簽」，往往是被僵化的制度所逼。現行《國軍軍事投資計畫建案作業規定》程序繁瑣，變更預算動輒耗時數月。然而，美方發價書具有報價時效，錯過恐上面臨產線關閉或攤費成倍暴增。國防部應推動修法，在合乎國會監督下，建立「對美軍購特殊變更快速通道」，給予軍種在一定比例內合法的財務調度與微調權限。唯有鬆綁體制，承辦單位才能在法治軌道上彈性應變。

其次，精算「前期隱藏攤費」，消弭匯差即預算心態。專案管理核心在於「變更控制」。陸軍前期因預算限制減購重型拖車，後期想恢復，絕非補上設備數量與單價即可，必須精算「非經常性工程與研發攤費（NC Cost）」及美方產線重開成本。此外，對美軍購以美元結算，動輒數百億台幣，匯率微調便牽動數億元增減。前幾年台幣強勢產生的「浮動賸餘」僅是未實現收益，當美元轉強，蜜糖隨即變毒藥。巨額採購必須建立動態匯率預警與財務避險機制，豈能把建軍預算當作外匯短線的賭注？

最後，打破經管輪調問題，解決專業傳承斷層。軍購專案門檻極高，一個動輒十年的大案，往往歷經多任專案經理。若承辦人剛培養好專業、讀透美國安援法規就面臨輪調，新接任者缺乏歷練，不僅容易被美方牽著走，甚至連前期增減項目原因、有多少前期攤費都弄不清楚。國防部應建立「長役期軍購專業軍官」或文官職系，人員調動必須通過對美談判與專案管理的嚴格檢定，確保專業百分之百傳承。

國防部應建立「長役期軍購專業軍官」或文官職系，人員調動必須通過對美談判與專案管理的嚴格檢定，確保專業百分之百傳承。（資料照）M1A2T戰車是國防現代化的關鍵。這次風波後，建議國防部必須透過修法給予軍種「法制支持」，並深化文官專業歷練。制度與時俱進，台灣才能在對美軍購中既買到強大戰力，又守住納稅人的血汗錢。

（前對美軍購專案人員）

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