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自由開講》留意川普與伊朗及古巴 雙線作戰風險

2026/05/25 12:30

◎ 廖明輝

華府同時傳出對古巴動武、對伊朗備戰訊號，乍看像川普式極限施壓；把軍事威脅推到桌面中央，逼對手在最後一刻退讓。然而，外交不是實境秀，兩場戰爭更不是可以任意剪接的選舉廣告。一旦美國在加勒比海與波斯灣同時點火，承擔代價的絕不只是哈瓦那與德黑蘭，也包括美國自身的同盟信譽、全球能源安全，以及印太民主陣營的戰略空間。

華府傳出對古巴動武，台灣不能冷眼旁觀，北京最擅長觀察美國分心時刻，並在灰色地帶加壓。（路透檔案照）華府傳出對古巴動武，台灣不能冷眼旁觀，北京最擅長觀察美國分心時刻，並在灰色地帶加壓。（路透檔案照）

古巴問題對美國有地理與歷史的敏感性。從飛彈危機到流亡社群，華府從未把哈瓦那視為普通鄰國。但威脅不等於開戰理由，政權令人厭惡更不自動構成軍事授權。民主國家的武力使用，必須有清楚法律基礎、明確戰略目標與可承擔的戰後安排。若只是以推翻共產政權為口號，卻說不清楚推翻之後誰治理、如何穩定、誰負責重建，那就不是戰略，而是情緒。

伊朗則是更複雜火藥庫。核武問題攸關中東秩序，德黑蘭的代理人網絡也早已穿透周邊戰場。美國若再攻擊伊朗，絕非一輪空襲即可收場；油價、航道、以色列安全、波灣盟邦承受力，都會立刻進入壓力測試。川普宣布暫緩攻擊，顯示波灣盟友並非一味歡迎美國開火。他們要美國嚇阻伊朗，卻也害怕戰火燒毀自己的城市與市場。值得我們注意的是美國共和黨內部已出現「一次只打一場仗」聲音。這不是軟弱，而是戰略常識。強權真正的力量，不在於同時向所有敵人揮拳，而在於知道哪一拳必要、哪一拳只是消耗。美國若為古巴投入軍事行動，又在伊朗維持全面攻擊準備，等於把有限軍力、政治資本與國內共識同時押注在兩張高風險賭桌。對手不必擊敗美國，只需拉長戰線、擴大混亂，就可能讓華府自陷疲憊。

自由開講》留意川普與伊朗及古巴 雙線作戰風險伊朗核武問題攸關中東秩序，川普宣布暫緩攻擊，顯示波灣盟友並非一味歡迎美國開火。圖為美國對伊朗發動攻擊。（路透檔案照）

台灣尤其不能冷眼旁觀。台海安全高度依賴美國維持印太優先順位。若華府被加勒比海與中東牽制，必然影響軍事部署、彈藥供應、國會注意力與行政團隊決策能量。北京最擅長觀察美國分心時刻，並在灰色地帶加壓。對台灣而言，美國有決心固然重要，但美國有節制、有排序、有能力守住主要戰略方向，才更重要。這也提醒台灣社會，不應把國際政治簡化成強硬就好。對威權政體軟弱固然危險，無章法的強硬同樣危險。真正有效的嚇阻，是讓對手相信你有能力動武、也讓盟友相信你不會濫用武力。若川普政府既要逼伊朗放棄核武，又要迫使古巴根本改變，就必須先回答三個問題：目標是什麼？代價由誰承擔？勝利如何定義？

美國仍是自由世界不可或缺支柱，但支柱若同時承受過多方向衝擊，也會出現裂縫。川普可以用威脅製造談判籌碼，卻不能把戰爭當作政治姿態。對台灣而言，最好的美國不是到處開戰的美國，而是能精準分辨主次、凝聚盟邦、把威權擴張擋在關鍵防線之外的美國。古巴與伊朗之間的選擇，考驗的不是川普有多敢打，而是他是否懂得克制，懂得把美國的力量用在最需要、也最能產生效果的地方。

（作者為工業管理博士，前荷蘭外商廠長，台北市）

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