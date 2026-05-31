自由開講》為了政治表演而空轉的國會

◎ 郭索

中國國民黨日前強行將「彈劾總統案」排入立法院議程，表面上高喊監督政府、捍衛憲政，實際上卻更像是一場明知不可為而為之的政治秀。依照中華民國憲法增修條文規定，總統彈劾案除了必須經過立法院全體立委三分之二同意，後續還須交由憲法法庭審理。以目前國會席次結構來看，藍白陣營根本不可能跨越門檻，國民黨自己也心知肚明。既然明知不可能通過，卻仍硬要推動、強行排案，浪費的不是政黨自己的時間，而是全民納稅人的資源與整個國家機器的運作成本。

由國民黨、民眾黨聯手提出的總統賴清德彈劾案，立法院最終投票結果，贊成彈劾56票、反對彈劾案50票，未達三分之二門檻，彈劾案不通過。（資料照）更荒謬的是，當台灣面對中共軍事威脅、國際經濟變局、能源轉型、國防改革與產業升級等重大挑戰時，立法院本應優先處理福國利民法案，審查關鍵預算，強化國家韌性，結果卻被部分在野黨當成政治鬥爭舞台。從先前凍結國防預算、杯葛軍事採購，到如今操作幾乎不可能成功的彈劾案，人民看到的不是理性監督，而是一場又一場毫無實質成果的政治消耗戰。國會若只剩情緒動員與仇恨操作，真正受害的終究還是整體社會。

彈劾制度本身當然是民主憲政的一部分，但它應建立在重大違法失職與明確憲政危機基礎上，而不是淪為選舉失利後的情緒出口，更不是拿來對支持者「交代」的政治工具。若任何政黨只因不滿執政結果、民調起伏或政治立場不同，就濫用彈劾程序，最終只會讓人民對國會更加失望，也讓憲政制度被廉價化。真正成熟的民主政治，應是透過政策競爭、公共論述與選票爭取人民支持，而不是天天以翻桌、癱瘓議事與政治對抗作為主要戰略。

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立法院應優先處理福國利民法案，結果卻被部分在野黨把彈劾總統，當成政治鬥爭舞台。圖為賴清德。（資料照）尤其令人擔憂的是，藍營如今的政治路線，越來越傾向「為反而反」。只要是執政黨提出的政策，不論內容是否合理，都先全面杯葛再說。這種零和對抗思維，短期或許能鞏固部分深藍支持者情緒，長期卻只會讓台灣民主陷入惡性循環。當國會失去政策辯論功能，只剩下政治報復與議事空轉，人民自然會開始質疑：這些民意代表究竟是在治理國家，還是在消耗國家？

民主政治從來不是比誰聲量大、誰鬧得兇，而是比誰真正有能力解決問題。若國民黨真的認為執政黨施政不佳，就應提出更完整、更具說服力的替代方案，而不是明知不可能成功，仍執意發動政治操作。否則，這種浪費社會成本、消耗國家能量的國會空轉，終究只會讓人民更加厭惡政治，也讓台灣在內耗中失去前進的動力。

（作者為自由評論者）

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