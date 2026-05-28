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自由開講》迎戰夏月電價 同島一命建構能源韌性

2026/05/28 17:00

◎ 楊智強

賴總統日前在就職兩週年談話強調，因應AI與半導體帶來的用電狂潮，能源政策必須回歸科學證據與務實評估。並指出「電網」等基礎設施即是國安關鍵，必須強化社會韌性。所以，捍衛台灣的生存命脈，更該在「如何用電」上掌握戰略主動權，應視為全島命運共同體的實戰演習。

科學園區等26000戶高壓大戶率先進入夏月電價，官方與企業應帶頭示範節能文化。圖為苗栗高壓電塔。（資料照）科學園區等26000戶高壓大戶率先進入夏月電價，官方與企業應帶頭示範節能文化。圖為苗栗高壓電塔。（資料照）

適逢本月16日起，科學園區等26000戶高壓大戶率先進入夏月電價，政府透過分時機制拉高夜尖峰電價，靈活導引企業移轉離峰生產，展現了維護電網穩定的積極作為。6月起，住宅夏月電價也將全面上路，執政團隊長期吸收成本平抑物價，施政善意有目共睹。然而，面對國際動盪，台灣是高度仰賴進口能源的海島國家，若能將「守勢補貼」升級為「攻勢節能」，更能建構穩固的電網防線。

美伊戰爭以來，放眼國際許多民主夥伴早已將節能視為國防安全的重要環節。南韓要求前50大能耗企業減少石油用量，並規定公務車單雙號停駛；西班牙以減稅鼓勵民眾安裝太陽能；印尼與埃及則實施遠距辦公。顯見節能是政府主導的公共行動，更是強化國家抗壓力的戰略防禦。

回顧台灣，工業部門消耗全國約55%電力。在護國神山群帶動經濟之際，若政府能將大用戶節電目標由現行的1至1.5%，引導提升至2%以上，並輔以資訊透明化，將能協助企業從源頭擺脫化石燃料依賴，厚植國際供應鏈的綠色競爭力。此外，交通轉型也是降低能源依賴的關鍵，不僅能改善空氣品質，更是較低成本達成能源轉型的務實策略。

工業部門消耗全國約55%電力，若政府能將大用戶節電目標提升至2%以上，可望厚植國際供應鏈的綠色競爭力。圖為護國神山台積電。（資料照）工業部門消耗全國約55%電力，若政府能將大用戶節電目標提升至2%以上，可望厚植國際供應鏈的綠色競爭力。圖為護國神山台積電。（資料照）

推動全民響應節能文化，官方與企業應帶頭示範。例如，在公共建築推動「用電可視化」，營造社會共感；整合資源建立社區「避暑共享據點」，既照顧弱勢也能減少家戶冷氣耗能。若公務體系能率先導入內部碳定價制度，必能由內而外展現引領能源轉型的決心。

根據環保團體評估，若達成「加倍深度節能」擴增50億度節電量，即可填補12%以上的天然氣缺口。節約能源除了省下帳單費用，更是同島一命的具體實踐。盼執政團隊發揮「社會韌性」，以夏月電價為契機，帶動公民發起國家級的節能運動，並肩捍衛台灣能源的永續防線。

（作者為荒野保護協會推廣講師）

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