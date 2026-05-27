自由開講》蔣萬安的城市治理能力？當大安森林公園「一直施工」成為日常

◎ 蕭錫惠

「大安森林公園又在施工了。」

這句話，幾乎已經成了許多臺北市民近年的共同感受。

大安森林公園又在施工了，問題恐怕早已不只是施工，而是治理效率出了問題。（資料照）

身為臺北市最重要的公共綠地與「都市之肺」，大安森林公園原本應該是市民休憩、散步與喘息的空間。然而近年來，大量白色施工圍籬長期佔據步道與活動區域，從夏天一路圍到冬天，甚至還將跨越下一個年度。

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真正令人擔憂的，並不只是工程延宕。

而是這場工程所暴露出的，是臺北市公共治理能力的問題。

根據臺北市政府回覆民眾陳情內容，大安森林公園「排水及鋪面改善工程」第1工區，原本預定於114年10月31日完工，後續卻因「施工障礙」、「老舊消防管線」與「變更設計」等因素，延長至115年1月31日。而整體工程工期甚至標示到116年7月19日。

問題是：

這不是捷運地下化，也不是大型交通建設，而只是市中心公園的排水與鋪面改善工程。

一項既有公園基礎設施更新，竟可能耗費接近兩年時間，問題恐怕早已不只是施工，而是治理效率出了問題。

公文指出，施工期間挖掘時遭遇「老舊消防管線障礙」，因此必須調整排水設施路徑。

但問題是：

臺北市政府難道沒有地下管線資料？

消防局、自來水處、公園處、工務局與設計顧問公司之間，難道沒有完整整合？

臺北市作為全臺資源最充足、資料最完整的城市，竟然還出現「挖到了才知道」的情況，這已經不是單純施工意外，而是跨局處整合能力失能。

更令人不安的是，工程單位在第1工區受阻後，選擇「調整工序」，將資源轉往其他區域施工。管理學上，這或許被稱為彈性調度；但從市民角度來看，卻變成了「處處有圍籬、處處不完工」。

原本應該是「封閉一區、完成一區」的施工節奏，如今卻變成多點同時開挖、長期佔用公共空間。

老人被迫繞路，輪椅通行更加不便，雨天泥濘積水，假日人潮壅塞。

這些看似微小的不便，累積起來，其實就是市民每天真實承受的治理成本。

東京、首爾、紐約的大型都市公園，同樣也有翻修工程，但很少讓市民產生「永遠修不完」的疲憊感。圖為紐約中央公園。（彭博檔案照）

東京、首爾、紐約的大型都市公園，同樣也有翻修工程，但很少讓市民產生「永遠修不完」的疲憊感。

因為成熟城市真正重視的，不只是工程完成。

而是施工期間，如何把對市民生活的干擾降到最低。

市民真正想知道的，其實很簡單：

為什麼一座公園，可以一直修、一直挖、一直圍？

公共工程從來不只是工程。

它反映的是一座城市最真實的行政能力，包括前期調查是否扎實、局處整合是否有效、工序管理是否專業，以及施工期間是否真正尊重市民生活。

蔣萬安市府若真要打造「宜居臺北」，恐怕不能只停留在城市形象與活動宣傳。

因為真正決定市民感受的，往往不是口號。

而是每天走路時，看見的那一道又一道，始終拆不掉的施工圍籬。

真正可怕的，從來不是一座公園施工太久。

而是一座城市，開始對低效率習以為常。

（作者為自由撰稿人）

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