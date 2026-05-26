自由開講》「農藥雞尾酒風險」不是謠言喔！

◎ 郭華仁

貴報「謠言終結站」自2016年以來澄清許多謠言，貢獻卓著，然而不免有千慮一失的時候，「農藥雞尾酒風險」的查證（5月19日）就是註腳。

多種農藥產生「協同效應」，可能提高個別農藥的毒性，圖為無人機噴灑農藥。（中央社資料照）

農藥用了以後，害蟲逐漸演化出抗藥性，農民不得不加重劑量或增噴其他農藥。慣行農田有害生物不少，農民也常混多種農藥來聯合對抗，因此一批蔬果被查到含有多種農藥殘留，是很經常的事。《今周刊》在2014年驗了58個茶產品中，就有7項產品農藥超標；未超標的，則出現一款產品同時殘留22支農藥的情形。

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政府向來訂定農藥殘留容許值來管理，認為檢查結果沒超標就算安全。不過許多研究指出不少農藥屬於環境賀爾蒙，就算殘留值沒有超標，長期吃下後會干擾內分泌，可能導致各種慢性病。近年更有論文指出，低濃度下會干擾內分泌的農藥，同時也會妨礙神經系統。

至於同時吞下含多種農藥的飲食，會不會產生「協同效應」，提高個別農藥的毒性，即一加一大於二的雞尾酒效應，其實早有不少文獻指出其存在。

例如美國生物多樣性中心在2016年的報告揭露了四大農藥公司所提出的新藥註冊，其中超過三分之二都在專利申請書中陳列了新藥與其他農藥具有協同作用，只是在向環保署申請使用許可時忘了提報。

英國土壤協會在2019年的報告就引用了10篇論文，指出農藥雞尾酒效應對於哺乳類與其他動物有所影響，對於人體的影響也有6篇之多。

從歐美的案例看來，農藥雞尾酒效應在台灣，很可能存在。圖為農產品農藥殘留銷毀。（資料照，北市市場處提供）

歐洲食品安全署在2014年組成委員會來檢討農藥雞尾酒效應，2015年經承認對多種農藥同時存在的雞尾酒效應真的不清楚，並且公開徵詢各界的意見，2019年提出指南，期以發展出雞尾酒效應一致的檢測方法。

謠言終結站指出：「過去研究也都顯示，在極微量的農藥殘留下，並不會產生毒性增強或是雞尾酒效應風險」。

問題是，就算抽驗結果合格，通常只是農藥沒有超標，並不表示國人攝取的飲食，其農藥殘留都是極微量。從前述歐美的案例看來，農藥雞尾酒效應在我國也很可能存在。

（本文所提到的各文獻請參考：definitefraudstart "ppt.cc"definitefraudend）

（作者為台大農藝學系名譽教授）

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