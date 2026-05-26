自由開講》密室逃脫命案凸顯北市勞檢鬆散 別再甩鍋中央

◎ 陳立中

台北市一間密室逃脫店發生女員工扮演吊死鬼時窒息身亡的不幸事件。這不只是單純意外，更是一場嚴重職災。當務之急，應是協助家屬取得職災死亡給付、雇主責任保險等相關理賠，並徹底追究雇主未落實職場安全管理責任，而不是急著將責任推給中央。

台北市一間密室逃脫店發生女員工扮演吊死鬼時窒息身亡的不幸事件，台北市政府將責任推給中央。圖為遊戲宣傳海報。（資料照）

然而，台北市政府卻將焦點導向「密室逃脫場所是否適用建築物D1類組」及中央未制定一致規範，甚至牽扯前行政院長與前內政部長，明顯模糊焦點。此次事故本質上與建築使用分類無直接關聯，而是典型職業安全問題。

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密室逃脫近年大量導入真人NPC（Non-Player Character）演員，透過吊掛、追逐、黑暗空間與特殊機關營造沉浸體驗。當員工於工作過程中發生窒息死亡，即屬重大職業災害，其主管機關本就應是地方勞工局勞動檢查單位，核心問題在於《職業安全衛生法》是否被落實。

包括雇主是否進行風險評估、是否建立安全SOP、是否提供教育訓練、是否設置防止窒息裝置、是否安排專人監看、是否具備緊急救援機制，這些才是真正關鍵。若上述措施長期付之闕如，反映的正是地方政府平日對高風險娛樂產業職安監督不足，而非中央缺乏建管規範。

更令人不解的是，台北市政府竟將密室逃脫稽查責任指定文化局辦理。文化主管機關依《文化創意產業發展法》，主要職責在於扶植文創產業、提供資源與發展環境，而非擔任高風險場域職安主管機關。況且，「密室逃脫」本就未被明確列為文創產業法定類別之一，如今卻要求文化局承擔安全稽查主責，顯然錯置主管機關角色。

若依此邏輯，是否未來每一項文創產業或類文創產業都要由文化部制定完整產業安全指引？這種作法不僅無助解決問題，更是在淡化地方政府自身勞檢失能的責任。

密室逃脫店發生女員工扮演吊死鬼時窒息身亡的不幸事件，事件要回到職安治理本身討論，而不是政治甩鍋。圖為台北市議員洪健益召開記者會，抨擊雇主漠視釀人命。（資料照）

這起悲劇提醒各地方政府，密室逃脫真正的風險，不在名稱是否屬文創，而在昏暗空間、特殊機關、吊掛設備與沉浸式演出本身潛藏的職安危害。地方政府應立即針對相關業者進行專案勞檢，要求雇主依《職業安全衛生法》落實風險辨識、防護設備、安全教育與緊急應變機制，避免悲劇重演。

職災問題，終究要回到職安治理本身，而不是政治甩鍋。

（作者為公務員）

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