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自由開講》中捷延伸救彰化？ 王惠美把錯脈開錯藥！

2026/05/25 10:00

◎ 陳永昌

彰化縣長王惠美執政7年半來人口流失減少近5萬，從原本125萬人下降至今年4月底12600千人。年底新縣長上任時，全台六都以外第一大縣預計跌破120萬人！

彰化縣長王惠美執政7年半，人口流失減少近5萬。她抱怨二林中科限水限電，導致高科技公司進不來。圖為王惠美在議會進行施政報告。（資料照）彰化縣長王惠美執政7年半，人口流失減少近5萬。她抱怨二林中科限水限電，導致高科技公司進不來。圖為王惠美在議會進行施政報告。（資料照）

以去年11月為例，內政部統計台中市單月淨移入1135人，來自彰化縣移出524人最多，台中遷入有一半就是彰化遷出！一旦台積電中科二期先進製程新廠投產，再新增數以萬人計就業紅利，此消彼長差距會越拉越大。

王惠美在議會答詢指出：問題出在彰化產業結構，民眾選擇高科技與高薪資工作，不得不離鄉背井尋找出路；她抱怨二林中科限水限電，導致高科技公司進不來。堂堂縣長袂曉駛船嫌溪彎，分析問題頭頭是道，解決問題卻束手無策，怪東怪西就是不檢討自己毫無作為。

王惠美進一步大膽預測：捷運自高鐵台中站延伸至彰化市區後，人口就會回來！殊不知交通便利係一刀兩刃，可能是補藥也可能是瀉藥，捷運完工通車加速鞏固共同生活圈，縣治所在地彰化市難逃矮化附屬衛星城市格局，就業就學與消費娛樂皆傾斜台中，磁吸效應加劇，掏空整體經濟活力，區域產業失衡更加嚴重。

沾沾自喜人口外流反彈回升，王惠美根本把錯脈開錯藥。軌道經濟吸引人口回流，設籍彰化完全歸功一橋之隔房價相對便宜。就像通車在即跨越烏溪大肚和美橋，大幅縮短彰化和美通勤往返台中行車時間，外溢和美房市交易熱絡泡沫，推波助瀾家住彰化工作在台中結構性後遺症，吃喝玩樂主力消費無法根留彰化，不禁讓人擔心捷運生雞卵無放雞屎有。地方首長應有危機意識，決不能鴕鳥心態盲目樂觀，錯失因應矯正問題先機。

王惠美認為捷運延伸至彰化市區後，人口就會回來。殊不知會導致磁吸效應加劇，區域產業失衡更加嚴重。圖為中捷。（資料照）王惠美認為捷運延伸至彰化市區後，人口就會回來。殊不知會導致磁吸效應加劇，區域產業失衡更加嚴重。圖為中捷。（資料照）

彰化市淪為沒有電影院的城市，全縣五星級觀光飯店掛蛋，具體投射商工業長期萎靡不振病灶。三鐵共構烏日高鐵站周邊正緊鑼密鼓趕工全台灣規模最大購物中心，總面積多達18萬餘坪，從國際會議中心、五星級觀光飯店到影城一應俱全，年底開張營業後，勢必加劇彰化整體消費版塊位移。

捷運延伸都市計畫變更遙遙無期，施工黑暗期又曠日費時，遠水救不了近火，青壯就業人口用腳投票木已成舟，新任縣長必須對症下藥！

（作者為台北市商業會前副秘書長）

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