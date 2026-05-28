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自由開講》台歐合作不只有投資產能 還要有安全價值

2026/05/28 13:30

◎ 再米

外交部長林佳龍在捷克全球安全論壇提出「經濟即安全」，不該只是外交部長一次國際演說的亮點。這句話提醒台灣，對歐政策不能再停在投資成果：當歐洲重新思考產業、國防與供應鏈，台灣要被看見為投資對象，還是能一起處理對中國市場、原料與供應鏈依賴的安全夥伴？

外交部長林佳龍在2026年捷克「全球安全論壇」發表專題演說，分享台灣對歐洲強化安全與產業轉型的重要性。（外交部提供）外交部長林佳龍在2026年捷克「全球安全論壇」發表專題演說，分享台灣對歐洲強化安全與產業轉型的重要性。（外交部提供）

歐洲近年面對的不是單純市場競爭。俄烏戰爭讓能源依賴變成安全問題，中國又用市場、關鍵原料與政治壓力影響國際秩序。經濟與安全可以分開談的想像，正在被現實改寫。台灣若只對歐洲強調半導體產能，歐洲記得的是工廠；台灣若能說清如何降低對中國依賴，歐洲才會看見台灣的安全價值。

歐洲議會通過挺台國際參與決議，並重申反對以武力或脅迫改變台海現狀，也說明歐洲談台灣，已不只是在談投資機會。這項決議處理的，不只是台灣能不能參與國際組織，也是國際規則能否避免被威權國家重新解釋。政府若只把它當成善意表態處理，就沒有把歐洲打開的安全議題接好。

因此，政府對歐洲的說法，應從演說亮點與合作成果，往下一步責任推進。林佳龍談到台灣面對中國軍事威脅、經濟壓力與假訊息攻擊的經驗，應變成台歐合作的具體內容。台灣不是只帶著產能前往歐洲；台灣也帶著長期面對中國壓力後形成的判斷、技術與社會應變經驗。

歐洲議會通過挺台國際參與決議，並重申反對以武力或脅迫改變台海現狀。政府若只把它當成善意表態處理，就沒有把歐洲打開的安全議題接好。（法新社檔案照）歐洲議會通過挺台國際參與決議，並重申反對以武力或脅迫改變台海現狀。政府若只把它當成善意表態處理，就沒有把歐洲打開的安全議題接好。（法新社檔案照）

台歐合作若只寫成投資成果，台灣就容易被看成有用的產業，而不是共同判斷危險的夥伴。台灣若要進入歐洲正在重寫的安全議程，就必須把經濟安全說清楚，而不能只把合作成果寫成商機。

（作者為退休人士）

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