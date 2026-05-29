沈榮欽國際視野》「耿同學」利用AI 掀起學術打假風潮

他利用數據分析（如數據末端數字分佈是否過於集中分佈、不同量表之間的數據有沒有雷同）、 AI圖片審查（如用視覺大模型檢查圖片有沒有被竄改或重複使用）等方法，憑一己之力在中國學術界掀起了一場激烈的學術打假風。

◎ 沈榮欽

「耿同學」掀起的學術打假風潮越演越烈，遭點名的中國大學成立調查小組，《Nature》清查旗下刊物來自大中華區的可疑論文，而這一切都源自一位遭到退學的博士生。

「耿同學」利用AI進行打假，掀起的學術打假風潮越演越烈。 （取自貼文）

「耿同學」原來是北京航空航天大學生物醫學工程的博士生，因和導師發生衝突，延畢之後最終選擇退學，轉型為科學科普博主，決心揭露在學期間見到的種種學術怪現象，利用 AI 進行打假。

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他利用數據分析（如數據末端數字分佈是否過於集中分佈、不同量表之間的數據有沒有雷同）、 AI圖片審查（如用視覺大模型檢查圖片有沒有被竄改或重複使用）等方法，憑一己之力在中國學術界掀起了一場激烈的學術打假風。

◆ 他首先檢舉同濟大學生命科學與技術學院院長王平團隊發表於《Nature》上的論文存在嚴重的數據異常，有造假嫌疑。

◆ 經同濟大學調查後，認定該論文造假，儘管王平是長江學者、國家傑出青年，但是仍被免去院長職務，降低專業崗位等級兩級、取消科研申報資格，論文第一作者也被解聘。

◆ 經此一戰，耿同學聲名大噪，他再接再厲，繼續尋找更多可能造假的證據，隨後點名涉嫌造假的南開大學生命科學學院院長陳佺、中山大學腫瘤防治中心副主任康鐵邦、中山大學生命科學學院副院長鄺棟明、上海大學轉化醫學研究院院長蘇佳燦等人，南開大學、中山大學、上海大學也都立刻跟進，成立專門調查組並啟動正式核查程序，成為中國大學的標準做法，以此增加問責性。

同濟大學生命科學與技術學院院長王平被舉報兩篇論文原始數據造假，被免去院長職務。（圖取自同濟大學網站）



◆ 中國學術界大受震撼，遭到點名的學者們集體保持沉默，絕不回應相關問題。還有上海交大在耿同學影片上傳前兩小時，要求私下處理，不要曝光，但是遭到拒絕。

◆ 耿同學表示，大學與研究機構將論文數量、期刊層級、影響因子作為核心評估指標，迫使研究人員以論文為核心目標，而非真實研究產出與應用轉化。從經濟效益來看，科學研究經費投入與產出效率不符、成果轉換權重偏低，也客觀上助推了學術造假。

◆ 由於耿同學檢舉涉嫌造假的，包含《Nature》和旗下的子期刊，中國社群媒體流行#Nature不可信，Springer Nature官方證實已經注意到中國社群媒體上的相關嚴肅指控，重申對科研誠信的承諾，並表示正在針對涉及 Greater China（大中華區）運作及涉事論文的指控展開合規性內部查核與聯繫。

◆ 耿同學的舉報，開始在國際上引發關注，重新檢視來自中國的論文。目前中國學術圈對耿同學的反制措施是「反向打假」：部分科研人員在國際學術同行評議平台 PubPeer 上，開始對耿同學過去發表的論文以及他使用的AI圖片審查工具準確性提出質疑和反向審查，試圖以此削弱他舉報的權威性。

目前中國學術圈對耿同學的反制措施是利用國際學術同行評議平台PubPeer進行「反向打假」。（擷取自PubPeer網站）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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