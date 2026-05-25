矢板明夫觀點》風浪之中 台灣站穩

「暫停不是終止」，變局也不是末日，台灣絕不能自亂陣腳。這個時候，正是大家反思自己能做什麼、一起為台灣加油的時候。

◎ 矢板明夫

美國代理海軍部長曹洪（Hung Cao）在國會聽證會上表示，川普政府目前暫停推進一筆約140億美元的對台軍售案。理由是美國正在應付伊朗戰事，必須先確認自己的彈藥庫存是否足夠。這個消息傳到台灣，有些人的第一反應是「美國不可靠」、「台灣被放棄」。這種反應太快，也太悲觀。

美國海軍代理部長曹洪表示，美將暫停140億美元對台軍售案，台灣有些人反應是「台灣被放棄」，這種反應也太悲觀。（路透檔案照）

國際政治從來都是千變萬化。美國有自己的全球戰略排序。中東、俄烏、印太、國內政治，都會影響華府的判斷。坦白說，在美國目前的優先順序中，台灣確實是被往後排了一些。但大家必須看清楚一點，「暫停不是終止，延後不是放棄」。

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美國對台軍售，從來不只是軍火買賣，而是根據台海危險程度、美中關係、區域局勢與美軍庫存來調整。現在的台海，並不是戰爭迫在眉睫的狀態。

俄烏戰爭讓北京看清楚，現代戰爭已經改變了型態，大國靠人數進攻小國的優勢，已經越來越小了。日本高調介入台海，使中國攻台成本大幅提高。解放軍內部又連續整肅，高層將領一批批被清洗，軍心與指揮體系都充滿不確定性。這些因素加在一起，使台海戰爭風險正在下降。

這也是為什麼最近台股能夠持續走強。資本市場是最現實的，如果市場真的認為戰爭即將爆發，不可能出現這樣的行情。

所以，這次美國暫停軍售，當然不是好消息，但也不必過度恐慌。軍售很重要，但不是今天不買，明天台灣就會失守。台灣真正需要的，是增加不對稱戰力、強化長期防衛能力、社會韌性，以及和美日等民主盟友之間更深的互信。

美暫停140億美元對台軍售案，這個時候最危險的是失敗主義和投降主義趁虛而入。 （取自貼文）

同時，這個不利的訊號也在提醒我們，台灣不能把安全完全寄託在別人身上。美國會支持台灣，但美國也有自己的利益和優先順序。

台灣不能只問「美國會不會幫我們？」更要問「我們自己準備好了沒有？」

這個時候，最危險的不是軍售暫停，而是失敗主義和投降主義趁虛而入。北京最希望看到的，不單是美國延後一筆軍售，而是台灣人因此開始懷疑自己、懷疑盟友、懷疑民主制度。

再說一次，「暫停不是終止」，變局也不是末日，台灣絕不能自亂陣腳。這個時候，正是大家反思自己能做什麼、一起為台灣加油的時候。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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