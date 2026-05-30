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自由開講》真實與謊言的戰爭：民主與極權的正面對抗

2026/05/30 20:00

◎ 蕭錫惠

今天台灣真正危險的，不只是中共軍演。

而是有人開始替謊言服務。

真正可怕的，也不只是軍機軍艦擾台，或統戰滲透。

而是當台灣內部開始有人主動扭曲真相、混淆是非，甚至替極權瓦解人民對民主的信任。

近期最典型的例子，就是部分政治人物對川普發言的刻意扭曲。明明完整語境談的是美國大選與全球威懾，卻有人透過剪接、錯譯、斷章取義，硬是塑造成「川普不支持台灣」

國民黨主席鄭麗文引用美國總統川普談話截圖，指控川普說台灣總統賴清德兩岸政策錯誤，才是導致戰火的重要原因。民進黨反批這是典型的假訊息操作。（資料照）國民黨主席鄭麗文引用美國總統川普談話截圖，指控川普說台灣總統賴清德兩岸政策錯誤，才是導致戰火的重要原因。民進黨反批這是典型的假訊息操作。（資料照）

這已經不是單純的政治攻防。

而是典型的認知作戰。

資訊戰很多時候，根本不需要偽造影片。

只需要剪接片段、放大情緒、切斷上下文，就足以讓同一句話，變成完全不同的政治武器。

當情緒比查證更容易獲得流量，當演算法永遠獎勵最憤怒、最極端的內容，民主社會的理性空間，就會開始被一點一滴吞噬。

龍應台的「白骨和平論」之所以引發巨大爭議，也正在於此。

當一個人連侵略者與被侵略者都不願分辨，甚至連正義與不正義都選擇「不管」，其實就已經放棄了民主最基本的道德判斷

前文化部長龍應台提出的「白骨和平論」，引發社會爭議。（資料照）前文化部長龍應台提出的「白骨和平論」，引發社會爭議。（資料照）

而這，正是極權最希望看到的局面。

因為極權最擅長的，不是說服所有人相信它。

而是讓人開始懷疑：

「世界根本沒有真相。」

當社會開始只看立場、不問真假；只求鬥爭、不求事實；甚至連謊言都能被合理化，一種危險的「文革式政治文化」，其實就正在浮現

真正的民主，不是沒有衝突。

而是在衝突之中，仍願意尊重事實、接受檢驗、允許質疑。

極權真正想奪走的，不只是土地。

而是人民分辨真假的能力。

（作者為自由撰稿人）

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