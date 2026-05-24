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名家分享~James Jseng》從美國到烏克蘭 看見台灣無人機的起飛

日前美國底特律舉辦無人機展XPONENTIAL，展會期間，台灣與密西根無人機聯盟、北達科他州貿易廳分別簽署合作備忘錄，聚焦自主飛行、城市空中交通及飛行測試場域資源共享，這顯示，來自台灣的無人機，正打入美國的地方產業生態系統。
名家分享

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2026/05/24 18:00

◎ James Jseng

20多家台灣業者共同出席在美國底特律舉行的XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」。（中央社）20多家台灣業者共同出席在美國底特律舉行的XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」。（中央社）

5月11日到14日，美國底特律，全球規模最大的無人機展XPONENTIAL登場，台灣館今年（2026）規模是歷年最大，而這四天發生的事，已經引發所有人的注意。

台灣「卓越無人機海外商機聯盟」帶隊出征，現場吸引美國、日本、韓國、土耳其多國業者洽談，初步估算潛在商機累計約13億元新台幣，涵蓋光學模組、整機、熱影像等項目。

展會期間，台灣更與密西根無人機聯盟、北達科他州貿易廳分別簽署合作備忘錄，聚焦自主飛行、城市空中交通及飛行測試場域資源共享，來自台灣的無人機，正打入美國的地方產業生態系統，意義十分重大。

無人機海外商機聯盟主席曹進平（前排右）與密西根無人機聯盟總裁Matthew Rybar（前排左）簽署MOU。（無人機聯盟提供）無人機海外商機聯盟主席曹進平（前排右）與密西根無人機聯盟總裁Matthew Rybar（前排左）簽署MOU。（無人機聯盟提供）

為什麼會有這樣的機會？背後的主要原因是這樣的，2026年3月，美國跨黨派四位參議員聯名提出《台灣藍天法案》（Blue Skies for Taiwan Act of 2026），目標是建立台灣廠商進入美國Blue UAS體系的快速認證通道。

同時也成立由國務院與國防部共同主導的工作小組，盤點台灣整體無人機製造能量。法案目前仍在國會審議階段，但訊號已經非常清楚，美國本身需要「去中化」的無人機產業鏈，所以，當然就必需讓台灣廠商進來

目前，雷虎科技就已經在美國俄亥俄州設有子公司，也正透過這個架構參與美軍「無人機優勢計畫」競標，規模約10億美元，同時也符合美國「Buy American」的在地採購要求。

漢翔是台灣最大的航太製造商，同樣也已經在美國設廠，並擔任卓越無人機海外商機聯盟聯盟主席，系統電的美國德州製造基地也已就位，合作夥伴Quantum Systems與Vantage Robotics均已進入Blue UAS相關體系。

認證拿到手，工廠蓋在美國土地上，這是台灣廠商用行動回應這一波「美國製造」，「台灣廠商」，排除「紅色產業鏈」的應對方式。

美國正在打造「去中化」的無人機產業鏈，而台灣廠商（雷虎科技、漢翔）亦用行動回應這一波「美國製造」，「台灣廠商」，排除「紅色產業鏈」。（取自貼文）美國正在打造「去中化」的無人機產業鏈，而台灣廠商（雷虎科技、漢翔）亦用行動回應這一波「美國製造」，「台灣廠商」，排除「紅色產業鏈」。（取自貼文）

具體數字就可以說明台灣無人機這兩年已經做了什麼，2025年整體產值達到新台幣129億元，年增2.5倍，整機外銷從14億元跳升至295億元，年增21倍。

更誇張的是，2026年第一季單季出口金額就達到1億1,585萬美元，直接超越2025年全年的9,341萬美元，等於還沒到年中，2025年的成績就已經被蓋過去了。

1到4月累計出口更達1億4,700萬美元，捷克躍居最大市場，單季從台灣輸捷金額約1億美元，歐洲市場2025年對比2024年的出口成長超過40倍，部分產品最終流向烏克蘭前線，已經是外界公開討論的事實。

當然，挑戰也是真實的，5月8日立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限定為7,800億元，較原規劃縮減近38%，且明確排除國內自製，僅限對美軍購。

原定500億元的無人機國產標案直接面臨預算中斷，雷虎、中光電等標案依賴程度較高的廠商短期訂單壓力浮現，更根本的問題是飛行控制軟體與AI自主辨識系統目前多數仍依賴國外系統整合商，硬體供應鏈的佈局領先一步，但軟體自主性的缺口，將決定台灣能否在下一個競爭階段繼續領跑。

日前立法院將軍購預算上限定為7,800億元，砍了近四成，且明確排除國內自製，僅限對美軍購。因此，原定500億元的無人機國產標案直接面臨預算中斷。（資料照）日前立法院將軍購預算上限定為7,800億元，砍了近四成，且明確排除國內自製，僅限對美軍購。因此，原定500億元的無人機國產標案直接面臨預算中斷。（資料照）

台灣曾用半導體改寫全球科技地圖，現在正在嘗試用無人機在國際安全供應鏈裡複製同樣的位置，美國急著建立去中化替代方案，歐洲的戰場需求正在消耗庫存，而台灣手上已經有認證、有產線、有工廠蓋在美國土地上，窗口就在這幾年，問題只剩下台灣到底能不能把握這個契機

本文經授權轉載自James Jseng臉書

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