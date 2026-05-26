自由開講》川普不是在替中國說話 而是在警告戰爭代價

◎ 蕭錫惠

近期川習會後，部分傾中媒體大肆宣傳「川普反對台獨」，甚至刻意塑造成「川普不支持台灣」。

但若真正回到川普原始談話脈絡，就會發現，這其實是典型的斷章取義。

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川普真正的意思是：他不希望看到台灣突然宣布法理台獨，導致美中直接軍事衝突，最後迫使美國投入大規模戰爭。

而他最關鍵的一句話其實是：“I would like to see it stay as it is.”

也就是：「我希望維持現狀。」

川習會後，部分傾中媒體大肆宣傳「川普反對台獨」，但他真正的意思是「希望維持現狀」。（美聯社檔案照）

但問題是，今天真正持續改變台海現狀的，其實不只是台獨議題。

更包括中共長期不斷升高的軍事壓力。

近年來，中共解放軍已將軍機繞台、軍艦逼近、聯合軍演、灰色海警執法與無人機侵擾逐漸常態化。

換句話說：北京其實早就在一步一步改變現狀。

但部分傾中媒體談「維持現狀」時，卻只剩下一種單向要求：「台灣不能動。」

卻刻意忽略：北京一直在動。而且動得越來越大。

這種做法，其實就是典型的Gray Zone Strategy（灰色地帶戰略：不直接全面開戰，但持續透過低強度壓力改變戰略平衡）。

北京真正的目的，不一定是立刻全面攻台。而是：讓台灣社會逐漸習慣軍事壓力、習慣危機存在。

同時，也在反覆測試：美國是否仍願意為台海穩定付出戰略成本。

因為灰色地帶戰略真正的核心，不只是壓迫台灣。

更是在試探：美國的介入意志是否正在下降。

當軍機天天飛、軍艦天天來，人們最終可能開始麻木。而這正是灰色地帶戰略最危險的地方。它不一定一次摧毀你。

而是慢慢改變你的心理邊界。

中共近年頻繁對台施以「灰色地帶戰略」，如派遣軍機繞台、聯合軍演等，亦即不直接全面開戰，但持續透過低強度壓力改變戰略平衡；共機示意圖。（國防部提供）

《戰爭論》（On War）作者Carl von Clausewitz曾指出：真正的戰爭，往往在正式開火之前，就已開始。

因此，美國口中的「維持現狀」，其實是一種脆弱的戰略平衡：

台灣不單方面宣布法理獨立；中共不以武力改變現況；美國則維持Strategic Ambiguity（戰略模糊：刻意不明說是否出兵，以維持威懾）。

任何一角失衡，都可能把台海推向戰爭。

但對台灣而言，真正重要的，其實還有另一件事：

如果台灣自己的威懾力量不足，美國再強，也無法單獨維持台海平衡。

因為國際政治最現實的一點就是：沒有任何國家，會願意無限制替一個不願自我防衛的地方承擔風險。

這也是為什麼，美國近年持續要求台灣提高國防預算、強化後備動員與不對稱作戰能力。

但真正重要的，其實不只是軍費數字本身。

而是：是否把有限資源，真正投入能提高「拒止能力」的不對稱戰力。

台灣真正需要的，不是和中國進行全面軍備競賽。

而是讓中共清楚知道：即使成功登陸，也將付出極高政治、經濟與軍事代價。

美國近年持續要求台灣提高國防預算、強化後備動員與不對稱作戰能力；示意圖。（法新社檔案照）

當侵略代價高到超過收益時，戰爭爆發的機率反而會下降。

這其實才是川普戰略思維真正的核心：不是輕易開戰。

而是透過更強威懾，避免戰爭真正發生。真正危險的，不是每天高喊戰爭的人。

而是讓對手誤以為：你不敢抵抗的人。

（作者為自由撰稿人）

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