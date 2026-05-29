自由開講》否決的技藝：當國會學會如何讓國家停在原地

◎ 劉哲廷

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿，總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥（見圖）接任，卻遭藍白黨團聯手封殺。（資料照）

當國會把「同意權」運用到極致，它就會悄悄變形為「否決權」，而且是無須負責的否決權。

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿，總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長。在藍白黨團聯手封殺下，徐錫祥拿到50張同意票、61張不同意票，未達到57張同意票門檻，執政黨所提人事案再次遭到否決。

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這並非單一個案，而是一種逐漸常態化的政治語法。反對，不再需要提出替代方案；質疑，也無須走向制度設計的修補。只要在投票當下舉手（或按鈕），政治責任便像煙霧一樣散去，留下的是一個被延宕的國家機器。於是，國會不再是審查權力的場域，而是凍結權力的場所。

民眾黨質疑提名人歷練不足，國民黨選擇集體不同意，民進黨則以一致投票回應。每個政黨都能說出一套理由，語氣嚴肅、邏輯完整，甚至不乏專業術語。然而問題恰恰在於：這些理由彼此並不交會，它們只是各自完成各自的表演。政治論述在這裡不是用來溝通，而是用來標記立場。

立法院民眾黨團稱徐錫祥「核心歷練」不足，不適任檢察總長一職。（資料照）

我們當然可以辯論，檢察總長是否需要完整的二審檢察長歷練，是否應避免政務經驗過重的候選人。這些都是正當且必要的問題。但當所有問題的終點都指向「否決」，而不是「如何讓制度更好地運作」，那麼這場辯論便只是形式上的精緻裝飾。它讓否決看起來有理，卻沒有讓國家更能運轉。

這種制度性卡關往往被包裝成「嚴格把關」。彷彿只要門檻越高、否決越多，國家就越安全。但如果每一道門都關上，最後困住的不是風險，而是整個體制本身。司法首長的懸缺，不會自動轉化為更高的公信力；相反地，它可能加劇外界對政治干預的想像，甚至讓檢察體系陷入權責模糊的灰色地帶。

制度設計本意是制衡，實際運作卻成了消耗。權力彼此牽制，卻沒有彼此支撐。每一個環節都強調自己的正當性，卻很少有人願意承擔「讓事情發生」的責任。

這樣的國會文化，最終會生產出一種奇特的政治人格：擅長否決，卻害怕決定；熱衷批評，卻迴避建設。它讓政治人物看起來理性、謹慎，甚至道德潔癖，但實際上，這種潔癖的代價，是把所有風險都轉嫁給整個社會承擔。

當國家機器因為人事僵局而停滯時，最常被指責的，往往還是「行政效率不彰」。彷彿立法院的否決只是一個抽象的民主過程，而不是一個具體的治理後果。於是責任再次被稀釋，像一杯被不斷加水的酒，最後誰也說不清它原本的味道。

問題不在於這次投票的輸贏，而在於一種更深層的制度疲勞。

國家當然不能這樣下去。但要改變的，並不是某一個政黨的策略，而是整個政治文化對「責任」的理解。真正的制衡，不只是阻止錯誤的發生，也包括讓必要的決定能夠被做出。否則，我們只是把民主變成一套精密的延宕機制，在程序的完美中，慢慢耗盡行動的能力。

如果同意權最終只剩下否決的快感，那麼立法院不只是內耗，它是在練習一種更高級的無所作為。

徐錫祥接任檢察總長一案被否決，為藍白黨團第九度「獵殺」賴政府所提人事案。（資料照）

（作者為詩人，自由工作者）

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