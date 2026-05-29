自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》否決的技藝：當國會學會如何讓國家停在原地

2026/05/29 11:00

◎ 劉哲廷

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿，總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥（見圖）接任，卻遭藍白黨團聯手封殺。（資料照）最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿，總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥（見圖）接任，卻遭藍白黨團聯手封殺。（資料照）

當國會把「同意權」運用到極致，它就會悄悄變形為「否決權」，而且是無須負責的否決權。

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿，總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長。在藍白黨團聯手封殺下，徐錫祥拿到50張同意票、61張不同意票，未達到57張同意票門檻，執政黨所提人事案再次遭到否決。

這並非單一個案，而是一種逐漸常態化的政治語法。反對，不再需要提出替代方案；質疑，也無須走向制度設計的修補。只要在投票當下舉手（或按鈕），政治責任便像煙霧一樣散去，留下的是一個被延宕的國家機器。於是，國會不再是審查權力的場域，而是凍結權力的場所。

民眾黨質疑提名人歷練不足，國民黨選擇集體不同意，民進黨則以一致投票回應。每個政黨都能說出一套理由，語氣嚴肅、邏輯完整，甚至不乏專業術語。然而問題恰恰在於：這些理由彼此並不交會，它們只是各自完成各自的表演。政治論述在這裡不是用來溝通，而是用來標記立場。

立法院民眾黨團稱徐錫祥「核心歷練」不足，不適任檢察總長一職。（資料照）立法院民眾黨團稱徐錫祥「核心歷練」不足，不適任檢察總長一職。（資料照）

我們當然可以辯論，檢察總長是否需要完整的二審檢察長歷練，是否應避免政務經驗過重的候選人。這些都是正當且必要的問題。但當所有問題的終點都指向「否決」，而不是「如何讓制度更好地運作」，那麼這場辯論便只是形式上的精緻裝飾。它讓否決看起來有理，卻沒有讓國家更能運轉。

這種制度性卡關往往被包裝成「嚴格把關」。彷彿只要門檻越高、否決越多，國家就越安全。但如果每一道門都關上，最後困住的不是風險，而是整個體制本身。司法首長的懸缺，不會自動轉化為更高的公信力；相反地，它可能加劇外界對政治干預的想像，甚至讓檢察體系陷入權責模糊的灰色地帶

制度設計本意是制衡，實際運作卻成了消耗。權力彼此牽制，卻沒有彼此支撐。每一個環節都強調自己的正當性，卻很少有人願意承擔「讓事情發生」的責任。

這樣的國會文化，最終會生產出一種奇特的政治人格：擅長否決，卻害怕決定；熱衷批評，卻迴避建設。它讓政治人物看起來理性、謹慎，甚至道德潔癖，但實際上，這種潔癖的代價，是把所有風險都轉嫁給整個社會承擔。

當國家機器因為人事僵局而停滯時，最常被指責的，往往還是「行政效率不彰」。彷彿立法院的否決只是一個抽象的民主過程，而不是一個具體的治理後果。於是責任再次被稀釋，像一杯被不斷加水的酒，最後誰也說不清它原本的味道。

問題不在於這次投票的輸贏，而在於一種更深層的制度疲勞。

國家當然不能這樣下去。但要改變的，並不是某一個政黨的策略，而是整個政治文化對「責任」的理解。真正的制衡，不只是阻止錯誤的發生，也包括讓必要的決定能夠被做出。否則，我們只是把民主變成一套精密的延宕機制，在程序的完美中，慢慢耗盡行動的能力。

如果同意權最終只剩下否決的快感，那麼立法院不只是內耗，它是在練習一種更高級的無所作為。

徐錫祥接任檢察總長一案被否決，為藍白黨團第九度「獵殺」賴政府所提人事案。（資料照）徐錫祥接任檢察總長一案被否決，為藍白黨團第九度「獵殺」賴政府所提人事案。（資料照）

（作者為詩人，自由工作者） 

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書