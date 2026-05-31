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自由開講》連咖啡拉花都要統戰？中國對WCC施壓的荒謬現實

2026/05/31 10:30

◎ 郭索

台灣咖啡師林紹興在世界拉花大賽奪冠。世界咖啡錦標賽官網後續卻將原本與「Taiwan」相關的標示改為「Chinese Taipei」。（資料照、林楚茵提供，本報合成）台灣咖啡師林紹興在世界拉花大賽奪冠。世界咖啡錦標賽官網後續卻將原本與「Taiwan」相關的標示改為「Chinese Taipei」。（資料照、林楚茵提供，本報合成）

當台灣咖啡師林紹興（Bala）在世界拉花大賽奪冠時，世界看見的原本是來自台灣的技術、美學與長年累積的咖啡文化實力。然而，世界咖啡錦標賽（WCC）官網後續卻將原本與「Taiwan」相關的標示改為「Chinese Taipei」，甚至連歷史紀錄也同步調整。這場原本屬於專業競技與職人榮耀的國際賽事，最後還是逃不過中國政治壓力的干預。

最諷刺的是，中國擁有十幾億人口、市場龐大、資本雄厚，近年更大舉發展精品咖啡產業，卻始終沒有培養出這位世界冠軍。真正站上世界之巔、讓全球看見亞洲拉花技術的人，是來自台灣的咖啡師；真正孕育這名選手的，是台灣自由開放的咖啡文化、市場競爭與民間創意。結果中國既沒有參與培養，也沒有提供技術與制度支持，卻在選手奪冠後透過政治施壓，要求國際組織修改名稱，企圖將這份榮耀包裝成「中國台北」的一部分。

這種模式其實早已不是第一次。從體育、影視、學術到電競與藝術，只要台灣人在國際舞台獲得矚目，中共就會立刻啟動其慣用的「成果收割機制」。平時不給台灣國際空間，甚至打壓台灣參與各類組織；等到台灣人靠自身努力闖出成績後，再逼迫主辦單位模糊台灣名稱，讓外界誤以為這些成就是中國體系的一部分。這不是文化自信，而是典型的政治寄生。

更值得警惕的是，許多國際組織往往在中國市場與政治壓力面前選擇退讓。WCC以「遵循國際慣例」為由改名，但所謂的慣例，本質上就是對中國壓力的妥協。咖啡競賽原本應該重視的是技術、創意與職人精神，如今卻連選手來自哪裡都無法誠實標示。這已不是行政問題，而是國際社會是否願意為了商業利益，默許威權政治侵入民間文化領域的問題。

咖啡競賽原本應該重視的是技術、創意與職人精神，如今卻連選手來自哪裡都無法誠實標示；圖為林紹興示範獲得世界冠軍的拉花圖案。（資料照）咖啡競賽原本應該重視的是技術、創意與職人精神，如今卻連選手來自哪裡都無法誠實標示；圖為林紹興示範獲得世界冠軍的拉花圖案。（資料照）

中國最害怕的，其實不是台灣的軍事力量，而是台灣在自由社會中展現出的創造力與國際競爭力。因為每一次台灣人在世界舞台獲得掌聲，都會讓外界看見：台灣與中國根本不是同一個體制，也不是同一種社會。於是，北京只能在選手奪冠之後，急著把「Taiwan」改成「Chinese Taipei」，試圖在文字上重新奪回敘事權。但世界終究看得很清楚，真正站上冠軍舞台的人，來自台灣。

（自由評論者）

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