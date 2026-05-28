自由開講》一圖勝千言 川習合照的美中競逐警訊

◎ 廖明輝

美國總統川普於川習會後在社群上張貼的握手照。（取自Truth Social@realDonaldTrump）川習北京會，紅毯、二十一響禮炮、天壇、國宴、中南海園林等一應俱全，表面是大國禮遇，實際的內在卻是美中大國角力的正面交鋒。習近平談「修昔底德陷阱」，要的是美國承認中國崛起與所謂核心利益；川普談採購、投資、晶片、能源與就業，要的是把川習會換算成可對選民交代成果。北京追求秩序重寫，華府則追求利益重分配；一個講歷史命運，一個算交易價格，正是今日美中競逐的本質。

值得台灣細讀的是川普自己選擇貼在「真實社群」上的川習合照。政治人物選擇發布影像，尤其川普更深知照片比文字有力。在那些與習近平的合照裡，川普的神情多半嚴肅、緊繃、戒備；相較之下，對比川普與高市早苗的合照，從握手、微笑、同框氛圍明顯輕鬆。這不是臉部表情學，而是政治影像學。中國是必須談判、必須防範、也必須交易的對手；日本則是可展示信任與同盟溫度的夥伴。一圖勝千言，美中與美日關係，一切盡在不言中。川普內心真正想的，恐怕不是如何和習近平締造「新型大國關係」，而是如何讓中國為美國利益付出更高價格。他不願被習近平的「東升西降」敘事框住，更不會樂見自己在核心團隊前，被習近平描繪成衰退強權的領袖。因此，川普對北京既有交易衝動，也有被冒犯後的反擊本能。使得美中關係不會簡單回穩，而會在談判桌上合作、但在軍事與科技前線則會繼續對抗。

台灣的警訊在於北京會把台灣議題塞進美中「共同管理」框架；而川普則可能把台灣安全放入成本、軍售、談判籌碼與個人決斷之中。當他說不希望有人走向獨立，也不希望有人因美國支持而說台獨，表面是維持現狀，實際上卻可能被北京解讀為壓縮台灣國際空間訊號。當他拒答若中國攻台美國是否出兵，固然延續戰略模糊，卻也提醒台灣的是美國的模糊承諾並不是自動保單。台灣不能因川普與高市早苗合照的笑容而安心，也不能因川習合照的僵硬而自喜。美國支持重要，但美國政治愈來愈不可預測；中國威脅清楚，但北京也最擅長利用台灣內部分裂與外部誤判。台灣此刻最需要的不是情緒化解讀川普每一句話，而是把國防、能源、資通訊、海上拒止、無人系統與社會韌性變成可以執行落實的國家韌性工程。

請繼續往下閱讀...

台灣此刻最需要的不是情緒化解讀川普每一句話，而是把國防、能源、資通訊、海上拒止、無人系統與社會韌性變成可以執行落實的國家韌性工程；圖為核三廠。（資料照）若川普真與賴清德總統通話討論軍購議題，台灣應不卑不亢：不挑釁、不冒進、不片面改變現狀；強化國防是為了阻止北京片面改變現狀；台灣民主安全不是大國交易籌碼。川習會對台灣的啟示是台海和平不能靠北京善意，也不能只靠華府承諾。唯有台灣自身足夠堅韌，世界才更難把台灣放上談判桌。川普與習近平合照時臉上的緊繃與戒備，正是台灣必須讀懂的肢體語言訊號。

（作者為工業管理博士、前荷蘭外商廠長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法