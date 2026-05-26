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自由開講》語意戰爭：當翻譯成為認知作戰的武器

2026/05/26 09:00

◎ 蕭錫惠

今天的資訊戰，已經不需要偽造影片。

有時候，只需要改動一個代名詞。

同一句話，在不同字幕之下，就能讓兩群人看見完全不同的世界。

近日川普談及烏克蘭與台灣的發言，因代名詞「你（You）」的指涉對象，引發大量爭議。部分網路版本甚至刻意解讀成「川普認為台灣人民選錯總統」。

近日美國總統川普談及烏克蘭與台灣的發言，因代名詞「你（You）」的指涉對象，引發大量爭議。（彭博檔案照）近日美國總統川普談及烏克蘭與台灣的發言，因代名詞「你（You）」的指涉對象，引發大量爭議。（彭博檔案照）

但若回到完整五分鐘的語境，川普真正談論的核心，其實是：

2020年美國總統大選改變了全球地緣政治局勢。

他的意思是，如果當年美國人民選出的是更具威懾力的總統（意指他自己），那麼普丁未必敢入侵烏克蘭，中國對台灣的壓力也可能不同

換句話說，「You」原本指的是美國選民，而非台灣人民

然而，當發言被刻意抽離前後文後，那個模糊的「You」，便瞬間成了可被重新定義的政治工具。

這種操作最可怕的地方，就在於它不需要完全造假。

它只需要：剪掉前後文。改變語意方向。再利用群眾情緒快速擴散。

在TikTok（抖音國際版）與Reels（短影音功能）的演算法世界裡，情緒傳播速度，往往遠遠超過事實查核速度。當閱聽人只看到十五秒剪輯，而不是完整發言時，其判斷力自然容易被預設立場所牽引

而當AI（人工智慧）開始能自動翻譯、自動剪輯、自動生成字幕後，語意操控的成本，也正在快速下降。

這正是現代認知作戰最危險的地方。它不一定需要偽造內容。只需要重新安排脈絡

在TikTok與Reels的演算法世界裡，情緒傳播速度往往遠遠超過事實查核速度，再加上AI興起，語意操控的成本，正在快速下降；示意圖。（路透檔案照）在TikTok與Reels的演算法世界裡，情緒傳播速度往往遠遠超過事實查核速度，再加上AI興起，語意操控的成本，正在快速下降；示意圖。（路透檔案照）

翻譯，也因此不再只是語言轉換，而是一種權力工具。

當我們在社群平台看到那些「震撼發言」或「國際領袖怒轟某國」的訊息時，也許最該先問的，不是「真的假的」。而是：「完整脈絡到底是什麼？」

因為當社會開始習慣用十五秒理解世界時，真正被壓縮的，往往不是影片長度。而是民主社會的思考深度。

（作者為自由撰稿人）

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