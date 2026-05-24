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汪浩時間》章萬安加州律師資格登記的細節

筆者的加州律師朋友認為，章萬安對待他的律師資格登記非常馬虎，見微知著，難怪他對待市政（如鼠患）也是馬馬虎虎。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/24 15:00

◎ 汪浩

章萬安的加州律師資格登記。（取自貼文，本報合成）章萬安的加州律師資格登記。（取自貼文，本報合成）

美國加州的律師朋友傳來，章萬安的加州律師資格登記，有些有意思的細節：

1.他的英文姓名還是「Chang章」，並沒有改成「Chiang蔣」。也許在美國改姓沒有台灣容易吧。

2.章萬安2007年取得加州律師執照；2023年7月至今失去資格（不可在加州執業）， 原因是未交年費/未提供客戶信托帳戶報表

3.加州律師衹要報inactive，以後隨時可激活，這很正常，或乾脆辦voluntary resignation辭職放棄。章萬安似乎什麼都不做， 也不交年費

4.加州律師朋友認為，章萬安應報inactive身份，交較少年費，及填妥客戶信託帳戶資料。他沒做這些很簡單的程序，非常馬虎（sloppy）。律師公會記錄重大情事，他竟這樣輕忽，見微知著，可推定他處事馬虎。難怪他對待市政如鼠患也是馬馬虎虎。

從章萬安輕忽律師公會記錄的重大情事，可推定他處事馬虎，難怪他對待北市鼠患也是馬馬虎虎。（資料照）從章萬安輕忽律師公會記錄的重大情事，可推定他處事馬虎，難怪他對待北市鼠患也是馬馬虎虎。（資料照）

5.章萬安當選市長後就一直不去更新律師資格是故意的吧？不辭資格是等市長卸任後重新激活資格吧？據說他考了三次才考上律師資格。要他市長卸任後重考，也太難為他了。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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