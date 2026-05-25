照護線上》關於漢他病毒，7件你該知道的事情！

人類感染漢他病毒途徑，主要是從呼吸道吸進了帶有漢他病毒的鼠類分泌物飛沫。另外，被帶病毒的齧齒類動物咬到，或接觸遭病毒汙染的東西，也可能受到傳染。

◎ 照護線上

本文將帶你了解漢他病毒感染途徑及預防方法。（取自貼文）

關於漢他病毒，幾件你該知道的事情！

1. 這是個人畜共通的病毒性疾病，由齧齒類動物傳播病毒給人類！台灣至少有八種鼠類是漢他病毒的自然宿主，錢鼠、溝鼠是高風險傳播鼠媒。

2. 人類感染途徑主要是從呼吸道吸進了帶有漢他病毒的鼠類分泌物飛沫。另外，被帶病毒的齧齒類動物咬到，或接觸遭病毒汙染的東西，也可能受到傳染。

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3. 人類感染漢他病毒後，會影響血管內皮細胞，引發出血或低血壓休克。潛伏期約兩周，臨床症狀會被區分為「漢他病毒出血熱」與「漢他病毒肺症候群」兩類型。

4. 漢他病毒出血熱的病人會表現發燒、全身痛、有出血點，並有不同程度的出血、低血壓、休克、與腎功能異常等問題。病例主要發生於中國。

5. 漢他病毒肺症候群的病人會表現發燒、頭昏、肌肉痛、噁心，並有低血壓、休克、呼吸窘迫、肺水腫等問題。病例主要發生於美洲大陸。

防治漢他病毒，就是要防治攜帶病毒的老鼠。一旦發現有老鼠蹤跡，其半徑200公尺的範圍內都要滅鼠、消毒。（取自貼文）

6. 防治漢他病毒，就是要防治攜帶病毒的老鼠。一旦發現有老鼠蹤跡，其半徑200公尺的範圍內都要滅鼠、消毒。

7. 各種公共場合都要加強環境清潔，像是夜市、市場、食品工廠都得特別注意。商家的食物與飲水要存放於封閉容器內，盡量不要把垃圾置放到隔夜，無法馬上丟棄的垃圾都須放在加蓋的垃圾桶內！注意門窗和牆壁是否有縫隙，別讓老鼠進入屋內！

本文經授權轉載自【照護線上】關於漢他病毒，幾件你該知道的事情！

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