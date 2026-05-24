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名家分享~張家哲》「 安享餘年」鬧劇中 盤整馬英九任內「 豐功偉業」

筆者整理了馬英九16年政治生涯裡的16項「豐功偉業」，這其中橫跨了地方治理、中央執政、兩岸政策、經濟承諾、災難應變與司法爭議。每一段拿出來都是悲劇，但馬英九卻總能「全身而退」。
名家分享

名家分享

2026/05/24 11:20

◎ 張家哲

前總統馬英九近日槓上妻姐，對妻子周美青委託大姐馬以南擔任醫療照護執行者的聲明，感到錯愕與遺憾。（資料照）前總統馬英九近日槓上妻姐，對妻子周美青委託大姐馬以南擔任醫療照護執行者的聲明，感到錯愕與遺憾。（資料照）

周美青一句「安享餘年」，喚醒整代人PTSD。我希望馬英九未來的回憶錄，至少會把這篇整理的「豐功偉業」收錄一半進去。

最近周美青與馬以南發出聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年；馬英九隔天又透過基金會釋出手稿與影片，說聲明「未經我過目同意」，讓這場晚年風波繼續發酵。

這鬧劇對不知情的人來說只是長照悲歌（？），但對許多1980年代出生的台灣人來說，那四個字卻像一把鑰匙，重新打開馬英九從台北市長到總統任內留下的所有舊帳。

以下給年輕人認識真正的馬英九。

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馬英九的政治生涯，專精於四個字：全身而退。

八年台北市長，八年總統任期，橫跨地方治理、中央執政、兩岸政策、經濟承諾、災難應變與司法爭議。每一段拿出來都是悲劇。

每一場悲劇串起來，就會看見同一種權力模式：漂亮的承諾、自信的決策、悲慘的執行、完美的切割、持續的破壞。永遠媒體跟黨國眾星拱月的清廉、斯文、有風度，小馬哥好形象。

從馬英九16年政治生涯可以看到一種權力模式：漂亮的承諾、自信的決策、悲慘的執行、完美的切割、持續的破壞。（取自貼文）從馬英九16年政治生涯可以看到一種權力模式：漂亮的承諾、自信的決策、悲慘的執行、完美的切割、持續的破壞。（取自貼文）

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2001年納莉風災把台北淹成水鄉澤國，也把首都市政的神話泡爛。捷運系統嚴重淹水，玉成抽水站故障與捷運停擺引發監察院調查。

監察院糾正案明白指出，台北市政府在明知地區防洪計畫尚未完成的情況下，未加強捷運防洪整備與緊急應變演練，相關工程介面整合不足、防洪警覺欠缺，都是導致捷運系統淹水受創或擴大災情的肇因

面對執政疏失，馬英九當時卻對媒體說，雨量破百年紀錄「實在不是人能預料得到的」，就完美卸責。

馬英九沒事。

納莉颱風時，台北市玉成抽水站因抽水機冷卻水塔馬達被水淹沒導致當機，造成台北市大淹水。（資料照）納莉颱風時，台北市玉成抽水站因抽水機冷卻水塔馬達被水淹沒導致當機，造成台北市大淹水。（資料照）

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和平醫院封院，2003年4月24日，SARS疫情中台北市政府無預警宣布和平醫院封院，上千名醫護、病患、家屬與院內人員被困在高風險環境裡。

國家人權委員會專案報告記載，和平醫院封院近兩週，造成員工57人感染、7人死亡；院內民眾97人感染、24人死亡，其中1人自殺。

報告也提到當年監察院曾就「封院規劃欠周、配套不足、院內指揮體系渙散」糾正相關機關。

這件事若發生在民進黨縣市首長身上，政治生命早就瞬間被藍白摧毀碾成撒哈拉沙漠。但發生在馬英九身上，最後就被稀釋成「當年大家都很辛苦」。

馬英九沒事。

2003年SARS疫情，台北市政府無預警宣布和平醫院封院，感染、死亡人數眾多。這件事若發生在民進黨縣市首長身上，政治生命早就瞬間被藍白摧毀碾成撒哈拉沙漠，但發生在馬英九身上，最後就被稀釋成「當年大家都很辛苦」。（資料照）2003年SARS疫情，台北市政府無預警宣布和平醫院封院，感染、死亡人數眾多。這件事若發生在民進黨縣市首長身上，政治生命早就瞬間被藍白摧毀碾成撒哈拉沙漠，但發生在馬英九身上，最後就被稀釋成「當年大家都很辛苦」。（資料照）

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八八風災讓南台灣滿目瘡痍，馬英九中央政府的慢半拍讓傷口更深。

2009年莫拉克風災造成台灣重大死傷，公視整理官方統計，當時有643人死亡、60人失蹤，農漁業損失近200億元；小林村幾乎滅村，單一聚落就奪走數百條生命。

事後報導與調查明確指出政府救災速度確實有缺失，馬英九更留下來態度傲慢的：「我這不是來了嗎？」的網路迷因

但除了偶而嘲諷一下，有影響馬英九在今天繼續被藍白愛戴嗎？643條人命，沒有。

馬英九沒事。

對馬英九宣傳八八風災一事，台灣賦格（Taiwan Fugue）臉書專頁繪圖諷刺，馬英九根本沒有想過災民的感受，因為他只有想到自己。（圖擷自「台灣賦格 Taiwan Fugue」臉書）對馬英九宣傳八八風災一事，台灣賦格（Taiwan Fugue）臉書專頁繪圖諷刺，馬英九根本沒有想過災民的感受，因為他只有想到自己。（圖擷自「台灣賦格 Taiwan Fugue」臉書）

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633是馬英九開給台灣人的巨大支票，最後由青年吞下跳票。

2008年總統大選，馬英九提出633承諾：經濟成長率6%、失業率降到3%以下、2016年平均國民所得達3萬美元

更好笑的是，他在2008年2月24日總統大選辯論中，面對做不到是否願捐半薪的追問，回答「捐款沒有問題，我這幾年來已經捐了六千多萬了」。結果台灣走完他八年任期，等到的不是黃金十年，而是低薪、停滯、焦慮與一整代人的職涯起步被壓低

承諾的經濟崩盤了，承諾的錢也沒捐。

馬英九沒事。

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幫年輕人定錨22K薪資，然後就只剩22K了。

2009年，教育部推動「大專畢業生至企業職場實習方案」，預計媒介約33,500名大專畢業生至企業實習；社會後來稱為22K方案，因為政府補貼企業僱用實習生，畢業生實領月薪22,000元。

政策名義上是金融海嘯後的青年就業緩衝，實際的政策效果，是企業學會把青年起薪壓在22K。年輕人出社會直接變廉價勞工

馬英九沒事。

2009年教育部推動的「大專畢業生至企業職場實習方案」。（擷取自教育部網站）2009年教育部推動的「大專畢業生至企業職場實習方案」。（擷取自教育部網站）

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油電雙漲通膨失控，馬英九：「你可以吃兩個。」

2012年油電雙漲引發民生壓力，馬英九在校園座談面對學生反映便當縮水、吃不飽，回覆「一個吃不飽，你可以吃兩個。」的千古智慧

青年世代看不見上升路徑，22K總統的反應是「何不食肉糜？」

馬英九沒事。

——

兩兆雙星走到馬政府手上，直接出軌撞得稀巴爛。

2002年啟動的兩兆雙星計畫，主打半導體、影像顯示、數位內容與生技產業。

馬政府接手時，DRAM與面板正碰上金融海嘯、全球競爭與技術落差。行政院資料提到，政府當年推動台灣記憶體公司TMC，其中一個理由就是如果不掌握關鍵技術，即使整併DRAM廠商，根本問題仍會存在。

台灣一路追產值、追產能、追規模，最後發現核心技術不在自己手上，政府卻沒有在這個關鍵時刻把資源、整併與技術自主真正推到底。整個計劃分崩離析，反正推給前朝就好，反正推給大環境就好。

馬英久沒事。

前行政院經建會主委胡勝正（右）表示，生技產業不僅是兩兆雙星計劃之一，更是政府全面發展服務業中的重點項目；圖為新北市汐止的財團法人生物技術開發中心。（資料照）前行政院經建會主委胡勝正（右）表示，生技產業不僅是兩兆雙星計劃之一，更是政府全面發展服務業中的重點項目；圖為新北市汐止的財團法人生物技術開發中心。（資料照）

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關廠工人案，國家機器對弱者直接追殺。

1990年代許多工廠惡性倒閉，工人拿不到退休金與資遣費，政府當年介入協助；到了2012年，因追訴期將近，馬英久政府發函要求未還款工人還款，並準備提起民事訴訟。

許多關廠失業勞工突然收到支付命令，要求償還15年前款項，根本雪上加霜。

當時勞委會花了2,000多萬、請了80個律師告大批關廠工人。馬英九政府追殺老工人，連多年以前的傷口都要重新挖開

馬英九沒事。

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大巨蛋案，馬市府充分展現權力很近，責任很遠。

大巨蛋BOT案在馬英九台北市長任內推動，後來北院一審認定前台北市財政局長李述德圖利遠雄巨蛋聯盟，判處有期徒刑9年

中央社報導指出，李述德被控違法變更契約草案與條款，使遠雄在大巨蛋營運後50年間不須支付營運權利金，估計達30.42億元。

核心承辦首長被法院認定違法圖利，但馬英九本人並未因此被定罪，完美切出了防火線，柯文哲終究是太嫩。

馬英九沒事。

前台北市財政局長李述德因圖利遠雄巨蛋聯盟，遭判處有期徒刑9年。（資料照）前台北市財政局長李述德因圖利遠雄巨蛋聯盟，遭判處有期徒刑9年。（資料照）

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馬王政爭：把國家機器拉進黨內鬥爭。

2013年九月政爭後，馬英九因洩密案遭起訴；2019年更一審無罪定讞，但高院宣判時指出馬英九行為有失職懲戒的可能，只是不構成刑法、通保法等罪名。

司法上無罪，政治上留下的是另一筆帳：一個總統動用高度敏感的司法資訊與檢察體系，去處理立法院長與黨內權力問題，這種黨國不分的情況，讓全台灣回味了戒嚴時期的歲月靜好。

馬英九沒事。

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對中國外交休兵，實際上把台灣的國際空間拱手送給著中國。

馬英九2008年上台後推動「活路外交」與「外交休兵」，相關研究指出，這套政策具體表現在不再擴展邦交國，以期換取中國給予台灣「國際空間」

問題在於，中國給的空間從來都不是台灣的主權空間，而是北京可以隨時收回的政治施捨；台灣越把安全感放在中國善意上，國家意志就越容易被九二共識和一中框架慢慢磨軟，可以說這一刻開始，馬英九摧毀了中華民國存在的理由。

馬英九沒事。

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馬習會是馬英九的政治生涯最高點，也是台灣主權重創的一刻。

2015年11月7日，馬英九與習近平在新加坡會面，這是1949年兩岸政治分立後雙方最高領導人的首次會晤；2024年馬英九又在北京與習近平會面。

中央社報導，馬英九提到1992年雙方達成「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，卻沒有提到兩岸對「一個中國」意涵認知各有不同，同場習近平則強調「兩岸同胞都是中國人」。北京在國際鏡頭的面前，從馬英九手中收回了一個中國

2015年「馬習會」。（資料照）2015年「馬習會」。（資料照）

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《經濟學人》：bumbler，馬邦伯。

2012年，《經濟學人》以〈Ma the bumbler〉評論馬英九，文中說他是“an ineffectual bumbler”，並指出普通人的生計沒有改善、薪資停滯多年。

這個字在台灣被翻成「笨蛋」或「笨拙者」。呼應了經濟學人那種治理失靈、經濟無感、人民生活沒有變好的挫敗，台灣人已經感受很久，最後連外媒都看見了。

噢對，馬英九沒事。

《經濟學人》以〈Ma the bumbler〉評論馬英九，文中說他是“an ineffectual bumbler”，這個字在台灣被翻成「笨蛋」或「笨拙者」。（擷取自《經濟學人》）《經濟學人》以〈Ma the bumbler〉評論馬英九，文中說他是“an ineffectual bumbler”，這個字在台灣被翻成「笨蛋」或「笨拙者」。（擷取自《經濟學人》）

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罄竹難書馬英九

馬英九之所以成為1980世代的PTSD，因為他的政治陰影剛好壓過這代人整段成長

小時候看見東星大樓、納莉風災與和平醫院。

出社會遇到633跳票、22K、便當縮水與低薪正常化。

開始理解產業，看見DRAM、面板與兩兆雙星，政府把一切經濟發展都壓在親中上的後座力。

看見關廠工人被告、大巨蛋、馬王政爭、外交休兵、馬習會，以及一個前總統退休多年後仍把九二共識帶進北京。

不口出惡言，已經是很多人最後的溫柔。

還沒結束，最後壓軸的是大家最熟悉的...

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太陽花學運那一夜

馬政府把黑箱服貿，惡法速通的政治問題，用國家暴力把學生打到頭破血流

2014年3月，服貿協議在立法院引爆巨大爭議，學生與公民團體占領立法院，要求退回服貿、建立兩岸協議監督機制；3月23日晚間至24日凌晨，部分群眾轉往行政院，馬政府選擇用鎮暴邏輯處理一場民主危機。

監察院多年後調查，直接寫下「警察機關以逾越比例原則之暴力手段執行驅離」，並指出民眾受傷人數被警方嚴重低估；警方自行統計民眾受傷42人，但2014年3月24日台北市12家醫療院所急診就醫個案共166人，是警方數字的3.95倍。

更怵目驚心的是，監察院調查確認，民眾遭員警以警棍、鋼製甩棒毆打頭部、臉部、眼角，盾牌下緣攻擊背部與手肘，膝蓋踹擊頭部、胸口、背部，甚至以水柱近距離攻擊頭部與身軀；報告還寫明部分員警行為粗暴、執法過當、對民眾懷有恨意

太陽花學運學生代表陳為廷（右3）、林飛帆（右2）。（資料照）太陽花學運學生代表陳為廷（右3）、林飛帆（右2）。（資料照）

這一夜就是馬英九這個人的人生註腳。

他把台灣往中國推，人民站出來擋，他的政府沒有先面對程序正義、社會疑慮與國家安全焦慮，反而讓警棍、盾牌、水車替服貿開路

那一夜之後，很多年輕人才真正明白，原來國家真的會背叛人民。原來面對無法無天的殖民者，所有法治跟民主程序通通都是笑話。

國家，真的還被大濛籠罩著。

馬英九跟他的惡劣政黨這輩子八成也是善終。

再一次，馬英九，沒事。

一定還有漏掉的豐功偉業，歡迎補充。

另外想起來，之前整理過員山子分洪道的故事，裡面有更細的馬英九。

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自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

衛生局提醒，有需求家庭可撥打1966長照專線提出申請，善用長照資源補助，全面提升照護品質並減輕家庭負擔。

（作者為時事評論人）

本文經授權轉載自張家哲臉書

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