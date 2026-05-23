自由開講》「跳頻是必要規格，移頻不應列入選項」陸軍寬頻無線電機採購應導回正軌

◎ 周宇平

軍種應秉持專業與未來作戰需求，將跳頻入規奠定作戰絕對優勢

國軍近期推動之「陸軍寬頻無線電機」採購案。示意圖。圖為陸軍特指部軍官，以手持無線電和部隊進行通聯。（中華民國陸軍官方FB）國軍近期推動之「陸軍寬頻無線電機」採購案（案號：TK15008L229），因第一次公開招標規格漏列國際主流防護技術，引發防務監督團體與軍事通信專家的高度關切。專家與資深採購顧問今日共同呼籲：國防採購人員身負國家安全與公帑合法運用之重任，應以數年前空軍戰機無線電捨跳頻「降規採購」案為前車之鑑。面對台海高強度電戰威脅，本案採購單位應秉持專業操守與未來作戰之高效需求，且目前已有多家廠商具備跳頻功能的產品，然將跳頻功能僅列為選項，顯有降規護航之嫌，為符戰需，軍方應強勢將「跳頻」之戰術通信基本要件納入招標規格，維護國軍作戰生存能力。

強調跳頻功能的強烈作戰需求規格

國防通信採購規格出現「削足適履、莫名降規」已非首例。數年前，國軍在辦理主力戰機無線電換裝採購時，美方原已同意提供具備高階跳頻與優異抗干擾能力的「高規」軍品，建案單位卻在特定干擾因素下，以降規採購不具備同等跳頻安全防護的低規產品。該案當年隨即在立法院引發軒然大波，多位外交及國防委員會委員與軍事專家接連重砲轟擊，痛批國防部「有高規不用卻自廢武功」、「涉嫌為特定低規廠商量身打造」。該爭議不僅導致預算遭到國會強力凍結、招標作業無限期延宕，更嚴重貽誤戰機通訊升級的黃金時機，成為國防採購史上的重大反面教材。

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專家痛批，如今陸軍「寬頻無線電機案」似乎意欲重演歷史，明知美軍與國際主流皆以「跳頻」為必要規格，「移頻不應是選項」，現卻在規格中刻意列為非必要條件，簡直是好了傷疤忘了痛，未來難逃「降規採購、蓄意護航」的嚴厲指控！

核心關鍵：跳頻功能是現代「生存性與干擾防護」的必要條件

現代戰場已進入複合式電子戰與網狀化作戰時代。圖為官兵執行機動數位微波車天線調整。（資料照，陸軍司令部提供）軍事通信專家指出，現代戰場已進入複合式電子戰與網狀化作戰時代，面臨電戰將是絕對，陸軍通資半年刊第143期也曾提出跳頻功能之必要性，國軍採購觀念不可僅停留在傳輸速率、頻寬的需求上。寬頻無線電雖能提供高頻寬的數據傳輸，但若缺乏「跳頻」功能防護，其高發射功率在戰場上極易被偵獲，而擁有「跳頻」功能是當前對抗敵方電子戰威脅與克服複雜電磁環境中無線電干擾的最重要手段，即具備重要的先決安全生存要件，採購規格優先順序應優先定位。

聯合作戰之必要，未納將使戰術互通性歸零

通訊互通性（Interoperability）是台海協同防衛的重中之重。美方近年通過售台新台幣319億元的「戰術網路整合部隊態勢感知ATAK軟體」，且自 114 年起陸續交付國軍具備TSM波形之寬頻無線電、115年亦陸續交付TW-750裝備，未來總計將交裝7,000餘支。

美方積極協助國軍佈建「台灣戰術網路（TTN）」，其核心邏輯就是希望國軍建構一套兼具「大頻寬、高抗噪、高速跳頻」的現代化戰術鏈路。倘若陸軍建案單位在採購時，執意放行「無跳頻功能」的低規機種，將直接導致未來台美兩軍在語音通聯與數位態勢感知（SA）傳輸上出現致命斷層。唯有在規格中強制要求並列跳頻，方能確保我軍裝備與美軍現役 AN/PRC-152A、AN/PRC-162 等系統無縫對接，實現「同頻、同網、同構型」的高效聯合作戰。

未來台美聯合作戰應是必然，而互通性將是聯合作戰的命脈。圖為高容量微波通信車、展頻微波車出動搜尋失聯戰機。（資料照）未來台美聯合作戰應是必然，而互通性將是聯合作戰的命脈，未具備此規格恐面臨斷聯危機。目前美軍現役無線電通訊全面採用跳頻技術，國軍現役機種也具備跳頻功能。若本次採購最終執意買下「僅具備寬頻數據、無跳頻」的機種，未來台美軍隊在戰術資料鏈路與語音通聯上，恐將面臨無法互通的致命危機，嚴重衝擊台海協同防衛效能。

正視聽、迎優規：呼籲陸軍司令部展現前瞻高度

國防預算每一分錢都是納稅人的血汗，前線官兵的生命更不容有任何政策妥協。圖為國軍操作無人機干擾槍。（資料照）國防預算每一分錢都是納稅人的血汗，前線官兵的生命更不容有任何政策妥協。我們強烈呼籲陸軍司令部與建案單位：

1.正視技術盲點，導回專業常軌： 立即針對本案規格進行通盤檢討，汲取昔日戰機無線電降規案的慘痛教訓，明確將「跳頻」列入必要項目，以最高標準捍衛國防採購的公正性。

2.以作戰優勢為唯一導向： 摒棄閉門造車的低規思維，要求採購人員本於專業良知，引進國際主流技術。唯有具備雙重防護的寬頻無線電，才能在台海高強度電戰環境中勝出。

唯有立刻暫緩現行招標作業、重新修訂並公告具備前瞻優規之招標文件，方能真正彰顯國軍與時俱進的建軍決心，打造讓敵軍無法癱瘓、牢不可破的鋼鐵通信網。

（作者為 前飛彈指揮部計劃處長、國防工業發展基金會列管軍品評鑑中心委員）

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