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自由開講》韓國引進數位孿生預判洪水路徑 台灣的防災思維該如何跟上

2026/05/31 10:00

◎ 陳擷安

極端降雨已成為東亞各國必須長期面對的常態

韓國近年積極引進數位孿生技術，在三D虛擬空間中模擬洪水路徑、預判淹水範圍，讓防災決策者在災難發生前就能看見水患的演進過程，據此調度資源、決定疏散順序。這是一種防災思維的根本轉變，從事後搶救走向事前預測，從經驗判斷走向數據驅動。台灣作為氣候脆弱度極高的海島，面對這樣的轉變，有太多值得借鑑，也有太多尚未完成的功課。

韓國積極引進數位孿生技術，在三D虛擬空間中模擬洪水路徑、預判淹水範圍。圖為去年南韓山清郡暴雨釀成嚴重洪災和土石流。（歐新社檔案照）韓國積極引進數位孿生技術，在三D虛擬空間中模擬洪水路徑、預判淹水範圍。圖為去年南韓山清郡暴雨釀成嚴重洪災和土石流。（歐新社檔案照）數位孿生的核心概念，是在虛擬空間中建立與現實世界完全對應的數位複製體，並透過即時感測數據持續更新，使虛擬模型能夠反映現實的動態變化。應用於防洪領域，這意味著將河川地形、排水管線、地下設施、建築物分布、土壤滲透率等龐大的空間數據整合進同一個3D模型，再結合雷達測雨、水位感測器與氣象預報，讓系統得以在暴雨來臨前數小時，模擬出洪水可能的流動路徑與積淹深度。韓國水資源公社建置的數位孿生流域管理平台，已能在洪水情境下支援水壩洩洪的即時決策，並預測下游各區域的受災風險，這種能力在傳統防洪體系中是不存在的。

台灣並非毫無基礎。國家災害防救科技中心多年來累積了豐富的淹水潛勢圖資，各縣市也陸續建置水位監測站與預警系統，部分縣市更與學研單位合作發展洪水預報模型。然而這些努力長期存在幾個共同的瓶頸：資料分散於不同機關、標準不一；模擬結果難以即時視覺化為可供決策者操作的介面；地方政府的防災人員缺乏足夠的數位工具訓練；跨部會的數據整合機制尚未制度化。換言之，台灣擁有不少防災數據的原料，卻缺乏一個能夠將這些原料整合為即時決策工具的統一平台架構。

台灣擁有不少防災數據的原料，卻缺乏一個能夠將這些原料整合為即時決策工具的統一平台架構。圖為去年花蓮馬太鞍堰塞湖監控圖。（國家災害防救科技中心資料照）台灣擁有不少防災數據的原料，卻缺乏一個能夠將這些原料整合為即時決策工具的統一平台架構。圖為去年花蓮馬太鞍堰塞湖監控圖。（國家災害防救科技中心資料照）這個缺口的代價是真實可見的。每當颱風過境，地方政府面臨的最艱難決策往往不是要不要疏散，而是何時疏散、疏散哪些區域、資源如何分配。這類判斷在現行體制下高度仰賴首長與防災人員的個人經驗與直覺，缺乏系統性的模擬輔助。數位孿生技術的價值，正在於將這種判斷從個人直覺轉化為可重複、可驗證、可事前演練的系統化程序。當虛擬空間中已經模擬過十種不同降雨情境下的洪水演進，現實中的決策者才能在有限的時間窗口內做出更有把握的判斷。

政策層面的推進 需要幾個關鍵的前提條件同時到位

第一是建立全國統一的防災空間資料治理架構。目前內政部、水利署、氣象署、各縣市政府各自維護的地理空間數據，標準、更新頻率與開放程度參差不齊，若不先解決資料互通的問題，再先進的模擬平台也會因為數據品質不足而失準。政府應責成單一主管機關統籌防災數據的標準制定與跨機關整合，這是數位防洪的基礎建設，不能省略。

第二是將數位孿生防洪納入國土計畫的法定工具。數位孿生的最大效益，在於能夠在開發行為實施之前，預先模擬其對洪水風險的影響。若土地開發案件的環境影響評估，能夠被要求提交基於數位孿生模擬的洪水風險分析，將從根本上改變台灣低窪地區持續填地開發的慣性邏輯，讓數據說話，而非讓開發壓力說話。

台灣地理與氣候條件，颱風、地震、豪雨、山崩往往複合發生，對防災系統的要求更高而非更低。（資料照）台灣地理與氣候條件，颱風、地震、豪雨、山崩往往複合發生，對防災系統的要求更高而非更低。（資料照）第三是提升地方政府的數位防災能量。韓國在推動數位防洪的過程中，同步投資地方防災人員的技術培訓，確保中央建置的平台工具能夠真正被地方使用者操作運用。台灣的縣市政府在人力與預算上差距懸殊，若缺乏系統性的能量建置計畫，中央的技術投資可能無法有效轉化為地方的防災能力。

韓國選擇在受災之後加速技術投入，這是被動的學習。台灣的地理與氣候條件，向來比韓國更難應付，颱風、地震、豪雨、山崩往往複合發生，對防災系統的要求更高而非更低。數位孿生的模擬能力，只是技術的一端；真正讓模擬有意義的，是一整套從資料治理、法規配套到人才培育的制度工程。當下一場暴雨來臨之前，台灣需要的是能夠讓所有數據在同一個虛擬空間中說話的整合平台。

（作者為科技集團法務）

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