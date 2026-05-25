自由開講》公所不是私人俱樂部：請停止用「婚宴邏輯」霸凌地方

◎ 廖郁賢

近期雲林政壇接連出現爭議，從北港的衝突事件，到斗六公共建設落成典禮中的排擠行徑，皆引關注。當公務活動淪為政治操作的秀場，這座城市的治理文化，究竟在何處迷失了方向？

在斗六市多功能社會福利大樓的落成典禮中，面對民眾對於活動排位欠缺尊重、排擠與抹黑質疑，竟有特定立場的網軍以婚宴作為類比，聲稱主辦單位有權決定邀請誰與怎麼坐。這種將公共行政，窄化為私人社交的論述，不僅邏輯錯亂，更暴露出執政者對民主政治認知的嚴重扭曲。

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斗六市多功能社會福利大樓的落成典禮中，民眾質疑活動排位欠缺尊重、排擠。（資料照）

三億多的婚宴 市民買單？

公所舉辦的公共建設落成典禮，使用的是納稅人的血汗錢，當執政者把價值數億元的公共工程，當作自己的婚宴來辦，還理直氣壯地說「我是主人，我愛請誰就請誰」，這種把公帑買單的婚宴當作自己政績櫥窗的傲慢，究竟是誰給他們的勇氣？將公共活動視為首長的私人地盤，這種家天下的思維，是對民主政治最廉價的褻瀆。若依此邏輯，這場動用數億公帑興建的公共設施，難道是執政者的私人宴會廳？

建設不應成為政治利益的輸送管

斗六市多功能社會福利大樓，是2019年由中央核定補助，各方努力至2026年才得以落成的公共資產。遺憾的是，在完工的慶祝時刻，主政者不僅淡化了中央與劉建國委員的爭取貢獻，更透過粗糙的排擠行徑，將原本應屬全民的喜悅，變成了鞏固特定陣營勢力的舞台。

當市政活動演變成感謝自己人、排擠監督者的排他性操作，外界不得不質疑：這些長期由特定廠商壟斷、充滿政治審查的活動，背後是否隱藏著見不得光的利益網絡？當公共預算成為維繫私勢力的工具，這不僅是民主的倒退，更是對市民權益的變相掠奪。

斗六市多功能社會福利大樓的落成典禮中，主政者不僅淡化了中央與立委劉建國的爭取貢獻。（資料照）

停止「霸凌治政」，回歸民主常軌

斗六的地方政治，長期籠罩在理事長、里長壓力的陰影之下，市長慣性地利用公務預算與行政資源的影響力，要求地方基層成為他的政治護衛隊，讓民間組織淪為行政機關的打手。這種將基層組織「政治私有化」的行徑，是對民主政治最根本的腐蝕。市長親自洗版的背後，隱藏的是一個龐大且封閉的利益與壓迫結構，任何試圖撕開這個瘡疤的人，都會遭到鋪天蓋地的清算。

活動的執行品質，往往是執政心態的照妖鏡。當執政團隊忙著處理誰坐得比較前面、忙著透過網軍洗版來攻擊說實話的人，卻對城市的長遠規劃乏善可陳時，我們看見的是一座城市的向下沉淪。

禮義廉恥不應只是行政大樓牆上的標語，身為公僕，首長若必須依靠壓迫基層、操弄網軍、排除監督才能維持統治權威，這不僅暴露了執政者對民意缺乏信心，更證明了其缺乏處理多元政治意見的格局。

雲林的進步，仰賴的是政策的理性辯論與市政的透明化，請把建設的焦點還給市民，將公共事務運作回歸法治與公平，這才是當前斗六市民最深切的期盼。

（作者為圓仔花獨立書店創辦人、前雲林縣議員）

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