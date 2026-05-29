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自由開講》國軍無人機實力大躍進 從天空之眼到精準獵殺戰力

2026/05/29 20:00

◎ 茜茜

當全球戰場逐漸由傳統火砲、裝甲與空優競逐，轉向「低成本、高耗損、高精準」的無人化作戰時，臺灣也正加速補齊這塊關鍵拼圖；繼今年4月國軍首度舉辦全軍「無人機訓測評鑑」、並將原有無人機訓練中心升格為「無人系統訓練指揮部」後，陸軍再宣布6月將於臺中大甲外海實施連續5天、以無人機攻防為主軸的全軍操演，象徵國軍無人機發展已從過去的情監偵支援，正式邁向實戰化、體系化與聯合作戰層次；尤其此次將以模擬共軍海上目標為打擊對象，更凸顯臺灣正因應中共可能犯臺模式，提前布局「不對稱作戰」與「拒止戰略」，試圖透過大量、分散、機動的無人機戰力，提高共軍渡海與灰色地帶侵擾成本。

陸軍再宣布6月將於臺中大甲外海實施連續5天，以無人機攻防為主軸的全軍操演。圖為Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（國防部提供）陸軍再宣布6月將於臺中大甲外海實施連續5天，以無人機攻防為主軸的全軍操演。圖為Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（國防部提供）

從偵察到獵殺-ALTIUS-600M成國軍不對稱戰力新核心

此次演訓焦點之一，莫過於美製ALTIUS-600M攻擊型無人機是否納入對海射擊驗證；該型裝備屬於「巡飛彈」（Loitering Munition），兼具偵蒐、滯空與自殺打擊能力，可長時間盤旋戰場，待發現高價值目標後實施精準攻擊，具備「看得到、打得到、即時摧毀」特性；相較傳統飛彈動輒數百萬美元成本，ALTIUS-600M價格相對低廉、部署彈性高，能針對共軍登陸舟波、兩棲裝甲、指揮車、雷達站及前線集結區進行定點獵殺，其優勢包括：

第一，高生存性與低可偵測性：體積小、飛行低空，可降低遭敵軍雷達鎖定機率。

第二，精準打擊能力強：能依據即時影像修正攻擊，提高命中率並降低附帶損害。

第三，低成本高耗敵：可迫使敵軍耗費大量防空資源攔截廉價目標，形成成本交換優勢。

對臺灣而言；若共軍企圖發動兩棲登陸，大量攻擊型無人機搭配岸置飛彈、火箭與機動部隊，將形成層層消耗鏈，使臺海不再只是「渡海即決戰」，而是「渡海即受創」。

俄烏與中東戰場啟示-世界無人機戰爭給臺灣的借鏡

從俄烏戰爭到中東衝突，無人機已改寫現代戰爭樣貌；烏克蘭透過FPV自殺機，以低成本摧毀俄軍高價戰車與火砲；紅海衝突中，也可見大量低成本無人載具牽制高價軍艦與防空系統。戰場經驗顯示，「無人機海」正逐步取代部分傳統火力優勢；對臺灣而言，有三項重要借鏡：

烏克蘭透過FPV自殺機，以低成本摧毀俄軍高價戰車與火砲。圖為烏軍FPV自殺無人機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）烏克蘭透過FPV自殺機，以低成本摧毀俄軍高價戰車與火砲。圖為烏軍FPV自殺無人機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

首先，建立「全民無人機量能」：除軍方操作外，可參考烏克蘭建立民間科技公司與後備體系，使產業、學界與軍事需求結合。

其次，發展低成本大量化戰術：中共軍力規模龐大，臺灣難以對稱競爭，因此應強化可快速量產、耗損承受高的無人載具。

第三，整合AI與情監偵系統：讓無人機不只是「飛行器」，而是成為戰場感測節點，串聯雷達、衛星、電子偵蒐與部隊火力。

未來戰場不再只是比裝備數量，而是比誰能更快發現、決策與摧毀敵軍。

面對中共犯臺風險-臺灣如何打造「無人拒止網」

若中共未來對臺採取封鎖、灰色襲擾或武力犯臺，無人機將成為第一時間最關鍵的「延遲與消耗武器」；在平時，可透過偵察型無人機監控海峽中線、外離島與周邊海域，降低中共海警、民兵船及灰色地帶襲擾風險；在戰時，則能針對登陸部隊、補給線與灘岸集結點進行飽和攻擊；此外，臺灣也須同步強化反無人機能力，因共軍近年亦快速發展蜂群無人機與AI戰術，未來恐以大量低價無人機襲擾基地臺、雷達、港口及能源設施；因此國軍應加速部署電子干擾、雷射武器、短程防空與反無人機雷達，形成攻守兼備體系；真正的嚇阻，並非「不會被打」，而是讓敵人明白「打了代價極高」。

若中共未來對臺採取封鎖，可能以蜂群無人機與AI戰術，襲擾各項設施，圖為中國「彩虹-7」無人機。（彭博檔案照）若中共未來對臺採取封鎖，可能以蜂群無人機與AI戰術，襲擾各項設施，圖為中國「彩虹-7」無人機。（彭博檔案照）

總結

此次國軍首度以無人機攻防為主題進行5天操演，不只是演習內容更新，更象徵臺灣防衛思維的轉型；從過去仰賴大型平臺與傳統軍備，逐漸走向以智慧科技、不對稱戰力與全民韌性為核心的防衛模式；當中共軍事威脅日益逼近，臺灣唯有提前建立能夠「打得久、撐得住、耗得起」的作戰能力，才能有效降低衝突風險；對國際社會而言，臺灣並非被動等待援助，而是積極強化自我防衛、承擔區域安全責任。美國、日本與民主夥伴亦可深化軍民兩用科技合作、情報共享與無人機供應鏈整合，共同強化第一島鏈安全；因為臺海安全從來不只是臺灣問題，而是民主世界能否阻止威權擴張的前線考驗。

（作者為研究生）

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