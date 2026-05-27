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自由開講》香港宏福苑應該有的真相

2026/05/27 08:00

◎ 温仲然

香港大埔宏福苑自大火發生後，近日有關屋苑事務的處理手法，在居民間都引發不少爭議。居民對於是否接受香港政府的收購安置方案，並未有按傳統召開業主大會，反而選擇單純以問卷調查的形式來收集意見，並以此作為決策依據。這種做法表面上雖然方便快捷，但實質上卻收窄了居民參與社區事務的渠道，令屋苑管治的透明度大打折扣。

自由開講》香港宏福苑應該有的真相香港大埔「宏福苑」火災重建議題，宏福苑法團採取的「問卷管治」，存在幾個明顯的漏洞。（法新社檔案照）

筆者必須指出，業主大會是屋苑管理中最重要的法定溝通平台。一項政策或工程能否順利推行，關鍵在於居民是否擁有充分的知情權，以及討論過程是否足夠公開。業主大會的價值，在於提供了一個面對面的互動機會。在會場上，法團與管理處可以全面交代詳情，居民亦能即場提出質疑，各方就技術細節或財務預算進行公開質詢。這種雙向的溝通，才是凝聚社區共識、減少日後爭議的有效途徑。

相比之下，宏福苑法團目前採取的「問卷管治」，存在以下幾個明顯的漏洞：

• 資訊不對稱：問卷的題目由法團單方面設計，選項可能帶有引導性。在缺乏詳細背景資料和公開講解的情況下，居民很難單憑幾張紙就了解事情的全貌，其投票決定往往不夠全面。

• 缺乏公開監督：傳統業主大會的點票過程有監票人和業主代表在場目擊，程序公開透明。而問卷回收後的點票與統計，如果缺乏獨立第三方或居民代表的共同監督，其結果的公信力難免會受到質疑。

• 扼殺理性討論：問卷將複雜的屋苑議題簡化為二元的選擇題，切斷了居民之間、以及居民與法團之間的橫向交流，令原本需要集思廣益的社區事務，變成了缺乏理性討論的單向填表。

筆者認為非常時期追求效率、希望簡化流程，這在一定程度上可以理解。然而，行政效率絕對不能建立在犧牲程序公義和居民發言權的基礎之上。涉及全體業主利益的事情，如果缺乏足夠的透明度，非但不能提高效率，反而容易加深居民與法團之間的猜疑，為日後的屋苑管理埋下更大的爭議種子。

香港大埔「宏福苑」火災重建議題，選擇單純以問卷調查的形式來收集意見，引發爭議。（彭博檔案照）香港大埔「宏福苑」火災重建議題，選擇單純以問卷調查的形式來收集意見，引發爭議。（彭博檔案照）

宏福苑這次的事件，反映出屋苑法團在處理重大議題時，必須時刻謹記「權力源自業主」的原則。問卷調查可以作為了解民意的輔助工具，但絕對不能取代業主大會的法定功能。法團應當正視居民的訴求，盡快召開公開的業主大會，將所有方案與數據開誠布公地展示在陽光下，讓居民在充分知情的情況下共同作出新選擇，這才是繼續維持屋苑和諧與健康管治的正確方向。

（作者為香港宏福苑應該有的真相、香港時事評論員）

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